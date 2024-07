Podemos rompe unilateralmente con IU en Santander ante la indiferencia de este

Keruin Martínez, concejal santanderino de IU-Podemos ya no representa a la coalición después de que la formación morada hiciera pública su ruptura este jueves sin comunicación oficial previa a sus hasta ahora socios en la capital de Cantabria. Martínez, de vacaciones fuera de Santander estos días, no ha ocultado su malestar por las formas y ha mostrado su hartazgo por las relaciones con Podemos, negando que la ruptura vaya a tener consecuencias prácticas en su trabajo como edil.

Podemos Santander ha anunciado en un remitido a la prensa que rompe su acuerdo de coalición con Izquierda Unida en la capital cántabra, bajo el que concurrieron juntos a las elecciones municipales de mayo de 2023, por el “reiterado incumplimiento” por parte del concejal Keruin Martínez.

Podemos ha informado de su “desvinculación irrevocable” de IU y ha explicado su decisión en que Martínez, el edil de la coalición, “ha venido demostrando desde hace meses un nulo interés en cumplir el acuerdo”.

“Se han agotado todos los márgenes de confianza”, ha manifestado el portavoz de Podemos en la capital cántabra, Julio Medina, que ha asegurado que no ha sido “fácil” tomar la decisión pero, “por respeto a nuestra militancia, a los votantes, así como al proyecto político que representamos, hemos considerado necesario poner fin a esta situación y desvincularnos de la coalición”.

Según ha apuntado Medina, IU “se ha apropiado, de facto, de todo el espacio, al no desarrollar los términos que se recogían en dicho acuerdo para nuestra incorporación al trabajo municipal”.

Indiferencia en IU

Nunca fueron buenas las relaciones entre los coaligados. De hecho la propia unión electoral no fue fácil de obtener. Un año después de las elecciones de 2023, el acuerdo se ha deshecho.

Martínez dice haberse enterado de la ruptura “unilateral” fuera de Santander por la llamada de una periodista. Asimismo, ha confirmado que la dirección santanderina de IU no ha recibido comunicación oficial previa al comunicado público de Podemos.

El concejal ha indicado que la ruptura no tendrá consecuencias prácticas en su actividad. “Consecuencias, ninguna; porque Podemos lleva desaparecido toda la legislatura -han sido sus palabras-. Cualquier persona que siga nuestra actividad política en el Ayuntamiento de Santander no notará ninguna diferencia”.

Para el concejal-portavoz, que no ha ocultado su hartazgo por las malas relaciones, la andanada ha llegado “sin pena ni gloria”. Podemos, ha añadido, “no ha estado en ningún momento y si no lo hemos hecho público ha sido por no caer en batallitas que nos distrajeran del trabajo municipal”.

El edil ha anunciado que a su vuelta continuará con su trabajo con normalidad sin “ruedas de molino”. “Aquí lo que importa es el trabajo que se hace o se puede hacer. Lo de mantener siglas y nombre a mí me da igual. Y al final de esta historia, siempre estamos los de IU comulgando con ruedas de molino y siendo los responsables. Pues ya está bien”, ha concluido.