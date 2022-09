Sanidad sancionó con 38.000 euros a Ambuibérica por deficiencias e incumplimientos de las condiciones del contrato

Ambuibérica, concesionaria del servicio de ambulancias, ha incumplido en seis ocasiones las condiciones del contrato que mantiene con la Consejería de Sanidad, por lo que ha sido sancionada con un total de 38.000 euros, según información oficial del Gobierno de Cantabria.

No es el primer lote de sanciones que recibe la concesionaria. En 2020 tuvo que abonar más de 40.000 euros por diversos incumplimientos del contrato.

Las deficiencias que se han penalizado económicamente se han detectado desde 2021 y hacen referencia al personal disponible y las condiciones de limpieza y del material disponible, considerado insuficiente o en mal estado.

En concreto, Ambuibérica no disponía de una UVI psiquiátrica y se observó equipamiento inadecuado, incompleto o en mal estado en ambulancias destinada al Soporte Vital Avanzado y Básico, así como las destinadas al transporte sanitario no urgente. También se la ha multado por no disponer del personal comprometido y por las condiciones de limpieza de algunos vehículos.

Un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Sanciones a Ambuibérica