Las ayudas para instalar ascensores en Camargo se podrán solicitar hasta el 15 de noviembre

Camargo aprobará el próximo lunes, 9 de septiembre, en un pleno extraordinario urgente, las bases de las ayudas para la realización de obras de primera instalación de ascensores en edificios residenciales, cuyo plazo de solicitud estará abierto, tras su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), hasta el 15 de noviembre.

Así lo ha informado este viernes en rueda de prensa el alcalde de Camargo, Diego Movellán, que ha cifrado en unas 1.000 las viviendas y 3.000 los vecinos beneficiarios de estas subvenciones, que pueden alcanzar los 30.000 euros. La orden, que cuenta con una partida de 180.000 euros para este ejercicio y se ha llevado este viernes a comisión informativa, se aprobará previsiblemente el próximo lunes en un pleno extraordinario urgente, previsto a las 14.00 horas, con el objetivo de que las ayudas se puedan resolver antes de fin de año.

Así, los vecinos conocerán la resolución en el plazo de un mes desde su solicitud y, en el caso de que se conceda, los beneficiarios dispondrán de un año para concluir las obras. El regidor, que ha recordado que estas ayudas son “compatibles” con las que ofrecen otras administraciones, ha destacado que cuentan con una cuantía que está “por encima” de las que se destinan en otros ayuntamientos de Cantabria.

Movellán ha apuntado que las ayudas van dirigidas a las obras de ascensores de primera instalación --no de renovación-- y de edificios residenciales colectivos --no viviendas unifamiliares--. Según ha indicado, de cara a una segunda fase, ya se podrán sumar a estas ayudas otras viviendas que “no son tan grandes”. “Esto no solo va a ser en 2024, cada año habrá una consignación económica para que año tras año sean varias las comunidades que puedan acogerse a estas ayudas”, ha avanzado.

Asimismo, ha manifestado que tendrán preferencia como beneficiarios las viviendas en las que habiten personas con discapacidad, así como los inmuebles de más de 50 años. Se van a poder beneficiar “todos” los vecinos de Camargo, de los ocho pueblos del municipio, lo que supondrá, según el alcalde, “la transformación de muchos barrios”, especialmente El Carmen, Santa Bárbara, Santiago o La Sindical.

También aquellas calles cuyas viviendas se construyeron en la década de los 50, 60 y 70, como José María Pereda, Eulogio Fernández Barros, José María Cosío o Romea. El regidor ha puesto en valor que con esta subvención el equipo de Gobierno da respuesta a su compromiso de hacer de Camargo un municipio “más habitable”, facilitando la autonomía, mejorando la calidad de vida y combatiendo la soledad no deseada, con el objetivo final de fijar población.

Además, “cumple” con el objetivo prioritario que se marcamos al llegar al Ayuntamiento de trabajar en la “humanización” de un municipio que “ha sido tradicionalmente y urbanísticamente maltratado”, recuperando espacios peatonales para el municipio. En este punto, ha recordado que el Ayuntamiento va a permitir la ocupación del dominio público para la instalación de ascensores y, además, trabaja en la simplificación administrativa. Finalmente, Movellán ha subrayado que con la instalación de ascensores también se dará un impulso a la “revalorización” de los inmuebles que carecen de los mismos, cuyos precios están “por debajo del mercado”. “Se acabó el malvender”, ha dicho.