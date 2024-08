El proceso de estabilización de 6.500 sanitarios en Cantabria, entre críticas y dudas por el cumplimiento del plazo

El proceso de estabilización de plazas de sanitarios en Cantabria puede no acabar cumpliendo el plazo legal previsto para su culminación a la hora de reducir la interinidad en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) al 8% como máximo. Actualmente, cerca de 6.500 empleados están involucrados en no menos de siete decenas de procesos de consolidación que afectan a más de 2.100 plazas. Estos procesos están siendo accidentados y generan malestar entre los aspirantes a una plaza estable ante la supuesta doble vara de medir que se está aplicando a quienes cometieron el fallo de equivocarse de proceso selectivo al registrar su solicitud.

No obstante, desde la Consejería de Salud, se asegura que “el proceso terminará antes de 31 de diciembre”. Asimismo, relativiza las quejas, indicando que esto es habitual en estos procesos y que el reconocimiento de un error es indicio de que las cosas no se han hecho bien. En todo caso, aseguran, los jurídicos tienen la última palabra, analizando caso por caso. “Si ya reconocen errores es que están mal; otra cosa es que sean subsanables o no y para eso está el procedimiento y no lo que crea la gente. Si uno comete un error tiene que asumir las consecuencias en el caso de que dicho error no entre en los casos tipificados como subsanables. De hecho, incluso hay solicitudes que pueden ser motivo de inadmisión”, ha asegurado una fuente del departamento que dirige César Pascual.

Según han informado representantes sindicales, entre los 2.000 concurrentes abundan aquellos que se han equivocado al presentar su solicitud. Ello ha conllevado un proceso de rectificación de fallos en primera instancia en el que fueron desistidos, si bien los recursos de reposición interpuestos con posterioridad -un mecanismo no recogido en las bases de la convocatoria- están siendo admitidos por la Consejería de Sanidad. Este hecho está produciendo malestar entre los que se consideran discriminados y, a su vez, más recursos de reposición, alentados por los representantes sindicales.

Los afectados afirman desconocer la base jurídica por la que se ha abierto el mecanismo de recurso de reposición [última posibilidad antes de acudir a un tribunal de lo Contencioso] ni cuántos casos hay ni cuántos son estimados.

Sin embargo, desde la Consejería se afirma que “no es una cuestión de bases (de haberlo sido debieran haber recurrido las bases en su momento cosa que no ocurrió). Los recursos son cuestión de los asesores jurídicos y nada tienen que ver con el personal que gestiona los procesos. Los recursos se estiman o no individualmente como marca la norma y no es cierto que dos recursos sean iguales y tengan diferente resolución. Cada caso es diferente y por eso se responden uno a uno y no globalmente conforme los jurídicos informan”.

“Otra cosa es que haya gente que no esté conforme con el resultado como ocurre con cualquier proceso del ámbito jurídico -ha añadido Salud-. Lo que no es admisible es sembrar dudas porque no estés de acuerdo con la resolución”.

Temporalidad

Según la Ley de de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, que data de 2021, el 31 de diciembre de este 2024 finaliza el plazo para que las administraciones tengan una temporalidad entre sus empleados que no supere el 8% de las plazas existentes. En Cantabria, como en el resto del país, la publicación de las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en las ofertas de empleo público del SCS se produjo antes del 31 de diciembre de 2022, pero dos años después aún no ha concluido y, según las fuentes consultadas, es de imposible cumplimiento si se tiene en cuenta que numerosos procesos están aún en la fase de valoración de concurso y ni siquiera se han llevado a cabo exámenes.

La Oferta Pública de Empleo de Estabilización implica realizar concursos de méritos a 71 categorías profesionales para 2.141 plazas, desde facultativos hasta auxiliares y celadores. En diciembre de 2023, había registradas 6.491 solicitudes. El mayor número de candidatos corresponde a las categorías de celador, con 813; grupo auxiliar de la función administrativa, con 889; técnico en cuidados auxiliares de enfermería, con 1.259, y enfermero, con 1.557.

Independientemente de que vaya retrasado, el proceso de estabilización está generando malestar entre algunos aspirantes. La disparidad de convocatorias, incluso dentro de una misma categoría, ha conllevado errores a la hora de presentar solicitudes en convocatorias que no correspondía. Así, los aspirantes que reclamaron en primera instancia, no fueron atendidos, mientras los que han reclamado al final del proceso, presentando recurso de reposición, han visto estimadas sus reclamaciones.

Cada categoría laboral podía implicar tres opciones ante las que el solicitante tenía que manifestarse: concurso estatutario de estabilización (sin examen); concurso-oposición de estabilización estatutario (con examen); y concurso laboral de estabilización (sin examen); de ahí la proliferación de errores.

“Pero ese error no era subsanable, y no es de recibo que ahora en el recurso de reposición [el acto que pone fin a la vía administrativa] se estime lo que no se estimó en la reclamación previa”, máxime cuando “incluso la administración dijo que no era legal subsanar el error”, ha declarado una portavoz del Grupo de Funcionarios Estatutarios.

En las bases de las convocatorias no se contempla la posibilidad de recurso de reposición y solo se cita la posibilidad de reclamar tras la publicación de las listas provisionales en 10 días. Textualmente, se indica en las bases: “Quienes no subsanen los defectos en el plazo señalado, justificando su derecho a su admisión, su exclusión al proceso selectivo será definitiva”.

Muela ha indicado que ya hay afectados que están formulando sus recursos de reposición al tener noticia de que están siendo estimados los de otros.

Otros sindicatos ya están ofreciendo a sus afiliados asesoría jurídica para la interposición de recursos y partidos, como PSOE y PRC, se muestran críticos con el desarrollo de los acontecimientos.

Parte de los recursos que se están formulando actualmente invocan el principio de buena administración “pues no es admisible que una administración aplique distinta vara de medir en función de interés ajenos a la voluntad de cada participante ante iguales situaciones”. Otros recursos invocan al cumplimiento de las mismas bases de las convocatorias.

El PRC ya ha expresado esta semana la “preocupación” del partido por el proceso de estabilización del personal interino que debe estar finalizado a finales de este año y “lleva un retraso muy importante”, ha informado la diputada Paula Fernández.