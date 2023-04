“O la patronal se sienta a negociar en serio los convenios o habrá conflictividad”

A Mariano Carmona le quedan dos años de mandato al frente del sindicato UGT en Cantabria y no las tiene todas consigo a la hora de presentarse a la reelección. Antes queda por desbrozar un camino que recorrer durante unos meses que se presumen calientes por la paradoja en que vive el mercado laboral español: los salarios básicos se han duplicado y el paro ha experimentado una reducción histórica, pero el coste de la vida se ha disparado comiéndose lo ganado por la clase trabajadora.

En este contexto, el líder sindical espera que la patronal se siente a negociar con una “voluntad real” de acuerdo para aplicar mejoras salariales en los convenios-marco. De ahí su pesimismo. Mientras, el sindicato en Cantabria ha asumido como reto específico acabar con la bolsa de enfermedades comunes que son realmente profesionales y que un Servicio Cántabro de Salud desbordado no puede atajar en tiempo y forma. “Aún queda mucho camino que recorrer”, afirma, antes de pararse a pensar qué hará cuando se convoquen elecciones en el sindicato.

¿Cómo afrontará el sindicato UGT este Primero de Mayo?

Este año vuelve a ser una fecha importante. Como idea general vamos a reclamar que suban los salarios, bajen los precios y se repartan los beneficios, pero en Cantabria también quiero hacer un poco de balance de legislatura, lo difícil que ha sido generar un Gobierno estable en su momento.

¿Cuál es ese balance?

A nivel estatal, el Diálogo Social ha dado sus frutos. Desde la reforma laboral, que nos hubiera gustado que hubiera sido más profunda, pero que ha mejorado mucho las condiciones de los trabajadores: los ERTE, el subsidio para los mayores de 52 años, la subida del Salario Mínimo Interprofesional... Ha habido cosas que han sido muy importantes. El empleo indefinido ha subido en Cantabria muchísimo, también el número de afiliados a la Seguridad Social y la tasa de paro es la más baja desde 2008. En general, todos los datos que ha generado la reforma laboral son buenos.

Entonces, ¿por qué no se nota lo suficiente?

La buena marcha que llevábamos tras la pandemia se ha truncado por la guerra de Ucrania: se ha disparado el precio de las energías y de los productos básicos, y esto no ha permitido visualizar los efectos de la reforma laboral. Con toda la situación en contra, los datos han sido buenos e incuestionables.

El Salario Mínimo se ha duplicado desde hace una década, pero ahora mismo esa subida se la ha 'comido' la inflación. Ambos se comportan como en la paradoja de Zenón, la de Aquiles y la tortuga: por más que suban los salarios básicos nunca alcanzarán a los precios. ¿Qué cabe hacer?

Lamentablemente, todo lo que se ha conseguido ha acabado en la cuenta de beneficios de las empresas. Es contra eso contra lo que queremos luchar.

Sí, pero ¿cómo?

La subida del precio del dinero se aplica en Europa, pero por causas completamente diferentes por las que se aplica en Estados Unidos. Allí la Reserva Federal inyecta dinero para incentivar el consumo y ello tiene como consecuencia que suban los precios; pero en Europa no es la misma situación: es la escasez de productos la que ha generado el incremento de los precios. Entonces, las mismas soluciones que se toman en Estados Unidos no valen para Europa. ¿Se ha conseguido mejorar las condiciones de los trabajadores? Sí. ¿Se ha conseguido algo con ello? Que se incremente, y mucho, la cuenta de resultados de algunas empresas.

Si no hay medidas que reconduzcan los precios o los ingresos de los trabajadores, ¿habrá un otoño caliente?

Yo creo que sí. Lo habrá si no se consigue hacer un acuerdo estatal de negociación colectiva que garantice unos ingresos mínimos de convenio. Hay que tener en cuenta que el Salario Mínimo Interprofesional es el 'suelo' de algunos convenios sectoriales que no se quieren negociar porque la parte empresarial no se quiere sentar a la mesa. Nosotros apostamos por un acuerdo de negociación colectivo, pero no indefinidamente, porque ya llevamos así prácticamente año y medio o dos años. O la patronal se sienta a negociar en serio los convenios o habrá conflictividad.

¿Qué consideraría un acuerdo satisfactorio?

Estamos hablando de las rentas más básicas. Yo no digo que las soluciones tengan que ser inmediatas, pero sí que habrá que estudiar factores de revisión que garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo. Cada caso concreto, cada sector concreto, requerirá de unos hechos concretos y esos serán los que tengamos que analizar. Desde luego que el acuerdo de negociación colectiva tendrá que tener unos incrementos mínimos que van a estar en el entorno de tres o el tres y pico por ciento, con las revisiones salariales pertinentes con respecto a los IPC reales.

