Natalia Lacunza: "Ha habido momentos en los que me he sentido, no quiero decir prostituida, pero sí un poco impersonal y un poco vacía"

A Natalia Lacunza (Pamplona, 1999), el confinamiento no le pudo pillar en un momento peor. Su segundo disco, llamado Ep2, salió a la luz el mismo día que se decretó el estado de alarma, por lo que tuvo que cancelar toda la agenda que tenía preparada para esas semanas tan frenéticas que tienen los artistas cuando lanzan un álbum nuevo al mercado. Sin embargo, ella prefiere ser optimista y quedarse con que esos meses le sirvieron "para tomarse un descanso".

Pero con la llegada de la nueva normalidad ha vuelto a retomar su ritmo habitual y reconoce hacerlo ilusionada, expectante "y con bastantes planes". El 15 de agosto esta cantante navarra que quedó tercera en Operación Triunfo 2018 estará en Torrelavega presentando Ep2 ante el público cántabro dentro del ciclo de conciertos 'Viva la Vida'. Y lo hará demostrando que las nuevas generaciones de la música vienen pisando fuerte.

Apuesta por sonidos diferentes a lo que estamos acostumbrados en el mainstream. ¿Con qué estilo se identifica Natalia Lacunza?

Nunca sé muy bien cómo contestar a esta pregunta porque siento que hay muchas cosas juntas en mi proyecto. Pero yo creo que lo más parecido sería el pop, pero con sonidos que quizá no son del pop tradicional, sobre todo con cómo lo concebimos en España, pero tiene un poco de todo: de pop, de R&B, de autor… Así que sería como un pop alternativo. Y tampoco es que repudie la palabra indie, pero yo creo que todos los géneros están en constante evolución, y ahora mismo ya no es lo que era en el sentido de que hace siete años tú pensabas en indie y pensabas en La Casa Azul, en Miss Caffeina o Vetusta Morla, y ahora yo creo que ya estamos en otro punto diferente en el que el indie se llama a las Cariño que es un pop de los 80... Pero si consideras al indie como lo alternativo al pop tradicional sí que diría que tengo una parte indie, pero me alimento de la música de muchísimas épocas.

También ha apostado por combinar el inglés con el castellano, algo que no es muy frecuente en nuestro país…

He escuchado desde siempre muchísima música en inglés, casi más que en español, y es un idioma que me gusta mucho. Considero que en el inglés y el español cada uno tiene unas características concretas que se pueden aprovechar para darle más riqueza todavía a las canciones, y como es un idioma en el que yo escribía incluso antes de escribir en español, no he querido renunciar a ello.. Me parece que es muy guay poder juntarlos y sacar más matices todavía a los temas.

Después de su paso por Operación Triunfo, ¿puede decir que la industria de la música era como se la imaginaba?

La verdad es que sí. Yo me imaginaba un poco cómo eran las cosas y ha habido mucho que he podido corroborar en mi cabeza. Pero por otro lado, si pudiésemos entender la industria al cien por cien todos seriamos Rosalía, y eso es un poco imposible. Creo que esto cada vez es más efímero y que los gustos van cambiando muy rápido. 2020 está siendo un año muy loco... Y sí, podría decirse que la industria de la música es lo que me imaginaba, he tenido bastante intuición, pero es un mundo muy abstracto.

Da la sensación de tener las cosas muy claras musicalmente y de no dejarse llevar por las modas. ¿En algún momento se ha sentido un producto?

Sí. Al principio sí, cuando ves que estás firmando discos que no tienen nada de ti como artista porque están hechos de covers que has cantado en un programa de televisión. Y eso sirve para ver cómo cantas y cómo puedes adaptarte al repertorio que te dan, pero a nivel artista cuando se tiene un poco de ambición por hacer algo propio, algo que sepas que no puede hacer nadie más porque viene tus entrañas, sí que ha habido momentos en los que me he sentido, no quiero decir prostituida porque suena muy feo, pero sí un poco impersonal y un poco vacía. Pero después las cosas se van poniendo en su sitio…

Hace un tiempo hablaba en una entrevista con Ismael Serrano del ‘amorcentrismo’ que hay en la música. ¿Alguna vez se ha imaginado creando una canción más reivindicativa con algo de contenido político, quizá?

La verdad es que yo voy escribiendo sobre lo que voy sintiendo y lo que voy viendo, y hay muchas de mis canciones que igual parece que van de amor, pero van de muchas más cosas aparte del amor. Siento que todo se puede interpretar, yo escribo desde muchos puntos de vista diferentes, no solo del amor, sino de cómo me siento yo en este mundo en el que vivimos y cómo analizo las cosas. Sí que es verdad que siempre se va aprendiendo más y amplías el abanico de temas de los que hablar. Pero yo siento que sí que he contado ciertas cosas acerca de cómo veo la vida y sobre cómo está construido todo... pero igual lo hago de una manera más sutil. Ahora estoy empezando a enfocar las canciones de una manera más directa y menos abstracta, y es que todo va cambiando.

Precisamente su edición de Operación Triunfo representó a una generación combativa que pide muchos cambios para nuestra sociedad. ¿Hay algo de responsabilidad en los artistas cuando son seguidos por tantas personas?

Yo creo que cada uno tiene la libertad de hacer con su poder mediático, a nivel de influencia social, un poco lo que quiera. Creo que es superlícito no posicionarse de ninguna manera porque en realidad el arte está fuera de la política y no tiene nada que ver con eso. Pero por otro lado, si tu tienes un mensaje muy claro que te representa y con el que tú has vivido toda tu vida por determinadas razones, pues si te apetece lanzarlo al mundo y que la gente lo atrape y se lo lleve a su terreno, me parece una cosa maravillosa. Desde luego.

Respecto a la responsabilidad, siento que está ahí. Y obviamente hay unos valores que tengo, que voy a seguir teniendo, y que no voy a renunciar a ellos ni me voy a redimir en ese sentido. Siento un poco de responsabilidad pero, por otro lado, tengo que ser consciente de que tampoco me puedo morir de la responsabilidad porque no es mi labor. Pero si quieres y puedes hacer lo posible por que la gente sepa lo que tú piensas y por influir en ese sentido, y estás seguro de ello y crees que es lo que te toca, que yo sí que lo siento, me parece bien.

La vida nos ha dado un vuelco con esta pandemia y ahora parece que todo se ha puesto un poco patas arriba pero ¿ha hecho planes para este 2020?

Tengo bastantes planes porque, precisamente, este momento ha sido un poco complicado para todos pero también ha servido para la reflexión y para tomarnos más en serio que nunca. Hay que coger el toro por los cuernos e intentar planificar un poco y hacer todo lo posible porque haya ciertas cosas que, a pesar de que las circunstancias cambien, vayan para delante. Yo creo que eso es superimportante. Pero tengo bastantes planes, ni me voy a poder ir de vacaciones este verano, así que imagínate [Ríe]. El confinamiento me vino muy bien porque necesitaba descansos, pero tampoco ha sido muy productivo a nivel creativo por no vivir experiencias nuevas y estar encerrado en cuatro paredes. Pero muy bien. Estuve tranquila