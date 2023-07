Estas son las biografías oficiales de los nuevos directores generales de Cantabria

El Consejo de Gobierno de Cantabria, que preside María José Sáenz de Buruaga (PP), ha aprobado este jueves el Decreto que establece la estructura de las consejerías y el nombramiento de 39 órganos directivos, así como el correspondiente cese de quienes les han precedido en sus respectivos cargos.

Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa

Héctor Moreno García

Director general de Seguridad y Protección Ciudadana

Madrid, 1956. Es Comisario Principal Honorario de la Policía Nacional, donde ha prestado servicio durante 45 años. Después de pasar por las Jefaturas Superiores de Policía de Cataluña y Madrid en las Brigadas de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial, ascendió a Comisario en 2002, al frente de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior del País Vasco. Posteriormente, fue destinado a Madrid, donde ocupó responsabilidades como jefe de Servicio de Tratamiento de la Información de la Unidad Central de Inteligencia Criminal, jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol y de Unidad Nacional de Europol. En 2012, se le encomienda la creación y puesta en marcha del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras y, en 2015, se hace cargo de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, ascendiendo a Comisaría Principal en 2016, hasta que, en el año 2017, es nombrado jefe Superior de Policía de Cantabria, cargo que ejerció hasta la fecha de su jubilación, en septiembre de 2021.

Pablo Izu Morales

Director general de Informática

Santander, 1977. Es Licenciado en Ciencias Físicas (especialidad electrónica) y funcionario del Cuerpo Facultativo Superior del Gobierno de Cantabria. Como funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria desde 2005, ha desempeñado diversos puestos: analista de sistemas informáticos (2005-2009) y jefe de Servicio del Centro de Proceso de Datos (2009-2020) antes de ser nombrado subdirector general de informática en enero de 2020 hasta la fecha.

Paulino Sánchez Menéndez

Director general de Simplificación Administrativa, Transparencia y Participación Ciudadana

Asturias, 1959. Licenciado en Derecho, ha ejercido principalmente su carrera profesional como abogado, desde el año 1986, con despacho especializado en derecho civil, administrativo y mercantil y donde ha prestado asesoramiento a diversas empresas de la cuenca del Besaya. También ha sido letrado de los Servicios Jurídicos del Gobierno cántabro entre los años 2000 y 2003. Igualmente, ha sido profesor asociado durante una década en la Escuela Universitaria de Graduados Sociales, así como miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados durante cuatro años (2007-2011).

Marta González Liébana

Directora general de Administración Local, Acción Exterior y Casas de Cantabria

Palencia, 1971. Marta González es Licenciada en Derecho y ha ejercido su carrera profesional como abogada, desde 2001, con despacho propio en la ciudad de Santander, especializado en derecho civil, penal y de violencia de género.

Manuel Fresno Boj

Director general del Instituto Cántabro de Administración Pública (ICAP) ‘Rafael de la Sierra’

Santander, 1967. Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Funcionario de carrera del Cuerpo Técnico Superior, Rama Económica, y del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ha desempeñado diversos puestos como Técnico y Jefe de Servicio en la Consejería de Desarrollo Rural. Cuenta, asimismo, con experiencia docente como profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria, así como director y ponente en cursos de verano de esta misma institución académica.

Samuel Ruiz

Director del organismo autónomo del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA)

Santander, 1967. Ha sido anteriormente Delegado del Gobierno en Cantabria, entre los años 2012 y 2018. Asimismo, ha sido concejal durante doce años en el Ayuntamiento de Santander, donde ha ejercido competencias de promoción económica y empleo, juventud, nuevas tecnologías y protección ciudadana. Igualmente, en distintos periodos ha ejercido otras responsabilidades en la empresa privada.

Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente

María del Carmen López

Directora general de Obras Públicas

Vitoria, 1971. Es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria y especialista en Geotecnia y Obras Subterráneas. Desde el año 1999 ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en la empresa APIA XXI (actualmente WSP) y en 2019 fue nombrada directora del Departamento de Geotecnia y Obras Subterráneas, puesto que ha venido ocupando hasta la actualidad.

