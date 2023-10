Santander renuncia a 11,2 millones al mantener bonificaciones y no aplicar el IPC en tasas, impuestos y precios

Ni suben ni bajan, sino todo lo contrario. Las 23 ordenanzas que regulan los impuestos, tasas y precios públicos de Santander no experimentarán cambios en 2024, salvo en lo concerniente a lo que el Ayuntamiento cobra por agua y alcantarillado, que verá repercutido el incremento del coste de la vida (IPC, 2,3%). La 'congelación' de la fiscalidad y el mantenimiento de las bonificaciones, exenciones y gratuidades a determinados colectivos suponen que el Ayuntamiento renuncia a ingresar el próximo año 11,2 millones de euros.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha presentado este martes una propuesta fiscal que acompañará el presupuesto municipal de 2024. Con la fiscalidad estrictamente municipal se cubre el 65% de los ingresos totales del Ayuntamiento (el resto procede de otras administraciones o de la deuda), por lo que las cuentas de 2024 no depararán más sorpresas que el hecho de ver aprobado un presupuesto por primera vez desde hace tres años, dada la nueva mayoría absoluta del PP.

Para cuadrar sus cuentas e igualar al menos los 233,6 millones del borrador presupuestario de 2023, que no prosperó, el PP no solo tiene su propia fiscalidad, sino que dispone de 14 millones de remanentes (financiación no ejecutada en su momento y que se incorpora al ejercicio posterior), así como un nivel de deuda “saneado”, que le permitiría recurrir al crédito bancario si fuera necesario. Actualmente, el Ayuntamiento debe 45 millones de euros, el 25,81% de los ingresos corrientes. El resto del capítulo de ingresos se completa con financiación de otras administraciones como el Gobierno central. autonómico y la Unión Europea.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la alcaldesa, Gema Igual, que ha informado que además la licencia de apertura será totalmente gratuita y que se mantendrán todas las exenciones, gratuidades y bonificaciones existentes.

Según ha indicado, no actualizar el IPC en el resto de tasas supondrá al Ayuntamiento dejar de ingresar 2,3 millones de euros, y mantener las bonificaciones, exenciones y gratuidades, 8,7 millones, lo que suma 11,2 millones de euros que se ahorrarán los santanderinos.

Respecto a la actualización del IPC en aguas y alcantarillado, “obligada por contrato” del servicio, Igual ha explicado que en el caso de una familia de dos personas se traducirá en un incremento de 0,25 euros al mes, y de tres a cuatro personas, de 0,27 euros. En el caso de las empresas, para un “bar normal” la subida será de 0,41 euros mensuales y para una “cafetería grande”, de unos 3,81 euros.

La propuesta de ordenanzas ha sido ya validada en la Junta de Gobierno local y este martes se entregará a los grupos de la oposición para tratarse este viernes, 6 de octubre, en comisión. La alcaldesa ha subrayado que el equipo de Gobierno -que tiene mayoría absoluta- está “abierto al diálogo” pero ha recalcado que se trata del “máximo esfuerzo” que se puede hacer “para que el Ayuntamiento sea sostenible”.

Tras pasar por comisión, las ordenanzas irán al Pleno de octubre para su aprobación inicial a que se seguirá un periodo de 30 días de información pública. El objetivo es que entren en vigor el 1 de enero, como también el presupuesto municipal, del que las medidas fiscales son “la primera pata”.

Igual ha explicado que pese a que el Ayuntamiento deje de ingresar 11,2 millones por este motivo, eso no significa “renunciar a nada sino optimizar los recursos”, como son los remanentes de tesorería, que ascienden a 14 millones de euros, los fondos europeos y los que se obtengan a través de las “alianzas” que “teje” la Administración local con otras, como la regional y nacional, para recursos y proyectos como el Centro de Acogida Princesa Letizia, el centro de menores, la integración ferroviaria o el Centro Asociado Reina Sofía.