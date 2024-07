Revilla exige al PP que rectifique su “metedura de pata” y no negocie “derrotada” la nueva financiación autonómica para Cantabria

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria y líder del Partido Regionalista, ha advertido al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) que no cabe un paso atrás en el modelo de financiación autonómica y ha exigido al consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, que “rectifique” y no se resigne a que la Comunidad pierda su condición de ser la mejor financiada proporcionalmente por el Estado, atendiendo a criterios de orografía, dispersión poblacional y envejecimiento.

Para Revilla, Cantabria no puede acudir “derrotada” a la negociación del Estado, ya que la negociación va a ser dura y la Comunidad puede perder su situación actual por la presión de otras autonomías con más población.

Lo que el consejero “ha querido decirnos es que hay que empezar a resignarse a que Cantabria no sea la comunidad española mejor financiada por habitante. A mí me ha parecido algo increíble”, ha dicho Revilla.

Este martes, a propósito de la reunión de Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Agüeros se puso la venda antes de la herida al decir que hay “voluntad” entre las autonomías de “hacer sacrificios” a la hora de reformar el sistema de financiación autonómica. Y, preguntado por los sacrificios que estaría dispuesta a hacer Cantabria, el consejero ha añadido que, “a lo mejor, dejar de ser esa comunidad autónoma que mayor financiación por habitante tiene”.

Cantabria ha comparecido públicamente para expresar su preocupación y sorpresa y para reiterar que la situación de Cantabria es “de absoluta justicia”, ya que, si la financiación está vinculada al coste de los servicios por habitante, en ese contexto, Cantabria es la que más gasto asume para que en su territorio sus ciudadanos tengan “una carretera, un maestro y un médico” como en el resto de la Comunidad o del país.

También ha resaltado que Cantabria tiene una población flotante de 100.000 personas no censadas y que hay servicios como el del Hospital Valdecilla cuya cartera de prestaciones afecta a población de todo el país, dado su carácter de centro de referencia nacional, algo que debiera valorarse también.

“Que seamos los mejor financiados no es un privilegio ni algo que nos hayan dado porque les caigamos bien, sino estrictamente el cumplimiento de unos criterios que da ese resultado porque no hay un territorio en España que tenga las características que tenemos nosotros -ha valorado-. Lo que ha dicho este hombre es muy peligroso porque es entrar ya derrotado a una batalla que se va a llevar a cabo con uñas y dientes. Es como si un pasiego llega a la feria de Torrelavega con la vaca y dice a los que están comprando: '¿Cuánto me dais? Lo que queráis'. No se puede renunciar a ser los mejor financiados. Cantabria se juega su futuro, con mayúsculas”.

“No podemos permitir que el consejero de Economía sea un aliado de los que mantienen que a lo mejor hay que quitar la excepción de Cantabria -ha insistido-. Las palabras del consejero han sido una metedura de pata y espero que rectifique. Cantabria tiene que luchar para que siga siendo la comunidad mejor financiada”.

Revilla se ha opuesto a que Cataluña tenga financieramente un trato equivalente al País Vasco y Navarra, ya que eso supondría la ruptura de la solidaridad interterritorial, del mismo modo que se ha opuesto a cualquier negociación bilateral que afecte a terceros.