María Tejerina

Directora general de Aguas y Puertos es María Tejerina Puente

Santander, 1975. Es ingeniera de Caminos Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria, en la especialidad de Hidráulica, Oceanografía y Medio Ambiente. Inició su trayectoria profesional en la empresa APIA XXI y fue responsable de la Oficina Técnica de Corelia. Entre 2011 y 2015 fue concejala de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Santander y, entre 2015 y 2019, de Servicios Sociales, Igualdad, Inmigración y Cooperación al Desarrollo. Posteriormente, retornó al sector privado hasta la actualidad.

Pablo Herrán Sainz

Director general de Transportes y Comunicaciones

Santander, 1979. Es Ingeniero de Telecomunicaciones, en la especialidad de Telemática, por la Universidad de Cantabria y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, en las especialidades de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Funcionario de carrera del Gobierno de Cantabria en el Cuerpo Facultativo Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones desde 2011, actualmente ocupaba el cargo de jefe de Sección de Inspección y Control de Telecomunicaciones en la Dirección General de Transportes y Telecomunicaciones.

Carlos Montes

Director general de Vivienda y Arquitectura

Torrelavega, 1972. Es arquitecto técnico por la Universidad de La Coruña, experto universitario en Derecho Urbanístico y experto en Estrategias frente al Cambio Climático por la UNED. Actualmente cursa los estudios del Grado en Derecho. Funcionario del Gobierno de Cantabria desde 2008, ha desempeñado funciones de arquitecto técnico en la Dirección General de Vivienda y Arquitectura y ha sido miembro de la Ponencia Técnica de la Comisión de Control Ambiental. En 2018 se incorporó a la Oficina de Supervisión de Proyectos y Obras del Servicio Cántabro de Salud y en la actualidad es jefe de Sección de Evaluación Ambiental Urbanística y de la Edificación en la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

Víctor Manuel Gil Elizalde

Director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Santander, 1959. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria, inició su andadura profesional en el sector privado y entre 1995 y 2007 fue teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Obras y Vivienda del Ayuntamiento de Santander, además de consejero de la Autoridad Portuaria y vicepresidente y consejero delegado de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander. Asimismo, ha compaginado su labor profesional y política con la de profesor del departamento de Ingeniería Geográfica y Técnicas de Expresión Gráfica de la Universidad de Cantabria y profesor del Máster BIM para Ingeniería Civil.

Alberto Quijano Alonso

Director general de Medio Ambiente y Cambio Climático

Santander, 1975. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Cantabria, especialista en Derecho Comunitario y en Sostenibilidad Ambiental. Desde sus inicios profesionales ha compaginado el ejercicio de la abogacía con el trabajo para las administraciones públicas. Ha ejercido de asesor jurídico de la Demarcación de Carreteras en Cantabria y, en el ámbito autonómico, de empresas como El Soplao S. L. y de la Fundación Año Jubilar Lebaniego.

Consejería de Economía, Hacienda y Asuntos Europeos

Javier José Vidal Campa

Director general de Economía

Santander, 1974. Licenciado en Derecho y Máster en Medición y Gestión de Conflictos por la UC. Es funcionario del Cuerpo Técnico Superior de Cantabria desde 2006, ocupando puestos de asesor jurídico en las Consejerías de Ganadería y Desarrollo Rural y de Sanidad. También ha sido jefe de servicio de Planificación de Actuaciones de Desarrollo Local (2009-2011) y secretario general de la Consejería de Presidencia y Justicia (2011-2015) asumiendo las funciones de la Dirección General de Administración Local. En la Comunidad de Madrid fue subdirector general de Formación en la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda (2016-2017). Posteriormente desempeñó el puesto de asesor en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2017-2019) y desde 2020 ha sido subdirector general de Política Social de Vivienda.

