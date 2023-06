Alejandro Fernández abre este miércoles en Torrelavega el festival Música en Grande 2023

El festival Música en Grande celebrará su próxima edición entre el 28 de junio y el 1 de julio de 2023 en el estadio de El Malecón de Torrelavega con grupos y artistas como Alejandro Fernández, Suede, Pablo Alborán, Malú, Melendi, Lori Meyers, Natalia Lacunza, Alba Reche, Shinova, Arde Bogotá, Taburete, Leo Rizzi o We Are Not Dj’s como principales protagonistas.

Música en Grande es uno de los festivales más multitudinarios y consolidados en el norte de España y desde hace más de una década congrega en Cantabria a miles de asistentes, un éxito que se repetirá de nuevo este verano dada la positiva respuesta del público, que ha agotado los diferentes tipos de abono y que reunirá a cerca de 25.000 espectadores para disfrutar de un cartel que incluye a una veintena de los artistas más reconocidos de la música española.

Los asistentes podrán disfrutar de cuatro noches con los mejores cantantes y compositores de la escena musical, que han logrado situar sus discos y canciones entre los más vendidos, en un festival que se ha convertido en punto de encuentro y en una cita ineludible en los veranos musicales de Cantabria.

En esta primera jornada el protagonista será Alejandro Fernández, un ícono de la música mexicana, que este año publicó el single ‘Inexperto en olvidarte’ como adelanto de su nuevo álbum. El cantante ofrecerá en el tour que le trae a España una producción completamente nueva, en la que celebrará el amor que tiene por la música, su familia y su país, y que recalará en Cantabria con motivo del Año Jubilar Lebaniego 2023.

El intérprete, conocido popularmente como ‘El Potrillo’, será el encargado de inaugurar la decimotercera edición del festival Música en Grande este miércoles 28 de junio, con la gira denominada ‘Amor y Patria’, con la que recorrerá siete localidades españolas durante este verano, antes de visitar otros países como Estados Unidos y Canadá.

Horarios de los conciertos

Así, esta primera jornada del miércoles 28 de junio estará protagonizada por Alejandro Fernández, con entradas a la venta desde 51 euros. La apertura de puertas del recinto está prevista para las 20.00 horas y el concierto del cantante mexicano comenzará a partir de las 22.00 horas.

La segunda jornada se celebrará el jueves 29 de junio y tiene entradas a la venta desde 30 euros. Ese díar, la apertura de puertas será a las 19.30 horas y el primer concierto correrá a cargo de Leo Rizzi a partir de las 20.00 horas. El turno de Malú llegará a las 21.00 horas y cerrará la jornada Pablo Alborán a partir de las 23.00 horas.

Además, para el viernes 30 de junio se han vendido todas las entradas y la apertura de puertas está prevista para las 19.30 horas. La encargada del primer concierto será Alba Reche a partir de las 20.30 horas, tomará el relevo Taburete desde las 22.00 horas y el último en salir al escenario será Melendi a partir de las 00.00 horas.

Como cierre, el sábado 1 de julio están previstos los conciertos de We Are Not Dj’s a las 18.00 horas y a las 2.00 horas, Natalia Lacunza a las 19.00 horas, Arde Bogotá a las 20.00 horas, Suede a las 21.30 horas, Lori Meyers a las 23.15 horas y Shinova a las 1.00 horas. La apertura de puertas está prevista para las 18.00 horas y las entradas de esta jornada están disponibles desde 32,5 euros.

Más Música en Torrelavega

Como novedad, el festival desarrollará este año la propuesta sociocultural ‘Más Música en Torrelavega’ en colaboración con el Ayuntamiento y la Asociación Diamantes Culturales. Esta iniciativa permitirá disfrutar de manera gratuita a todos los vecinos y visitantes de diversas actividades, como conciertos en la Plaza Baldomero Iglesias, coloquios sobre el sector musical en la Casa de Cultura o una Feria del Vinilo en el Boulevard Demetrio Herrero.

