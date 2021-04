Cantabria aprueba un protocolo de coordinación en el deporte escolar y equipos federados

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes una resolución en la que se aprueba un protocolo de coordinación entre la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte y la Consejería de Sanidad frente al Covid en el deporte escolar y en equipos deportivos federados, así como para compartir información entre ambos departamentos.

La resolución, consultada por Europa Press, establece que las pruebas con resultado positivo realizadas de forma periódica a las plantillas de los equipos deportivos mediante test de antígenos se consideran, a los efectos de diagnóstico, prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) positiva y, por tanto, caso confirmado, que no requerirá de otra prueba (PCR) de confirmación.

Asimismo, mantiene para los casos confirmados con sintomatología el aislamiento hasta transcurridos tres días desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico, con un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas y no será necesario la realización de una PDIA para levantar el aislamiento ni para reincorporarse a la actividad deportiva. En los casos asintomáticos el aislamiento se mantendrá hasta transcurridos 10 días desde la fecha de toma de la muestra.

Además, si el caso confirmado pertenece a una plantilla, personal técnico o no técnico que no esté organizado o que no se considere equipo, se considerará contacto estrecho a cualquier persona que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia menor a 2 metros del caso durante más de 15 minutos acumulado durante la actividad deportiva, salvo que pueda asegurarse que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.

Si el caso confirmado ha participado en una competición deportiva, también se considerarán contactos estrechos todas las personas deportistas que han compartido espacio deportivo con el caso positivo durante más de 15 minutos acumulado.

Así, en el momento que se detecte un caso confirmado se deberá contactar telefónicamente con el mismo y se iniciará la identificación de las personas que reúnen los criterios de contacto estrecho. El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que es aislado. En asintomáticos, se buscarán desde 2 días antes de la fecha de realización de la PDIA hasta su aislamiento.

Se pautará cuarentena y PDIA lo antes posible (el mismo día o posterior a la identificación como contacto estrecho) y 9 días después de la última fecha de contacto con el caso. Ante resultado negativo de la primera PDIA la cuarentena finalizará igualmente en el día 10 desde el último contacto con el caso confirmado.

En aquellas situaciones donde el caso confirmado haya compartido una comida, cena, entrenamientos u otro tipo de reuniones entre los días 6 y 7 antes del inicio de síntomas, independientemente del uso

de mascarilla, les corresponderá realización de una PDIA.

Finalmente, se indicará la realización de una PDIA a los contactos estrechos con el objetivo principal de detectar precozmente nuevos casos positivos.

La resolución incluye unos informes que deben ser validados por personal sanitario de las pruebas diagnósticas realizadas mediante test de antígenos, con el objetivo de incorporar dicha información al historial clínico de cada paciente del Sistema Cántabro de Salud (SCS).