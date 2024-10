El presupuesto de Santander para 2025 será de 253 millones, 26 de los cuales se contratarán con los bancos

El Ayuntamiento de Santander recurrirá a las entidades financieras para obtener 26,6 millones de euros con que apuntalar el capítulo de ingresos de un presupuesto de 253,5 millones de euros para 2025, un 8% más que el actual (19,4 millones de euros de diferencia).

Gema Igual (PP), alcaldesa de la ciudad, ha presentado este miércoles las grandes líneas del borrador presupuestario, que ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local y que ahora se somete al trámite de enmiendas de la oposición. Presumiblemente, como ya ocurriera con el anterior, el presupuesto entrará en vigor el 1 de enero con los votos del equipo de gobierno, que dispone de mayoría absoluta para convertir las consultas en un mero trámite.

El equipo de gobierno del PP recurrirá a la banca para cuadrar las cuentas de ingresos, si bien por su propia voluntad política ha vuelto a congelar tasas y precios y mantenido bonificaciones y gratuidades que le supone dejar de ingresar 12 millones de euros.

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Santander presupuesta un crédito que luego no contrata, como ha ocurrido este 2024, toda vez que la ejecución del gasto no lo requiere durante el ejercicio. Así, en este 2024, y hasta octubre, la ejecución del gasto de inversiones ha sido del 13%. Este dato ha sido calificado de “demencial” por el portavoz regionalista, Felipe Piña.

Las cuentas de Gema Igual para 2025 incluyen incrementos en prácticamente todas las partidas, aunque no de forma homogénea. Incluye, de este modo, 13 millones de financiación regional del Gobierno Buruaga (Museo Reina Sofía, entre otros proyectos), y financiación europea y estatal, ésta al alza por las entregas a cuentas que se nutren de la política de “machacar” fiscalmente el Gobierno de Pedro Sánchez con el IRPF y el IVA, ha indicado.

Entre el 57% que se incrementa el presupuesto de Dinamización Social y el 1% que crece el de Inmigración hay un largo rosario de subidas, junto con algún decremento debido a proyectos ya ejecutados.

Así, bajo el paraguas de los 253,5 millones de euros, un 8% más, del presupuesto en su conjunto, las inversiones crecen un 21%, principalmente para la construcción de 282 viviendas protegidos en el Sector 1 (Peñacastillo-Nueva Montaña), a lo que se destinará 14,3 millones de euros sobre un total de 26 millones. Medio Ambiente crece un 8%; Fomento, un 22%; Movilidad, un 7%; Urbanismo, un 178%; Empleo, un 37%; Comercio, un 37%; Compras, un 27%; Consumo, un 38%; Cultura, un 16%; Economía, un 6%; Servicios Sociales, un 13%; Mayores, un 21%; Educación, un 200%; Juventud, un 12%; e Innovación, un 11%. Por contra, Mercados baja un 51%; Patrimonio, un 40%; Salud, un 12%; y Turismo, un 8%.

“En todo se sube para mantener los servicios y lo que baja tiene una explicación concreta y puntual porque jamás mermamos servicios -ha explicado la regidora santanderina-. Vamos a conseguir la ciudad sostenible y solidaria que todos queremos, comprometida y competitiva, innovadora y de oportunidades para el capital extranjero”.

Una ciudad, ha continuado, “dedicada a mejorar la calidad de vida de los santanderinos, anfitriona e inversora para nuevas empresas, referente en el progreso y en el empleo de Cantabria, una ciudad segura”.

En Fomento y Movilidad, hay prevista una dotación de cinco millones de euros para el Centro Asociado al Museo Reina Sofía, 2,6 millones para actuaciones en espacios portuarios, 2,5 en distintas obras en la ciudad (carriles-bici, reforma del Grupo Pedro Velarde, General Dávila), renovación de la flota de autobuses urbanos y un nuevo contrato de mantenimiento de las escaleras mecánicas.

En Cultura, hay financiación para centros culturales (40% de incremento), CDIS, bibliotecas y subvenciones a agentes.

En Comercio, continuará el Plan Estratégico con 500.000 euros para financiar los Vale+.

En Urbanismo, va a contratarse por 500.000 euros al equipo redactor del nuevo Plan General, que recibirá los estudios generados hasta ahora, sobre todo el Modelo de Ciudad que se aprobó bajo la gestión de Ciudadanos; y pequeñas e inmediatas intervenciones por la ciudad para eliminar “puntos negros”.

Medio Ambiente tiene previstas actuaciones en Las Llamas y adjudicar el nuevo contrato de recogida de residuos.

En Protección Ciudadana, se prevé la incorporación de medio centenar de nuevos agentes, 29 nuevos policías y 22 agentes de movilidad reconvertidos.

La alcaldesa ha destacado el encarecimiento que se ha producido del coste de los servicios y ha puesto de relieve las mejoras que se realizarán en teleasistencia, ayuda a domiclio y fomento de la natalidad.

“Somos capaces de afrontar un presupuesto en aumento, que cumple con los compromisos electorales porque tenemos una economía saneada [la deuda municipal se sitúa en 34 millones de euros]. Será el año de los santanderinos, en donde velaremos por que nadie quede descolgado, se sienta desprotegido y que no se le machaque fiscalmente”, ha comentado la alcaldesa.

Los grupos municipales de oposición tienen un plazo de enmienda hasta el día 12 de este mes, tras lo cual el presupuesto tendrá su aprobación inicial en pleno, que será definitiva una vez supere el plazo de alegaciones y vuelva al órgano máximo de representación. Si no hay imprevistos, el PP calcula que el presupuesto esté definitivamente aprobado el 20 de diciembre y entre en vigor el primer día del año.