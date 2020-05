La Filmoteca de Cantabria reanudará su actividad el próximo miércoles

La Filmoteca de Cantabria reabrirá sus puertas el próximo miércoles, 27 de mayo, tras el cierre de sus instalaciones a consecuencia del estado de alarma por el COVID-19, y reanudará su actividad con la proyección de quince películas, distribuidas en cinco ciclos, que se podrán visionar hasta finales de junio.

Se trata de diversos largometrajes de directores como Alfred Hitchcock, Federico Fellini, Manuel Gutiérrez Aragón, Oliver Laxe o Bong Joon-Ho, último ganador del Óscar a la mejor película por 'Parásitos'.

El director de la Filmoteca, Antonio Navarro, ha explicado que esta vuelta a la actividad de la Filmoteca forma parte del programa 'La Cultura Contraataca', diseñado para la reactivación cultural en la comunidad y en el que la sala de Bonifaz es fundamental como "punto de encuentro de los amantes del séptimo arte".

Según ha asegurado Navarro, la Filmoteca ofrece una programación "cercana", que reúne las propuestas de cine clásico y actual que los usuarios han trasladado durante las últimas semanas a través del correo electrónico y de las redes sociales.

La sala y las zonas comunes de la Filmoteca se desinfectarán todos los días y el personal contará con equipos de protección individual. El público que acuda a las sesiones programadas tendrá asiento numerado asignado para guardar la distancia de seguridad y en el acceso principal se pondrá a su disposición gel hidroalcohólico.

La Filmoteca ha programado una sesión diaria, a las 20.00 horas, de martes a domingo, con un aforo máximo de 50 espectadores. La taquilla estará abierta desde las 17.00 horas cada día de sesión, aunque se va a priorizar la venta de entradas a través de la página web que se podrán adquirir desde hoy viernes.

La programación se abre el miércoles 27 de mayo con 'La ventana indiscreta', de Alfred Hitchcock, película incluida en el ciclo Carta Blanca, que se proyecta de nuevo el viernes 29 de mayo.

Dentro del mismo ciclo se ha programado para el sábado 30 y el domingo 31 'Lo que arde', del actor, guionista y director franco-español Oliver Laxe.

'Ser o no ser', del alemán Ernst Lubitsch, se proyectará el miércoles 3 y el viernes 5 de junio, y 'Retrato de una mujer en llamas', de Céline Sciamma se podrá ver el sábado 13 y el domingo 14 de junio.

Dentro del mismo ciclo se proyectarán otras dos películas más, 'Largo viaje hacia la noche', de Bi Gan, el sábado 20 y el domingo 21, y 'El traidor', de Marco Bellocchio, que los espectadores de la Filmoteca podrán ver el sábado 27 y el domingo 28 de junio.

Otro de los ciclos que se retoman es el dedicado al centenario del nacimiento de Federico Fellini, con dos sesiones de 'Giuletta de los espíritus', el jueves 28 de mayo y el martes 2 de junio.

El jueves 4 de junio se proyectará 'Camada negra', película que forma parte del ciclo que la Filmoteca dedica al director y escritor cántabro Manuel Gutiérrez Aragón.

Dentro de la programación planificada para las próximas semanas se incluye un ciclo dedicado al ganador del Óscar a la Mejor Película y Mejor Dirección por 'Parásitos', el surcoreano Bong Joon-Ho.De este director se incluyen 'Barking dogs never bite', el miércoles 10 y el viernes 12 de junio; 'Memories of murder', el miércoles 17 y el viernes 19; y 'The host', que se proyectará el miércoles 24 y el viernes 26 de junio.

Este ciclo será presentado en streaming por los especialistas Gloria Fernández y Enrique Garcelán, que se conectarán en directo para compartir con los espectadores las claves del autor surcoreano.

Asimismo, otro ciclo girará en torno a la última película del cineasta asiático, con la que ganó, por primera vez en la historia, el Óscar a Mejor Película una obra de habla no inglesa. Se trata del ciclo 'Alrededor de parásitos', en el que se proyectarán las películas clave que han conformado el imaginario del cineasta. Estos filmes son 'Hanyo', de Kim Ki-Young, 'El sirviente', de Joseph Losey y 'La ceremonia', de Claude Chabrol.

Por último, la programación diseñada por la Filmoteca de Cantabria incluye la película de la cineasta francesa Alice Winocour 'Próxima', que forma parte del ciclo 'Inéditos' y con la que obtuvo el Premio especial del Jurado en el último Festival de cine de San Sebastián.