La retirada del coche por la grúa costará el próximo año en Santander 117 euros, 27,8 euros más

Recuperar el vehículo retirado por la grúa municipal al depósito de Ojáiz costará en Santander 117 euros el próximo año, tras la subida que aplicará el equipo de gobierno del PP. Actualmente, la tasa por retirada del vehículo es de 89,2 euros.

Así lo ha anunciado este lunes la alcaldesa de Santander, Gema Igual, quien ha justificado la subida en que no es justo que el conjunto de ciudadanos sufraguen un servicio como el de la grúa que actúa cuando hay un infractor de por medio. Según ha comentado la regidora, el coste de la retirada ha de ser sufragado por quien incumpla la ordenanza municipal.

Este es uno de los cambios más destacados de las ordenanzas fiscales de 2025 que la Junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes y que pasarán pronto a Comisión de Hacienda para su debate con la oposición, antes de ser ratificadas por el pleno de la ciudad, en donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta.

Como norma general, los precios, tasas e impuestos municipales no experimentarán subida, salvo en tres casos: el precio del agua y el alcantarillado, que se incrementará el 2,8% equivalente al IPC (Índice de Precios al Consumo); y la citada tasa de la grúa, que experimentará una subida del 26%. Pese al incremento, el servicio de la grúa seguirá siendo deficitario.

“La grúa la tocamos -ha dicho-. Estimamos que hay servicios deficitarios, pero en el caso de la grúa entendemos que no todos los santanderinos tienen que financiar un servicio deficitario que afecta a los que incumplen la ley”.

El Ayuntamiento de Santander adjudicó en julio el contrato de servicio de grúa a la empresa Setex Aparki por 4,5 millones de euros y un periodo de tres años, prorrogables por periodos anuales hasta un máximo de dos años más.

La alcaldesa de Santander relativizó el impacto la subida al juntarla con el coste de las multas por mal aparcamiento (80 euros), lo que no subirá este año. De este modo, sumados los 117 que costará la grúa se pasará, en 2025, de pagar por ambos conceptos 169 euros a pagar 197 euros, un 16% más.

“Solo va a notar este incremento el que infringe la ley -ha recalcado-. La tasa no puede exceder lo que cuesta el servicio pero no es lógico que lo paguen todos los santanderinos”.

El ingreso fiscal por esta subida es de 115.000 euros, que “no cubre la totalidad del coste del servicio”, según Igual, aunque contribuirá a un “equilibro parcial del balance”.

El pasado año la grúa se llevó al depósito municipal 5.600 vehículos, de los cuales 4.500 lo fueron por mal aparcamiento; y el resto fueron traslados por varios motivos, como pruebas deportivas, pero estas retiradas no se penalizan. Sí que se penalizan 700 actuaciones anuales por varias incidencias como aparcar en plaza para discapacidad, en carga y descarga o en parada de taxi o autobús. Asimismo, la Policía Local interviene en apoyo al transporte urbano cuando un vehículo obstaculiza el paso de un autobús, entre otros casos.

Resto de tasas

Del resto de las 22 tasas y precios municipales, el PP solo va a actualizar las de Agua y Alcantarillado, debido a que así se estipula en el contrato suscrito con el gestor Aqualia. Subirán un 2,8%.

No subirá, por lo tanto, el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), uno de los más bajos de España, ni se reducirán bonificaciones que se aplican a los servicios. Esta renuncia del equipo de gobierno a aplicar subidas, incluso las del IPC, le producirá una potencial merma de ingresos de 12,5 millones de euros (9,7 millones por bonificaciones y 2,8 por no actualizar el IPC), lo que Gema Igual considera un esfuerzo que se sostiene por el bajo nivel de la deuda municipal, que alcanza el 18% de los ingresos corrientes anuales.

“Esto lo hacemos con muchísimo esfuerzo -ha valorado-. Hay otros muchos impuestos pero algunos ya no se pueden bajar más, como el IBI, porque es el más barato legalmente y somos la ciudad más competitiva fiscalmente por eso. No quitamos ninguna bonificación y tenemos los impuestos más bajos”.

“Tenemos pulmón para decidir no achuchar a los santanderinos y seguir siendo el motor económico de esta región -ha añadido-. Santander se mueve y avanza y eso es compatible con congelar impuestos desde 2015, en que ya no subimos el IPC, y mantenemos gratuidades en TUS, centros cívicos, IMD (Instituto Municipal de Deporte)... ¿Cómo proteger mejor a los santanderinos que no subir ningún impuesto?”, se ha preguntado la regidora.

En Santander se gira el cobro anual de 164.450 recibos del IBI. En cuanto a bonificaciones y exenciones, se calcula que hay 70.000 beneficiarios.