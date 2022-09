El PRC exigirá al Gobierno que cumpla sus requisitos en materia ferroviaria y carreteras para mantener su apoyo

El PRC va a exigir al Ejecutivo central, en el próximo curso político que arranca este mes de septiembre, que cumpla los requisitos propuestos por la formación en materia ferroviaria y de carreteras, entre otros, para continuar con su apoyo al Gobierno y a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

El diputado nacional regionalista, José María Mazón, y el senador autonómico y diputado regional, José Miguel Fernández Viadero, han enumerado este viernes en rueda de prensa las exigencias que el PRC planteará al Gobierno central, a quien, según Mazón, la formación regionalista está apoyando “por el bien de España” en asuntos complicados como la pandemia, pero ha recordado que lo primero es “defender los intereses de Cantabria”.

La primera de las exigencias está relacionada con el ferrocarril entre Palencia y Reinosa, en concreto los 5 tramos desde Palencia hasta Alar del Rey, de los cuales hay dos en obras (Palencia-Amusco y Amusco-Sorno); un tercero licitado en julio (enlace Palencia Norte-Palencia) y para el que el PRC exige que se inicien las obras este año; y para los dos restantes (Osorno-Calahorra y Calahorra-Alar del Rey), demanda que se liciten las obras de cada uno en octubre y en diciembre, respectivamente.

“En este año 2022, los cinco tramos tienen que estar licitados, adjudicados o en obras”, ha reclamado Mazón, quien ha añadido que el siguiente tramo, desde Alar del Rey a Reinosa, debe tener hecha la declaración de impacto ambiental por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de forma “inminente, en este mismo mes de septiembre”.

Continuando con el ferrocarril, el PRC ha exigido que se cumpla este año la segunda fase del estudio informativo sobre el tramo Bilbao-Santander, con la alternativa escogida y el estudio de costes y plazos. Y más importante aún, ha dicho Mazón, es “que el Gobierno de España se vuelque completamente con la inclusión de este tramo en la Red Básica Ampliada de la Unión Europea (UE)”.

En este sentido, ha explicado que la Red Básica de la UE tiene el horizonte hasta 2030, pero, ha indicado, “hay que ser realistas” y para ese año “no se va a poder acabar”, por lo que existe una Red Básica Ampliada hasta 2040. “Precisamente en 2023 es la presidencia de España en la UE, vamos a ver si sirve para algo para Cantabria”, ha añadido Mazón.

Otro asunto sobre el que el PRC hará exigencias es el de los trenes de cercanías, porque aunque la formación está “de acuerdo y aplaude” su reciente gratuidad, “no es suficiente”, porque se necesita un servicio “digno” en el que es “clave” la renovación de los trenes y porque el aspecto del servicio es “vital” para los ciudadanos de Cantabria y para evitar “averías continuas”.

Por otro lado, el PRC ha exigido la construcción del tercer carril en la carretera Polanco-Bezana, para el que las obras “deben licitarse este año”.

“El Gobierno central tiene estos hitos encima de la mesa y saben que el PRC los va a exigir para la aprobación de presupuestos” y para otras iniciativas “intermedias” en las que la formación no tenga el voto claro, aunque Mazón ha asegurado que los regionalistas no son “de los que siempre dicen 'No', como el PP cuando esta en la oposición, o 'Sí' como Esquerra, cuando apoyan al Gobierno”. “Nosotros votamos de todo y seguiremos en la misma línea”, ha apostillado.

Respecto a otros temas “genéricos”, como La Pasiega o los pagos a Valdecilla, el diputado nacional ha afirmado que “están avanzando satisfactoriamente”, y ha recordado otro compromiso “ineludible” como es la inclusión en los PGE de 2023 del resto del pago de las obras, de las que, ha dicho, quedan 33 millones en obras pendientes.

También ha mencionado la financiación del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) o la tecnología de protonterapia en el Hospital de Valdecilla, y aunque ha recordado que son asuntos que está llevando el Gobierno regional, “si empiezan a fallar sus compromisos” el PRC tendrá que “llevarlo a instancias nacionales”.

Por su parte, José Miguel Fernández Viadero, que el próximo martes intervendrá en el Congreso de los Diputados ante el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha señalado que para el PRC es una “buena noticia” la aprobación de la bajada del IVA del gas del 21 al 5 por ciento, pero ha lamentado que se haya tenido que “esperar tanto” a aplicar la medida cuando los regionalistas lo propusieron en enero de 2021, “se debatió en comisión y fue rechazado” por el Gobierno.

También ha subrayado que pedirá al presidente que se baje el IVA del gas también a las empresas y autónomos, que son los que están sufriendo las consecuencias de la crisis económica y de la guerra de Ucrania.

Además, se plantearán otra serie de medidas para el Plan Estratégico Energético que España debe presentar ante la UE. En concreto se propondrán 25 medidas para ayudar a empresas o fomentar el uso de energías alternativas y el ahorro energético en las administraciones, entre otras.

“También tenemos pendientes una serie de propuestas que esperamos que en este periodo de 3 meses de sesiones puedan ir saliendo adelante”, ha detallado Fernández Viadero. Algunas de ellas son, por ejemplo, la propuesta para que los jóvenes con más de un pagador no tengan que declarar el IRPF si los ingresos no alcanzan los 22.000 euros; medidas para poner fin a la 'okupación' de las viviendas; o la limpieza de los cauces de los ríos para evitar inundaciones.

Con todo, Mazón ha insistido en que si no se cumplen todas estas exigencias del PRC, a no ser que haya una justificación real, no apoyarán al Gobierno ni los próximos Presupuestos, porque “no se trata de cuestiones económicas, sino políticas, de interés”, ha concluido.