Marta García

Directora general de Fondos Europeos

Santander, 1992. Graduada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas, por la Universidad de Deusto. Es funcionaria del Cuerpo Técnico Superior de la rama jurídica de Cantabria del Gobierno de Cantabria desempeñando la labor de asesora jurídica en la Dirección General de Función Pública y en la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia.

José Ramón Paterna

Director del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE)

Irún, 1980. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Cantabria. Es funcionario del Cuerpo Técnico Superior de Cantabria desde 2005 y ha sido jefe de sección de Administración General en el Servicio Cántabro de Empleo y delegado de Protección de Datos de Centros Docentes en la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades. Ha compatibilizado esta actividad como profesor asociado en la UC.

Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades

Reyes Mantilla Rozas

Directora general de Centros e Infraestructuras Educativas

Nacida en Matamorosa (1961) es diplomada en Magisterio, Graduada en Derecho y Máster como Mentora Especializada en Educación Emocional. Ha sido funcionaria de acceso directo durante más de 37 años y durante dos décadas ha desempeñado el cargo de directora de un Centro de Educación de Personas Adultas. Asimismo, ha sido vocal en la Comisión Nacional de Educación en el Consejo Regional de Formación Profesional y miembro de la Comisión Permanente de Educación de Cantabria. Ha colaborado como ponente en el Consejo Escolar del Estado y en la Universidad de Cantabria, además de participar en el Proyecto de Educación Responsable de la Fundación Botín. Fue alcaldesa del ayuntamiento de Reinosa desde el año 2007 hasta 2009.

José Luis Blanco

Director general de Calidad y Equidad Educativa y Ordenación Académica

Nacido en Santurce (Vizcaya) en 1970 es Licenciado en Derecho, especialidad jurídico económica por la Universidad de Deusto. Desde 1994 hasta 2004 ha ejercido como profesor de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Economía en diversos Institutos de Enseñanza Secundaria de Cantabria, ocupando la jefatura de Estudios en el IES Marqués de Manzanedo en Santoña entre 2001 y 2004. Posteriormente, se incorporó al Servicio de Inspección de la Consejería de Educación donde realizó tareas de coordinación de la escolarización y funciones de coordinación del equipo de área de legislación. En 20111 asumió la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa en la Consejería de Educación, cargo que ocupará hasta julio de 2015, cuando es nombrado Director General de Evaluación y Cooperación Territorial en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España hasta 2017, fecha en la que se reincorpora al Servicio de Inspección Educativa del Gobierno de Cantabria como Inspector Jefe de Distrito.

Alberto Hontañón

Director general de Personal Docente

Nacido en 1980 en Londres (Reino Unido) es Maestro Especialista en Educación Física y Licenciado en Psicopedagogía por la Universidad de Cantabria. Máster Universitario en Innovación e Investigación en Educación y Máster en Inspección y Supervisión Educativa por la UNED, además de Experto Universitario en la dimensión político-administrativa de la Inspección Educativa, en técnicas y procedimientos de supervisión educativa y en supervisión de agentes y procesos educativos por la UNED. Funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros desde 2006 y del Cuerpo de Inspectores de Educación desde 2003, ha impartido docencia en el IES Augusto González de Linares (Santander), el CEIP Leopoldo y Josefa del Valle (La Cavada), el CEIP José Ramón Sánchez (El Astillero), así como en el CEIP Cabo Mayor (Santander).

Además, ha ejercido como asesor de formación en el Centro de Profesorado de Santander y de Cantabria, respectivamente, y en el curso 2014-2015 ejerció como coordinador técnico docente en la Unidad Técnica de Innovación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. Desde octubre de 2019 ha desempeñado labores de Inspector de Educación en la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, hasta la actualidad.

