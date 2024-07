“La gente de Podemos puede estar segura de que se va a llevar hasta el último aliento el programa político en Santander”

Tras la ruptura unilateral de Podemos con Izquierda Unida en Santander, Keruin P. Martínez, el único edil a la izquierda del PSOE en el Consistorio, siente más alivio que pesar. Licenciado en Historia por la Universidad de Cantabria y, desde hace un año, concejal de IU en sustitución de Miguel Saro, ha visto en la práctica que mejor es estar solo que mal acompañado. Ni en la campaña electoral ni en el trabajo de la legislatura, Martínez no se ha sentido arropado y lo ocurrido lo interpreta como el resultado de la ambición frustrada de quien quería estar en su lugar y no pudo encabezar la candidatura. ¿Qué puede decirle a los votantes de Podemos cuyo partido se ha desvinculado de la labor del concejal que votaron en las pasadas elecciones municipales? No duda en su respuesta: el programa con el que se concurrió a las urnas se mantiene en pie y su trabajo en los tres años que restan será desarrollarlo.

¿Ha recibido de Podemos alguna comunicación oficial o alguien ha contactado con IU desde que hace una semana decidiera unilateralmente romper el acuerdo?

Podemos no se ha comunicado oficialmente con IU Santander y yo no tengo por qué estar siempre a disposición. Entendemos que el anuncio de Podemos es que se desentiende de un acuerdo electoral para concurrir como coalición que no han cumplido en ningún momento, ni durante la campaña electoral ni después.

¿Tendrá alguna consecuencia práctica el abandono de Podemos?

Ninguna.

¿Qué le diría a los votantes de Podemos que también contribuyeron a que fuera concejal?

Les puedo decir que su organización política no ha estado a la altura. No estuvo a la altura durante la campaña y no ha estado a la altura en este año de legislatura. ¿A qué me refiero con estar a la altura? A aportar ideas y trabajo.

¿No han aportado nada?

Absolutamente nada. La única excepción es Charo Quintana, la única persona de Podemos que se ha acercado y ha dicho: “¿En qué te puedo echar una mano?”. De hecho, nos representa en varios organismos municipales. Lo importante, lo primordial, no son las siglas, no son los partidos políticos, ni siquiera nosotros como individuos: lo importante es la ciudadanía de Santander y un programa político que cuelga de un proyecto político alternativo para esta ciudad. Por mi parte, y ese es mi compromiso absoluto, lo voy a llevar hasta el final. Lo mismo que este primer año de legislatura, voy a seguir dejándome la piel porque Santander cambie políticamente.

Se va a apoyar en el programa electoral con el que concurrieron a las elecciones...

El compromiso político que tenemos se llama programa electoral. No es un tópico. En IU creemos en los programas y por eso los trabajamos. Estoy muy orgulloso porque fue muy trabajado. Buena parte de lo que hemos llevado al pleno en lo que va de legislatura han sido iniciativas tomadas de ese programa. La gente de Podemos que ha votado la candidatura puede estar segura de que se va a llevar hasta el último aliento el programa político y se va a defender con trabajo.

¿Es un problema político de fondo, de colaboración, de personalismos?

Hay personas o partidos que solo están preocupadas por salir en la foto. Ya en la campaña abandonaron a su candidata por completo [por Charo Quintana] y solo les preocupaba si había suficiente morado en el cartel electoral, que por cierto acabamos pagando nosotros. El mayor trabajo en campaña, el 90%, lo hizo IU. Yo creo, y es mi teoría, que la gente que ahora ha accedido a la dirección local de Podemos son personas que no vieron satisfechas sus ambiciones personales en mayo de 2023 porque pretendían encabezar la candidatura y cuando se llegó al acuerdo por el que IU encabezaba salieron de la candidatura y abandonaron a sus compañeros y además torpedearon el proceso. Si Podemos se hubiera implicado en campaña ahora tendríamos un segundo concejal.

¿Se ha sentido apoyado en este primer año de legislatura por Podemos?

No. De hecho, en primavera registraron preguntas en el pleno municipal como Podemos, no a través del concejal, sino por el mecanismo de iniciativa popular. Fue un bochorno. La asamblea de Santander de IU decidió que todas las comunicaciones llevaran solo el nombre de IU, porque además es de justicia.

Habla de personalismos en Podemos, ¿no lo hay por su parte?

Yo no estoy aquí para construir una biografía de Keruin Martínez porque creo en el trabajo colectivo, que está en el centro.

¿Cómo ha sido este año de legislatura?

Obviamente hay mucho que mejorar, pero el balance es positivo. Constatamos que es importante estar y que haya una voz y propuestas alternativas.

¿Qué alternativas han conseguido fraguar?

Hemos llevado al pleno 40 iniciativas, en forma de ruegos, preguntas y mociones, de las cuales cuatro se han aprobado: una, muy importante para nosotros, como es la modificación de los Estatutos de la Sociedad de Vivienda y Suelo [SVS Santander], que no tenía capacidad jurídica para gestionar pisos en alquiler asequible y ahora las viviendas VPO del Ayuntamiento tienen una reserva de pisos para el alquiler. También hemos logrado que se consiguieran resolver 400 solicitudes de ayudas atascadas en Servicios Sociales y hemos conseguido un acuerdo para que el Ayuntamiento cuente con perfiles institucionales en redes, algo que parece anecdótico pero es relevante porque tiene que ver con la transparencia. Por último, hemos conseguido aprobar una propuesta de regeneración urbana con herramientas que permitirán que situaciones como la del Cabildo de Arriba puedan solucionarse.

¿De qué sirve llegar a acuerdos si no se cumplen?

Los nuestros se están cumpliendo. Yo soy muy pesado y lo sabe el PP con los acuerdos que tenemos y así conseguimos, después de reunirnos con los vecinos, una nueva línea de autobús en Campogiro. Se puede caminar y respirar al mismo tiempo: puedo ser duro en la crítica a la labor del PP, pero a la vez puedo ser útil a la ciudadanía que nos ha votado.

Según el Partido Popular, la carestía de la vivienda y en concreto la espiral de precios del alquiler tiene que ver con la 'okupación'.

Es una realidad que, en términos porcentuales, la 'okupación' es anecdótica. Es un dispositivo cultural que dice que hay personas que tienen miedo a alquilar, lo cual es absolutamente irreal y torticero.

¿Se distrae la mirada de las causas reales?

Se intenta demonizar, pero desde la anterior crisis muchas personas se quedaron sin trabajo. Se trata de gente que no podía afrontar el gasto del alquiler o la hipoteca. Llamar 'okupas' a personas que se han quedado sin trabajo tiene una función clara: demonizar a esas personas. La banca, las empresas de alarmas, los fondos de inversión y grandes tenedores están todos en el mismo ajo. Si en vez de entender lo que es un drama social se entiende como una 'okupación' es mucho más fácil mandar a los de Desokupa a machacarlos. Tiene menos coste social para los que hacen esa labor terrible.

¿Se puede ser radical y cortés en un puesto institucional a la izquierda del PSOE?

Puedo hacer política desde la satisfacción personal de ser el más radical del barrio pero no me puedo quemar en dos días. Mi interés es desarrollar acuerdos. En todo caso, se le puede preguntar a Gema Igual [por la alcaldesa del PP] si soy blando... porque una cosa es ser radical y otra maleducado.