Desde luego que el acuerdo de negociación colectiva tendrá que tener unos incrementos mínimos que van a estar en el entorno de tres o el tres y pico por ciento

Y paralelamente demandan mecanismos de control de los precios...

Aunque España no sea un país intervencionista, va a haber determinados aspectos en los que no haya más remedio que intervenir. O somos capaces de controlar los precios o entramos en una espiral inflacionista sí o sí.

¿Le preocupa que en este contexto puedan resultar de las urnas gobiernos conservadores, incluso ultraconservadores, tanto en Cantabria como en España?

Llevo seis años como secretario general y hace mucho tiempo que me di cuenta de que no sirve de gran cosa criticar a partidos políticos concretos. Nunca hablo de ninguno y rara vez me habrán oído pedir el voto para un partido u otro. Yo lo que quiero es que las soluciones se pacten dentro del Diálogo Social porque eso es una garantía de éxito, de reparto de las cargas, de durabilidad de las cosas.

¿Puede poner un ejemplo?

La reforma laboral pudiera haber sido mucho más profunda, pero seguramente eso hubiera implicado que la CEOE no la hubiese firmado y si no la firma significa su derogación inmediata ante cualquier cambio político. Si no aprendemos a repartir las cargas, al final, cuando la gente no puede vivir, se tira a la calle. Lo que no puede ser es que lo que vayamos a escuchar permanentemente hasta las elecciones no sean cosas como la prevención de riesgos laborales o la situación de la dependencia, sino criticar a Pedro Sánchez.

¿Cuál es el talante de la patronal en Cantabria?

Yo tengo bastante con arreglar mi casa... El tono que utiliza para el Diálogo Social es el adecuado. Es verdad que, si pueden, eligen el atajo de la visita a los despachos en vez de dialogar. Tampoco lo esconden. Si tienen atajo, no acuden al Diálogo Social, pero también tengo que decir que yo siempre que les he llamado para plantear un tema serio su recepción ha sido siempre positiva. Los sindicatos también estamos obligados a proponer.

¿El Diálogo Social en Cantabria ha funcionado?

El Consejo del Diálogo Social en Cantabria es de reciente creación, no tiene la 'tradición' que a todos nos gustaría. Por la pandemia hubo algunas ayudas de carácter social para los trabajadores afectados por los ERTE y otra serie de cosas. Al final el Diálogo Social ha de alcanzar la madurez y las partes que la conforman, tanto CEOE como sindicatos y Gobierno, tienen que tener una cultura negociadora. No puedes ir a una mesa del Diálogo Social implementando el 100% de tus necesidades porque luego sales sin un acuerdo.

Me gustaría que me hiciera una radiografía sintética de los sectores productivos en Cantabria.

En Cantabria hace falta un cambio en el modelo productivo. Por un lado, tenemos una industria que en muchos casos está obsoleta, que no ha invertido y tiene los mismos sistemas de fabricación que hace 25 o 30 años; luego tenemos un sector primario que está infravalorado y muy infrautilizado; y tenemos un sector servicios amplio, pero muy estacionalizado. Para nosotros, las políticas tendrían que ser las adecuadas para encontrar un equilibrio entre los sectores productivos. Cuanto más equilibro haya mayor estabilidad tendrá la región ante los posibles vaivenes económicos que podamos tener porque no podemos pensar que la COVID va a ser la última pandemia que vamos a sufrir. Una comunidad equilibrada nos permitirá una mejor supervivencia ante los vaivenes que puedan venir.

Para nosotros las políticas tendrían que ser las adecuadas para encontrar un equilibrio entre los sectores productivos

¿Qué opinión le merece la gestión de Javier López Marcano al frente de Industria?

Yo creo que ha hecho cambios importantes en la Consejería y habrá que esperar que den sus frutos. Lo que sí le veo es una mejor predisposición. Desde el sindicato UGT estamos tratando de influir en determinadas políticas que están llevando a cabo Sodercan, la Consejería y algunas empresas públicas para conseguir que todos los pasos que se den en cuanto a ayudas públicas lleven aparejados el mantenimiento o la creación de empleo.

¿Le han hecho caso?

El último plan industrial, que no será el mejor del mundo pero recoge ideas que se han ido manejando en el Diálogo Social, puede ser una buena hoja de ruta. Es un documento vivo en el que se pueden ir incorporando cosas. El dinero público tiene que ser para generar riqueza, no para poner la riqueza en manos privadas.

El dinero público tiene que ser para generar riqueza, no para poner la riqueza en manos privadas

¿Y la transparencia?

Y la transparencia de las empresas públicas.

Cuando se critica que las empresas públicas se utilizan como agencias de colocación de los partidos políticos, ¿qué piensa?

