Salud propone crear la figura del 'médico itinerante' en Cantabria para bajas imprevistas en Atención Primaria

La Consejería de Salud de Cantabria está preparando una nueva figura de facultativo para que sirva como retén para cubrir bajas imprevistas en la Atención Primaria en general y en los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP), en particular, una parte esencial de la atención sanitaria de la ciudadanía que se está viendo sacudida por toda la Comunidad ante la falta de médicos este verano. La orden de la Consejería se encuentra hasta el 11 de septiembre abierta a sugerencias de los sectores profesionales afectados, así como de la ciudadanía en general, en la página web de Cantabria Participa.

La figura del médico SCA, que así se denominará, es semejante a los extintos contratos de continuidad, que fueron uno de los principales caballos de batalla del Sindicato Médico durante la huelga de noviembre de 2022, junto con la limitación a 35 del número de consultas diarias por facultativo. Ahora vuelve a la palestra precisamente por quienes lo fiaron todo a su extinción, algo que la oposición socialista considera incongruente.

También se ha mostrado molesto el sindicato CCOO, que cuestiona los acuerdos que se fraguan entre bambalinas de la Mesa de Sanidad. “Por ahí no pasamos”, ha dicho el sindicato, al que la consejería no ha comunicado previamente la apertura de un período de consulta y cuyos servicios jurídicos estudiarán en detalle la nueva figura de médico para pronunciarse en la Mesa Sectorial sin prisa.

Esta consulta previa, publicada este miércoles mediante resolución del director-gerente del Servicio Cántabro de Salud, Luis Carretero, contempla la creación del Médico de Atención Primaria sin cupo asignado (SCA), en el ámbito de Atención Primaria. Esta figura, adscrita a la categoría estatutaria de Médico de Familia de Atención Primaria, pretende crear plazas estables laboralmente que sirvan para cubrir durante períodos de corta duración incidencias en la prestacíón del servicio. En su preámbulo, la resolución reconoce implícitamente los problemas que este verano está teniendo el Servicio Cántabro de Salud para la cobertura médica en el medio rural y urbano, desde Torrelavega a pequeños municipios.

La creación de la figura de médico del SCA permitirá incorporar a las plantillas nuevas plazas vacantes, “compensando la mayor penosidad atribuible a estos puestos con un régimen retributivo que mejora las condiciones salariales del personal que opte por el desempeño de estas plazas”. Asimismo, se ofrece estabilidad de los nuevos puestos, ajenos a interinidades. Con todo ello, “se persigue retener a los profesionales que próximamente finalizarán su formación especializada de Medicina Familiar y Comunitaria en Cantabria, así como atraer a especialistas procedentes de otras comunidades autónomas”. La orden no ha sido presentada previamente a la mesa sectorial de Sanidad, pero se lleva negociando desde la primavera con el Sindicato Médico, según ha publicado este jueves El Diario Montañés.

PSOE: “Una incoherencia”

Quien fuera consejero de Sanidad durante la huelga médica, el socialista Raúl Pesquera, asiste perplejo a que la misma reclamación pactada para cerrar la huelga de 2022 vuelva a la palestra ahora, pero en sentido inverso aunque con uno de los principales interlocutores: el Sindicato Médico.

La supresión del contrato de continuidad, una especie de correturnos para cubrir bajas, fue “la causa de la huelga promovida por el Sindicato Médico -ha valorado Pesquera-. Dos años después, el mismo sindicato quiere recuperar la figura con otro nombre. Es una incoherencia y pone de manifiesto que se necesita nuevo personal para lo que nadie quiere hacer”.

Las autoridades europeas veían con malos ojos los contratos de continuidad porque “eran contratos de sustitución que no podían prolongarse más de nueve meses. Ahora [con la nueva figura] acabarán siendo plantilla orgánica”, aunque el fin sea el mismo. “Nuestro planteamiento entonces -ha continuado el exconsejero- era incorporarlos a los centros de salud y aumentar la autocobertura” entre el personal de cada centro de salud para cubrir las bajas. Nosotros lo valoramos pero fue el Sindicato Médico quien no quería 'médicos de segunda' y se suprimió la contratación de continuidad“.

A su juicio, lo diferencia entre entonces y ahora es que los médicos potencialmente afectados por la continuidad ya están incorporados en plantilla, por lo que la figura de médico SCA queda para las nuevas incorporaciones.

Pesquera fue muy crítico con que la orden se haya estado negociando con un sindicato, marginando al resto de representantes de la Mesa de Sanidad, aunque la orden tendrá que pasar por esta tarde o temprano y pueda correr la misma suerte que el incremento retributivo de 400 euros a los médicos, que todavía no se ha hecho efectivo ante las reclamaciones de la Enfermería en el propio órgano de participación.

CCOO: “Por ahí no pasamos”

Arantxa Cossío, secretaria general de la Federación de Sanidad, no oculta su malestar ni su sorpresa por una negociación emprendida hace meses a espaldas de la Mesa de Sanidad. “La figura parece la recuperación del contrato de continuidad, que por ley no se podía mantener, pero la solución de los problemas de la Atención Primaria no pasa por negociar donde no se debe hacer. Por ahí no pasamos, queremos que se traiga a la Mesa”, ha indicado la sindicalista.

A punto de concluir la época más problemática de atención sanitaria en Primaria, la estival, para CCOO ya no corre prisa la aprobación de esta figura, máxime cuando previamente se había reclamado un plan de contingencia que hubiese establecido medidas para evitar los problemas de cobertura que se han producido. “Ahora no corre prisa porque las vacaciones terminan ya -ha apostillado Arantxa Cossío-. El plan de contingencia se pidió en tiempo y forma y ahora esperaremos con calma la propuesta sin fecha para la Mesa Sectorial”.

Sobre la cuestión de fondo, CCOO no tiene una posición clara, a expensas del pronunciamiento de su servicio jurídicos y también del de la Consejería de Sanidad. La orden “ni nos gusta ni no nos gusta según las pinceladas que nos han dado”, ha concluido.