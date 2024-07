IU defiende una “amplia reforma” de la financiación autonómica y local que impida “el dumping fiscal del PP en Cantabria”

Izquierda Unida de Cantabria ha defendido este miércoles una “amplia reforma de los modelos de financiación autonómica y local”, con un sistema “justo para todo el Estado, que garantice la solidaridad y los servicios públicos” e impida “el dumping fiscal del PP en la comunidad”.

El coordinador de IU en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, se ha pronunciado así en un comunicado, tras el debate abierto por el acuerdo entre el PSOE y ERC en Cataluña, y ha planteado “la vigencia de un modelo federal y solidario que beneficie a la clase trabajadora del país en función de sus necesidades y no del territorio donde habite”.

La formación entiende que las “necesidades reales de las personas deben estar por encima del hecho territorial en que se produzcan”, por lo que se debe “evitar que nadie se pueda arrogar la potestad de agitar el fantasma del enfrentamiento entre comunidades autónomas por intereses meramente partidistas o territoriales que muchos consideran especialmente rentables, mucho más cuando la defensa de lo público nunca ha estado entre sus prioridades”.

En este sentido, Ruiz Salmón ha opinado que proveer de recursos a las administraciones para cubrir los servicios y derechos de la ciudadanía “es una tarea colectiva” y “de nada vale señalar los supuestos males de otros cuando en las comunidades gobernadas por el PP, como Cantabria, se aplica el dumping fiscal y la rebaja de impuestos a unos pocos mientras el sistema lo soportan las familias trabajadoras”.

“Eso a Izquierda Unida de Cantabria le preocupa porque supone recortes, como los que ya estamos viendo en educación, sanidad o políticas sociales, y es única y exclusivamente responsabilidad del Gobierno de Buruaga”, ha enfatizado.

Modelo federal y solidario

A raíz del acuerdo alcanzado entre PSOE y ERC para avanzar en la autonomía fiscal para Cataluña, IU considera que “existe un problema global de financiación autonómica y no solo con Cataluña y las salidas singulares no pueden dejar de cumplir con el mandato de los diferentes Estatutos de Autonomía; cumplir con las obligaciones estatutarias o, en todo caso, acometer su desarrollo no debe ser discutible en cualquier modelo de financiación”.

Además, dado que cualquier modificación sobre financiación de las comunidades en el régimen común pasa por una reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) en el Congreso, en este caso, IU defenderá su propuesta “solidaria y federal, vinculada al mantenimiento de los servicios públicos y a la población, y no a los territorios”.

La propuesta de reforma de IU pasa necesariamente por un plan de reducción condicionada de la deuda que la mayoría de las comunidades tienen con el Estado, una reforma fiscal para lograr una financiación autonómica justa y garantizar un suelo adecuado de servicios públicos a todas las personas en todos los territorios.

La reforma fiscal para garantizar una financiación autonómica justa pasa para Izquierda Unida por una batería de propuestas que afectan a múltiples impuestos, como Patrimonio, Sucesiones y Donaciones o IRPF.