Los partidos sabrán. Afortunadamente, los tiempos están cambiando. Hay determinadas empresas públicas en las que se ve claramente cierta facilidad para acceder a las mismas por parte de algunas personas afines a partidos políticos... ¿No debería ser así? No, no debería serlo.

El comité de empresa de Sidenor ha anunciado una posible huelga. ¿Cree que será irremediable?

Desde UGT hemos pretendido, tanto en Sidenor como en Ferroatlántica, que tengan un compromiso con el territorio. Son empresas muy contaminantes, que dejan el terreno hecho un erial, con muchísimas personas afectadas por el trabajo, con muchísimos recursos públicos metidos en esas empresas. No puede ser una estrategia empresarial simplemente marcharse y dejar una comarca abandonada. En este sentido, hay alguna conversación en marcha, conversación que habría que haberla tenido hace tiempo. En todo caso, el protagonismo de esto ha de tenerlo el comité de empresa.

Digitex, un 'call center', va a deslocalizarse y ofrece a sus trabajadores integrarse en las instalaciones de Jaén, lo que en cierto modo es un despido colectivo encubierto.

Las empresas tienen que ser socialmente responsables. Las inversiones públicas deben llevar aparejadas el mantenimiento de los puestos de trabajo.

¿Qué preminencia tiene en su agenda la salud laboral?

La prevención de riesgos laborales nos preocupa y mucho. No estamos siendo capaces de identificar las contingencias laborales. La Seguridad Social está tratando a muchísimas personas, que vienen de accidentes, de incidentes, de enfermedades profesionales encubiertas que se están tratando como enfermedades comunes. Por un lado no somos capaces de hacer la prevención adecuada, ya que no se investiga y se desconoce de dónde proceden esos accidentes; pero por otro lado seguimos saturando el Servicio Cántabro de Salud, por lo que en muchos casos no se es capaz de atenderlos en los 18 meses que marca la pauta por lo que se les condena a vivir una incapacidad, cobrando el 55% de su base de cotización. Además de no prevenir, no se les atiende y los jubilamos con el 55%, lo que significa vivir en algunos casos con 600 euros al mes.

¿Es un fracaso del sistema?

Nosotros vamos a partirnos la cara en la próxima legislatura para que este tema se depure, porque además pasa otra cosa: desde el Servicio Cántabro de Salud se manda a la gente a las mutuas a operar de pago. El sistema es doblemente perverso: los médicos del SCS deben conocer los centros de trabajo y tienen que saber si la enfermedad proviene del trabajo o no. Si una persona descarga una pieza cada cuatro segundos y descarga 7.000 piezas al día es muy probable que si le duele el codo sea por su puesto de trabajo y no por jugar al tenis el fin de semana.

Si una persona descarga una pieza cada cuatro segundos y descarga 7.000 piezas al día es muy probable que si le duele el codo sea por su puesto de trabajo y no por jugar al tenis el fin de semana

El amianto sigue siendo objeto de sentencias judiciales que reconocen su causalidad en muertes laborales.

Ahora mismo hay que identificar dónde están los mayores focos. Nos tememos que, al albur de las subvenciones y los fondos europeos, surjan algunas empresas que no estén especializadas y lo hagan de cualquier manera o se genere un problema de salud mayor.

¿Cuándo se va a atajar la exposición al gas radón en algunos centros de trabajo?

Hace poco hicimos una jornada en Santander sobre el gas radón. Es cierto que hay trabajadores especialmente afectados, como los que trabajan en parkings subterráneos, galerías de cuevas, balnearios... Hay que seguir trabajando en la red de prevención y habrá que hacer la trazabilidad, es decir, localizarlo y hacer un seguimiento de los trabajadores afectados.

Le quedan dos años de mandato. ¿Ha pensado en presentarse a la reelección?

Pues no lo sé. Los resultados internos son muy buenos [el sindicato tiene a día de hoy 19.000 afiliados y 1.760 delegados]: estamos subiendo en afiliación, económicamente vamos bien y estamos mejorando las infraestructuras de forma espectacular. Vamos a inaugurar unas instalaciones en Los Corrales y este año tenemos previsto reparar las casas de Torrelavega y de Santoña... Habrá que ver cómo evoluciona todo en estos dos años y veré qué hacer. Hablaré con la gente que me está ayudando... Lo que no me apetece es buscar nuevo equipo. Depende de muchas cosas.

¿Son ustedes hegemónicos en Cantabria?

Ahora mismo estamos subiendo paulatinamente desde 2017 y seguimos siendo la fuerza sindical más votada en Cantabria. Este año vamos a hacer un esfuerzo en las elecciones por intentar llegar a más trabajadores, porque cuanto mejores sean nuestros resultados, mejor para todos.