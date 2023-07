Pedro Sánchez reaparece en su primer mitin tras el debate: “Nos jugamos que PP y Vox nos metan en un túnel tenebroso que no sabemos dónde va a acabar”

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, ha escogido Santander para protagonizar su primer mitin tras el debate cara a cara en el que ha planteado las próximas elecciones como un camino de no retorno entre el progreso y la pérdida de derechos. Para el dirigente socialista, “nos jugamos que PP y Vox nos metan en un túnel tenebroso que no sabemos dónde va a acabar”, según ha dicho ante un millar de personas sobre el escenario del Paraninfo de la Universidad de Cantabria.

El candidato socialista se ha centrado más en la confrontación política que en desgranar compromisos electorales, aunque ha aprovechado su paso por Cantabria para citar unos cuantos, sobre todo en lo concerniente a la oferta sobre construcción de vivienda para jóvenes, el trasvase anual de fondos presupuestarios a la 'hucha' de las pensiones, el crecimiento hasta un millón y medio del número de estudiantes de Formación Profesional, la mejora del salario mínimo y la elevación de 16 a 20 semanas del permiso de paternidad y maternidad de los españoles.

Así, se ha comprometido a hacer de la vivienda “la gran causa nacional para que los jóvenes se puedan emancipar” y que durante la próxima década, año a año, los Presupuestos Generales del Estado inyecten 5.000 millones de euros para el sostenimiento de las pensiones.

“Yo cada día tengo más claro que el 23 de julio ganará el futuro y perderá el pasado, el 23 de julio ganará el Partido Socialista y perderán Feijóo y Abascal [candidatos de PP y Vox a La Moncloa, respectivamente], porque somos muchos más los que queremos que España avance cuatro años más”, ha dicho bajando a la arena de la pugna política con la derecha y la extrema derecha.

“Vamos a gobernar por todos los artistas que censuran en los pueblos en los que gobiernan PP y Vox, por una cultura libre, por los derechos de los trabajadores y pensionistas y por las mujeres de este país, que merecen vivir seguras e iguales, por nuestro jóvenes, por el medio ambiente, por la tolerancia y el respeto y la convivencia en nuestro país”, ha agregado.

El líder socialista se ha mostrado perplejo por el conjunto de líderes regionales resultantes de los acuerdos PP-Vox hasta el punto de preguntarse de dónde salen. “A Feijóo, los españoles les van a decir: con Abascal, no, así imposible. ¿De dónde sacan a esta gente? -se ha preguntado-, ¿Cómo pueden poner a una presidenta del Parlament de Valencia que se niega a ponerse detrás de una pancarta contra la violencia machista? ¿De dónde sacan al presidente del Parlamento de Baleares que dice que las mujeres son más agresivas que los hombres porque no tienen pene? ¿De dónde sacan, en el país de la vacunación contra la COVID, a gente que dice que es antivacunas y a mucha honra? Tan responsable es quien propone como quien vota a esas personas al frente de las instituciones”.

No se ha olvidado Pedro Sánchez de dar un repaso orgulloso a una legislatura en la que ha estallado una pandemia, una guerra y en donde los valores de la democracia están siendo cuestionados: “Yo he buscado votos hasta debajo de las piedras en el Congreso para aprobar una reforma laboral que ha reducido un 14% la temporalidad en el trabajo, que ha aprobado una ley de muerte digna, eliminado el copago farmacéutico; y ellos, PP y Vox, han pactado para decir que no existe la violencia machista, para decir que no a las concejalías de Igualdad y sí a las de Familia, como si fueran antitéticos, para quitar banderas de edificios públicos y eso es quitar derechos al colectivo LGTBI, para censurar una obra de teatro de Virginia Woolf de hace 100 años. Nosotros pactamos para hacer avances y ellos con Vox, para recortar derechos”.

Esta en juego, a su juicio, no solo la alternancia entre partidos, sino, sobre todo, “si queremos que España continúe avanzando como en 40 años o nos metan en un túnel tenebroso que no sabemos dónde va a acabar”. “Vamos a ganar porque lo hemos hecho bien -ha apostillado-. Por supuesto que hemos cometido errores. Nos hemos enfrentado a una pandemia. ¿Quién tenía un manual de instrucciones contra el virus? Protegimos a la población, a los trabajadores, a los autónomos... Y con la guerra estamos haciendo lo propio. Somos el país que más crece de Europa, con la inflación más baja, por debajo del 2%, y no ha habido tanta gente empleada como hoy”.

Pablo Zuloaga

Han acompañado en el mitin los dirigentes de los socialistas cántabros y los candidatos al Congreso como Pedro Casares y Noelia Cobo. Pablo Zuloaga, exvicepresidente de Cantabria y secretario general del PSOE de Cantabria, ha cifrado la batalla política en la defensa de lo público: “Estamos empezando a padecer lo que está en juego: los servicios públicos, la educación y sanidad públicas, se viva donde se viva y se tenga la nómina que se tenga. Por eso salgo convencido de que salimos a ganar. Está en riesgo el modelo, por las privatizaciones de la derecha y la revisión de derechos conquistados y no se lo vamos a permitir y la única manera de pararlos es votando al Partido Socialista”, ha declarado.

Tampoco se ha olvidado el líder del PSC-PSOE de la gestión realizada en Cantabria: “Hemos creado más empleo y economía que en toda la historia de la democracia. Y en Cantabria hay que estar orgullosos porque han mejorado las Cercanías y tenemos el AVE en puertas. Has sido tú [por Pedro Sánchez] quien ha saldado las deudas históricas. Has pagado 140 millones para saldar la deuda del Hospital Valdecilla, las obras de la A-67, las inversiones en el Puerto y las del Desfiladero de La Hermida. Has sido el presidente que ha pasado de las palabras a los hechos”, ha resaltado.

“Empiezo a sentir riesgo porque estoy viendo un Gobierno regional que empieza a perseguir algo de lo que hemos conseguido, y algunas de esas cosas duelen. Porque no puedo ver cómo en Bezana se arranca una bandera LGTBI o se censura una película, no puedo ver cómo quieren concertar la educación o cómo al consejero de Sanidad le importa más Ferrovial que la salud pública. María José Sáenz de Buruaga (PP) era mejor en la caricatura electoral que ahora y esa caricatura la veo hoy en Feijóo porque vienen con mentiras, vienen a negar la realidad y les vamos a parar”, ha concluido.

Casares y Cobo

Pedro Casares, número 1 de la candidatura del PSOE al Congreso en Cantabria, se ha mostrado convencido de que lo “importante es defender lo público cuando se ataca a empleados como los de Correos”. “Sabemos el valor de lo público, que nos iguala a todos. Soy hijo de la Sanidad y la Educación públicas. Ese es el orgullo con el que nos hemos enfrentado los socialistas”, ha añadido.

Noelia Cobo, quien secunda a Casares en la lista al Congreso el 23J, ha dicho que “el programa de Feijóo está vacío. Lo peor es lo que viene por detrás. Para hacer frente a su ausencia de propuestas lo mejor es inventarlas y apropiarse de las de la ultraderecha. Llaman a la violencia de género violencia intrafamiliar, censuran películas y la cultura, y han pasado de querer gobernar solos a pactar con la extrema derecha”. “Todo esto me produce miedo y me duele como mujer, como madre, como política, cuando vulneran los derechos que tanto nos ha costado conseguir”, ha señalado ante un Paraninfo abarrotado de militantes y simpatizantes socialistas.