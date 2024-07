Cantabria acogerá 29 menores migrantes tras el acuerdo entre el Estado y las autonomías para derivaciones voluntarias

Cantabria acogerá a 29 menores migrantes tras el acuerdo alcanzado en la noche de este miércoles entre el Estado y las autonomías en la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. El pacto incluye la derivación voluntaria de 347 niños y adolescentes, aunque se calcula que Canarias necesita trasladar para aliviar la emergencia a más de 2.000 menores, mientras que el traslado obligatorio sigue bloqueado por la decisión de las comunidades gobernadas por el PP de no posicionarse sobre la medida.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río (PP), ha señalado en un comunicado que “Cantabria ha sido, es y va a ser solidaria, y acogerá a los menores dentro de su capacidad”. Y, en este sentido, ha solicitado que “se haga de forma planificada, programada y con el compromiso de que se nos proporcione la financiación adecuada”. “Estos menores tienen que tener siempre garantizada una atención adecuada. Y, por supuesto, sin poner en peligro el sistema de protección de Cantabria”, ha añadido.

Gómez del Río ha subrayado que “el problema migratorio es competencia del Gobierno de España, no de las comunidades autónomas”. “Es un drama humanitario que el Ejecutivo central no está solucionando, ya que está asentando en la improvisación y en poner parches, poniendo en peligro la vida de muchos menores”, ha sentenciado. Asimismo, la consejera cántabra ha urgido al Gobierno de España a que “se ponga a trabajar ya en el diseño y ejecución de una política migratoria que actúe en origen y haciendo primar el superior interés del menor que, como regla general, es estar con su familia”.

“No los han enviado desde Canarias”

Por otro lado, Gómez del Río ha manifestado que “Cantabria ha demostrado esa solidaridad” desde que se aprobó el Plan de Respuesta ante Contingencias Migratorias, aceptando los cupos propuestos por el Ministerio para 2022 y 2023. “Si los menores no han llegado ha sido porque no los han enviado desde Canarias”, ha expresado. Cantabria es una de las 12 comunidades que en 2022 y 2023 no recibieron ninguno de los jóvenes migrantes procedentes de Canarias y Ceuta que se habían comprometido a acoger. Son 21 y 26 menores pactados, respectivamente, que no llegaron a esta comunidad.

No obstante, la consejera ha añadido que en Cantabria “sí se están atendiendo menores que han llegado por otras vías”. Además, ha indicado que “Cantabria ha cumplido con los compromisos que adquirió con el acuerdo y ha tenido los recursos abiertos y preparados para recibir a los menores que se habían acordado y que no nos han enviado”. Una situación que, ha criticado, “conlleva unos costes y que están debidamente justificados en el Ministerio”. “Cantabria siempre ha defendido la necesidad de una mayor coordinación, planificación y financiación en materia de migración, principalmente ante la problemática generada por la llegada de menores no acompañados. Estamos ante un problema de Estado y de Europa”, ha concluido.