Cristina Montes

Directora de Formación Profesional y Educación Permanente

Nacida en Oviedo (1978) es licenciada en Derecho y Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Cuenta también con un curso de Experto en Gestión de Salarios y Seguridad Social y es Máster en Gestión de la Calidad y Medio Ambiente + Innovación, así como en Gestión Integrada en Seguridad, Salud y Prevención de Riesgos Laborales. Es profesora de Secundaria de la especialidad de FOL y ha ejercido como tal en el IES Peñacastillo y el IES Cantabria de Santander, en este último fue jefa de departamento de esta asignatura, entre 2006 y 2011. Entre 2012 y 2015 ocupó el puesto de Jefa de la Unidad Técnica de Formación Profesional y Educación Permanente en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. Y ha desempeñado labores de Asesoría Técnica Docente del Área de Información y Orientación Profesional de la Subdirección General de Orientación y Formación Profesional del Ministerio de Educación entre 2015 y 2016.

Marta Pascual

Directora general de Universidades e Investigación

Nacida en 1973 en Burgos es catedrática de la Universidad de Cantabria en el Área de Economía Aplicada del Departamento de Economía. Es responsable del grupo de Investigación de Economía Pública y de la Salud de la Universidad de Cantabria y miembro del grupo de investigación de Economía de Salud del IDIVAL y del Santander Financial Institute (SANFI). Sus líneas de investigación principales se desarrollan en los campos de la economía aplicada, métodos cuantitativos en Economía y Empresa, economía social y discapacidad y teoría de la distribución y redistribución de la renta, entre otros. Ha sido investigadora en la Facultad de Economía de Coimbra (Portugal), en el Department of Management and Economics de la Universidad da Beira Interior, Covilha (PortugaL) en la Universidad de York (Reino Unido) en el Centre for Health Economics y en la Universidad de Essex (Reino Unido). Asimismo, ha realizado funciones de directora del Centro de Idiomas de la UC (2008-2016) y vicerrectora de Coordinación de Acciones Estratégicas de la UC entre 2016 y 2021.

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

Juan Antonio González Fuentes

Director general de Cultura y Patrimonio Histórico

Santander, 1974. Es Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Cantabria, especialidad en Historia Contemporánea. Hasta el momento, ha ejercido como coordinador del Archivo Lafuente y actualmente era presidente del Centro de Estudios Montañeses. Además, cuenta con una larga trayectoria como escritor y poeta, puesto que ha publicado los libros Además del final (Endymión, 1998); La luz todavía (DVD, 2003); Atlas de perplejidad (Icaria, 2004); La lengua ciega (DVD, 2009); Monedas sueltas. Haikus 2009-2013 (Huerga & Fierro, 2014); Memoria (antología poética, 1989-2015) (Abada, 2015) y Los días desiertos (Renacimiento, 2019). También ha hecho incursiones en el campo de la edición literaria, las antologías y la coedición, y se ha ocupado de la obra de autores como María Zambrano, Álvaro Pombo, Ciria y Escalante, José Hierro, Felipe Boso, José Luis Hidalgo, Julio Maruri, Gerardo Diego, José del Río Sainz, Gonzalo Rojas, José Luis Castillejo, José Donoso, Manuel Arce o Roberto Bolaño. En 2016, la ciudad de Santander le concedió su Premio de las Letras.

Susana Ruiz

Directora general de Deporte

Santander, 1974. Es Técnico Superior de Alojamiento en el IES Peñacastillo y máster en Administración de la Pequeña y Mediana Empresa en la Escuela Politécnica de Santander. Además de dedicarse, de forma profesional, a la organización de congresos y gestión de sociedades científicas, posee también amplia experiencia en la gestión deportiva.

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación

Ángela Ruiz

Secretaria general de la Consejería

Ángela Ruiz Sáenz es Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, Máster Oficial en Fundamentos y Principios del sistema jurídico y Especialista en Mediación Sanitaria por la Universidad de Cantabria y Especialista en Derecho Público por la Universidad de Deusto. En la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria hasta la actualidad ha sido jefa de Sección de contabilidad y pagos del Servicio de Supervisión de gastos de la PAC; Asesora Jurídica de la Consejería de Sanidad y Técnico Superior en el Servicio de Personal Sanitario de la Consejería de Sanidad.

Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio

José Luis Ceballos

Director general de Industria, Energía y Minas

Nacido en Los Corrales de Buelna (1960) es Ingeniero Superior de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santander. Cuenta con una dilatada trayectoria profesional de más de 30 años, desarrollada íntegramente en la empresa privada en diferentes cargos de responsabilidad.

Javier Puente

Director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial

Nacido en Santander (1976), es Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Cantabria; MBA por la Universidad Politécnica de Madrid; y máster en Marketing y Gestión Comercial por ESEM. A nivel profesional, cuenta con más de 15 años de experiencia en empresas del sector tecnológico, en departamentos de marketing y ventas principalmente. Senador por Cantabria, también ha sido diputado en las Cortes Generales 2011-2015. Entre 2007-2011 y 2015-junio 2017 ha sido concejal en el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar.

Rosendo Ruiz Pérez

Director general de Comercio y Consumo

Nacido en Torrelavega (1968) es Licenciado en Derecho por la Universidad de Cantabria; máster en Gestión de Calidad por la Escuela de Organización Industrial (E.O.I); y especialista en derecho comunitario y de la Unión Europea por la Cátedra Jean Monet de la Universidad de Cantabria. A nivel profesional ha ejercido la abogacía hasta 2009, año en el que ingresó como funcionario de carrera en el Ayuntamiento de Santander, donde es Técnico Superior de Protección y Seguridad Ciudadana y Delegado de Protección de Datos. Entre 2011 y 2015 fue jefe de gabinete de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria.

Jaime Alonso Rozadilla

Director general de Trabajo, Economía Social y Empleo Autónomo

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria (1983), es Licenciado en Derecho por la Universidad de Cantabria. A nivel profesional, es funcionario de carrera del Cuerpo Técnico Superior Rama Jurídica del Gobierno de Cantabria, desempeñando desde 2021 el puesto de asesor jurídico en la Secretaría General de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales.

Ana María González Pescador

Directora del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST)

Nacida en Santander (1959), es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Cantabria. A nivel profesional, además de ejercer su actividad en el ámbito privado, ha sido profesora de Estadística en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cantabria; profesora de Máster de Dirección de Empresas Turísticas de la Escuela Universitaria Turismo Altamira – Universidad de Cantabria; directora del Área de Creación de Empresas y Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Cantabria; y teniente alcalde en el Ayuntamiento de Santander 2007-2019.

Consejería de Salud

Luis Carretero Alcántara

Director gerente del Servicio Cántabro de Salud

Granada, 1963. Durante su trayectoria profesional ha sido director gerente del Servicio de Salud de Castilla La Mancha (2011-2015) y director de Gestión y Planificación del Servicio Balear de Salud (2007-2010). También ha ejercido como director gerente en diversos hospitales públicos, como el Hospital Son Espases, de referencia en la Comunidad Balear; el Hospital Universitario Son Dureta, también en las Islas Baleares, así como de subdirector gerente del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, director gerente de la Fundación Hospital de Alcorcón y director económico-financiero en la apertura del Hospital Costa del Sol de Marbella, entre otros. En varias etapas de su vida laboral ha sido profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública y en otros centros y tiene amplia experiencia en la sanidad privada y compañías de seguros, así como en planificación estratégica e implantación de la estrategia; formación y liderazgo en equipos de alto nivel; consultoría en Sanidad y en Servicios Sociales, abordaje operacional a los problemas de un centro sanitario y procesos asistenciales y no asistenciales, entre otros. Hasta este momento, era consultor independiente del Banco Mundial en dos proyectos internacionales y diversos proyectos de consultoría y docencia nacional, tanto en el ámbito público como privado.