Respecto a la programación, el primero de los coloquios ‘Music Talks’ se celebrará el miércoles 28 de junio en la Casa de Cultura de Torrelavega (Avenida de España, 9) a partir de las 18.00 horas. Los protagonistas serán Juan Carlos de la Fuente Rojas, coordinador del festival Sonorama Ribera y fundador de la promotora Planeta Sonoro, y Yahvé M. de la Cavada, booking agent del festival BBK Live y miembro de la promotora Last Tour, en una conversación moderada por la periodista de la Cadena SER y presentadora del programa ‘Hoy por Hoy Cantabria’, María Gutiérrez, sobre distintos modelos de éxito en el sector.

El segundo de los coloquios ‘Music Talks’ se celebrará en la Casa de Cultura de Torrelavega el jueves 29 de junio a partir de las 18.00 horas. En este caso, tendrá como protagonistas al cantante y compositor Mikel Erentxun, al fundador de la agencia de Management y Booking de artistas Get In, Íñigo Argomániz, y al promotor de conciertos y director de Mouro Producciones, Guillermo Vega, en una conversación sobre cómo se ve el directo desde distintos puntos de vista moderada por Pilar González, periodista de El Diario Montañés y responsable de la sección DMúsica. Ambas charlas son con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Además, la Asociación Cultural Diamantes Musicales coordinará la Feria del Vinilo, que se instalará el jueves 29, viernes 30 y sábado 1 en el Boulevard Demetrio Herrero de Torrelavega con varios stands especializados en esta materia que llegarán de ciudades como Lisboa, Barcelona, Valencia, Oviedo o Santander y que podrán visitarse en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas durante las tres jornadas.

En cuanto a los conciertos gratuitos, que servirán como complemento al festival Música en Grande 2023 y que amenizarán la hora del aperitivo en la Plaza Baldomero Iglesias de Torrelavega, se celebrarán durante dos días. Así, el viernes 30 de junio actuarán 4 de Copas (13.00 horas) y Paula Mattheus (14.30 horas), mientras que el sábado 1 de julio los protagonistas serán Gara Durán (13.00 horas), Barry B (14.30 horas) y Víctor Teira (16.00 horas).

Puntos de venta

Una vez agotados los distintos abonos para asistir a todos los conciertos del festival, Música en Grande tiene a la venta sus entradas de día para cada una de las jornadas, con distintos precios en función de la zona del recinto en el que se sitúen los asistentes, y que se pueden adquirir en la página oficial del evento, www.musicaengrande.es, así como en los canales de venta de El Corte Inglés, tanto en la web www.elcorteingles.es/entradas como en sus establecimientos de toda España, y en la página www.conciertosdecantabria.com.

También se pueden adquirir en diferentes puntos físicos, como las taquillas del estadio de El Malecón durante los días de concierto, en horario de 18.00 a 23.00 horas, en la tienda Manuel Muñoz de Torrelavega o en el restaurante Pizzería Papa John’s de Santander. Existe la posibilidad de adquirir las entradas y abonos con el Bono Cultural Joven del Gobierno de España y con el Bono Cooltura Joven del Gobierno de Cantabria, que permiten disfrutar de diferentes descuentos.

Además, con el objetivo de atraer al público de otras localidades de Cantabria y que todos ellos puedan acudir a Torrelavega con seguridad, sin preocuparse por el tráfico o el aparcamiento, Música en Grande 2023 cuenta con un servicio de transporte específico para los asistentes a un precio de nueve euros para el billete de ida y vuelta y con tres rutas por una decena de municipios. Los billetes están a la venta en la página www.musicaengrande.es/autobuses.

Para evitar colas y aglomeraciones en la entrada al recinto, este miércoles 28 de junio se dispondrá una zona que estará en funcionamiento de 17.00 a 22.00 horas en el exterior del estadio El Malecón para que los abonados se pongan la pulsera con la que acceder a todos los conciertos y donde podrán recargar el cashless con una bonificación.

El festival Música en Grande está organizado por Mouro Producciones y producido por 20 Años de Música, además de contar con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Torrelavega y la Consejería de Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria a través de la sociedad pública Cantur y el patrocinio de empresas privadas como Guppy, Negrita, Parte Automóviles Volkswagen, Heineken Silver, Alsa o Mimoondo.