Miguel Ángel Soria Milla

Subdirector general de Asistencia Sanitaria del Servicio Cántabro de Salud

Madrid, 1956. Es Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid. Además, es máster en Gerontología por la Universidad de Salamanca y en Dirección y Organización de Hospitales y Servicios de Salud y ha cursado el Programa de Alta Dirección en Instituciones Sanitarias. Entre su amplia trayectoria profesional ha ejercido cargos de responsabilidad en los hospitales Do Meixoeiro de Vigo (Pontevedra); Hospital del Río Hortega (Valladolid); La Paz (Madrid); Doce de Octubre (Madrid); Hospital Clínico San Carlos (Madrid), y Ramón y Cajal, también en Madrid. Además, del año 2000 al 2002 ocupó la subdirección general de Atención Especializada de la Dirección General del INSALUD y, a continuación, fue encargado de los contratos de gestión del Instituto Madrileño de la Salud. También recaló en el Servicio Madrileño de Salud, como subdirector general de Atención Especializada (2006-2008) y subdirector de Gestión y Seguimiento de Objetivos en Hospitales. Entre otros puestos, ha ocupado el de jefe de División Apoyo al Dispositivo Asistencial Sanitario en la Presidencia del Gobierno de Madrid, entre 2008 y 2011; en la dirección general de Atención Sanitaria y Calidad del Servicio de Salud de Castilla La Mancha hasta 2015, y, de nuevo, en la Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud (2015-2017). Actualmente, era médico de Admisión y Documentación Clínica en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid.

Óscar Fernández Torre

Director general de Planificación, Ordenación, Gestión del Conocimiento y Salud Digital

Torrelavega, 1979. Es Licenciado en Medicina por la Universidad de Cantabria, especialista en Psiquiatría, y Master of Science in Affective Neuroscience por las Universidades de Maastricht y Florencia. Durante sus estudios de Medicina, obtuvo una beca de colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el Departamento de Medicina y Psiquiatría, para participar en el programa de investigación de fases iniciales de Trastornos de Ansiedad del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Desde el final de la residencia, ha ejercido trabajado como psiquiatra en varios centros asistenciales, como el Centro de Salud Mental de Arriondas (2009-2011); Centro Hospitalario Padre Menni (2011-2012), y Centro de Salud Mental de Sierrallana. Ha sido también responsable de los Programas de Telepsiquiatría y Psicogeriatría y colaborador en la elaboración del Plan de Salud Mental de Cantabria 2015-2019. En 2021 pasó a ocupar el puesto de Coordinador de Salud Mental del Servicio Cántabro de salud, adscrito a la Subdirección de Asistencia Sanitaria del Servicio Cántabro de Salud, que enlazó en 2022 con el de Subdirector de esa área, puesto que ha desempeñado hasta ahora.

María Isabel de Frutos Iglesias

Directora general de Salud Pública

Segovia, 1959. Es Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid y Master en Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios por la Universidad de Cantabria. Durante su trayectoria profesional ha ejercido como médica asistencial, tanto en servicios de urgencias como en Atención Primaria. Además, fue médica inspectora y jefa de área del Cuerpo Sanitario de Inspección de la Seguridad Social en el Área de Reinosa (Cantabria). Desde 1992 y hasta 1995, desempeñó el cargo de jefa de Servicio de Ordenación Sanitaria de la Gerencia de Atención Primaria de Torrelavega. A partir de esa fecha, desempeñó tareas de médica, primero, y jefa, después, de Admisión y Documentación Clínica en el Hospital Comarcal de Laredo, cargo que desempeñaba en la actualidad. Durante dos años (2007-2009) también fue directora médica del Hospital Sierrallana y subdirectora de Asistencia Sanitaria del Servicio Cántabro de Salud (2011-2015).

María Isabel Priede Díaz

Directora general de Farmacia, Humanización y Coordinación Sociosanitaria

Madrid, 1970. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria. Médico Especialista vía MIR en Medicina Familiar y Comunitaria. Además, es Experto en Metodología de Educación Sanitaria y diplomada en Gestión de Organizaciones de Atención Primaria por la Escuela de Alta Dirección y Administración y en Gestión y Organización Sanitaria. Cuenta, además, con un Master Universitario en Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios por la Universidad de Cantabria. Tras una larga trayectoria en centros de salud y consultorios de la Comunidad Autónoma ha desempeñado labores como directora médica de la Gerencia de Atención Especializada en los Hospitales Sierrallana y Tres Mares entre los años 2011 y 2015. Durante el periodo 2000-2002 formó parte de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Cantabria como vocal de médicos en formación y es miembro de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y miembro de la Sociedad Española de Directivos de la Salud.

Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad

Eduardo Rubalcaba Pérez

Director general de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no deseada

Santander, 1957. Es Licenciado en Derecho y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad Seguridad. Funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión y del Cuerpo Técnico Superior del Gobierno de Cantabria. Como funcionario ha desempeñado, entre otros, el puesto de jefe de Servicio de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, secretario general de la Consejería de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y secretario general de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ha sido consejero de varias entidades como Caja Cantabria, Sogarca S.G.R., Citrasa, Mercasantander, así como vocal secretario de la Fundación Marqués de Valdecilla y secretario de la Comisión de Coordinación de Asistencia Sanitaria (Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria).

Manuel Joaquín Rueda Castillo

Director general de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado

Torrelavega, 1974. Es Licenciado en Antropología Social y Cultural, Master en Gestión Cultural, Diplomado en Diseño y Gestión de Proyectos en Patrimonio Cultural y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Como funcionario de carrera del Gobierno de Cantabria ha sido jefe de Sección de Personal y Régimen Interior de la Consejería de Cultura; jefe de Sección de Fomento y Coordinación de Actividades Culturales. Desde 2019 era director del Museo Etnográfico de Cantabria.

Marcos De la Mora Madariaga

Director general del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS)

Santander, 1972. Es Licenciado en Derecho y funcionario de carrera de la Administración del Gobierno de Cantabria en el Cuerpo Técnico Superior. Entre otros puestos, ha sido subdirector del Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria (CEARC); asesor jurídico en la Dirección General de Servicios Sociales y jefe de la Unidad de Seguimiento y Soporte de la Oficina de Supervisión Integral del Gasto del Sector Público Autonómico de Cantabria. Desde 2015 y hasta hoy ocupaba el puesto de jefe de Servicio de Administración y Acción Formativa en el Instituto Cántabro de Administración Pública (ICAP) Rafael De La Sierra.

Vanesa Pérez Olmo

Subdirectora general de Protección Social del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS)

Santander, 1978. Es Licenciada en Psicología, Master en Igualdad de Género y Políticas Públicas y Master en Prevención de Riesgos Laborales. Como funcionaria carrera del Gobierno de Cantabria ha sido técnico superior en la Subdirección de Infancia Adolescencia y Familia de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales (ICASS); jefa de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Centros Docentes en la Consejería de Educación y Formación Profesional; jefa de Servicio de Recursos Humanos en la Subdirección de Gestión Administrativa y Régimen Interior de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales y actualmente ocupaba el cargo de jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Centros Docentes en la Consejería de Educación y Formación Profesional.

Manuel Contreras Ruiz

Subdirector General de Gestión Administrativa y Régimen Interior del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS)

Santander, 1979. Es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, funcionario de carrera del Cuerpo Administrativo, Cuerpo de Gestión y Cuerpo Técnico Superior, Rama Jurídica, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Ha sido coordinador de Ayudas, Subvenciones, Desgravaciones y Asuntos Generales en la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo; jefe de Sección de Contabilidad y Pagos en la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, jefe de Sección de Gestión Económica de esta misma Consejería y desde junio de 2023 ha sido jefe de Servicio de Administración General de la Consejería de Desarrollo Rural.

María del Carmen Arce de la Torre

Subdirectora General de Infancia, Adolescencia y Familia del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS)

Santander, 1970. Licenciada en Derecho, como funcionaria de carrera del Gobierno de Cantabria del Cuerpo Facultativo Superior, especialidad Licenciado en Derecho, ha sido jefa de Servicio del Área Administrativa de la Dirección General del Servicio Jurídico y actualmente está en el servicio activo en el Cuerpo de Letrados de la Comunidad Autónoma de Cantabria.