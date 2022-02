Cantabria presenta su primer plan de empleo joven con 20 millones de presupuesto para este año

La Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria ha movilizado 20 millones en este arranque del año en programas de ayudas destinados a obtener oportunidades laborales para los jóvenes de Cantabria.

Esto se ha hecho a través del programa 'Escuelas de Talento Joven', con 12 millones y dirigido a formar a jóvenes con escasa cualificación laboral; el 'Investigo' destinado a favorecer la contratación de jóvenes tecnólogos, investigadores e investigadoras, para los que se destinan 3 millones; y el 'Jóvenes con Talento' que ofrece una primera oportunidad laboral a los menores de 30 años, "en aquello para lo que se han formado", con 5 millones. En total, serán más de 700 los jóvenes que se van a beneficiar de estos tres programas.

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez (PSOE), durante su comparecencia este martes en la Comisión de Empleo del Parlamento de Cantabria, donde ha presentado el 'Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven 21/23' que su departamento ha negociado y consensuado con la patronal y los sindicatos CCOO y UGT.

Álvarez ha resaltado que el 'Plan Jov-em',es el primero de estas características que se aprueba en Cantabria y, tal y como ya se anunció en diciembre, incluye 40 medidas y prevé una inversión de 79 millones, "la más alta de la historia de Cantabria destinada a impulsar la inserción laboral de las personas jóvenes".

"Es un paso importante, por el propio valor que posee el Plan y su contenido, pero también por la espita que sembramos", ha manifestado la consejera, que se ha mostrado convencida de que esta una iniciativa tendrá continuidad en las próximas legislaturas.

Álvarez ha comenzado su intervención señalando que el acceso de los jóvenes al empleo es un "grave problema" que este colectivo viene sufriendo "desde hace décadas". "Es cierto que desde que en el año 2013 se registrara la cifra récord del 57%, el desempleo juvenil se ha ido reduciendo progresivamente hasta ser, a día de hoy, prácticamente la mitad que aquel año. Sin embargo, que un 30% de las personas trabajadoras jóvenes esté en paro, sigue siendo inadmisible para un país como el nuestro, que es la cuarta potencia económica de Europa y uno de los más desarrollados", ha sostenido.

De la fase de diagnóstico del Plan se concluye que la situación de las personas jóvenes en el mercado de trabajo es un problema de acceso al empleo, de la calidad del empleo que se obtiene y de la relación entre éste y la formación previamente adquirida.

Al hilo de esto, la consejera ha sostenido que era "imprescindible" aprobar cambios en la legislación laboral ante los altos índices de temporalidad. "Del total de contratos formalizados a lo largo de un año, solo entre el 6 y 7% son de carácter indefinido; un porcentaje que disminuye hasta el 4% en el caso de los menores de 25 años", ha argumentado.

Por ello, ve fundamental que Gobierno, empresarios y trabajadores y trabajadoras vayan "de la mano" para avanzar en la solución de los "problemas estructurales" que hay en España y en Cantabria y "máxime" cuando se habla del mercado de trabajo.

En su intervención, la consejera ha desgranado el Plan de Empleo Joven, en el que la mayor inversión es la centrada en programas dirigidos a generar Oportunidad de Empleo (38,6 millones); la Formación (32,1 millones) y los programas de apoyo al Emprendimiento (5,5 millones). También ha señalado la importancia de la Orientación (3,7 millones), con una línea específica para jóvenes -Orienta Jovem-.

La oposición le ve 'peros' al plan

Por su parte, la oposición ha valorado la presentación de este plan, aunque han puesto algunos 'peros', sobre todo el PP, que es el que más crítico se ha mostrado.

El diputado popular Álvaro Aguirre ha señalado que llega "tarde" y, además, a su juicio, no es un buen plan. Y es que, a su juicio, es "muy simple", está "incompleto" y "no es muy útil". "Se presenta como una receta anticrisis cuando no lo es", ha dicho.

"Está más bien hecho para cubrir el expediente", ha opinado el parlamentario, que ha señalado que, de las 80 hojas que tiene el plan, la mayor parte son un "copia y pega" para rellenar en las que se presentan datos relativos al empleo y explican planes nacionales. "Para este viaje no hacían falta alforjas", ha aseverado.

También ha opinado que el plan nace "viciado" ya que, para hacerlo, el Gobierno ha contado para su elaboración "con quien le ha dado la gana" y sin escuchar a "importantes actores" en el tema. En este sentido, se ha quejado de que el Ejecutivo, que "se las da de dialogante", no se haya contado ni con la Universidad de Cantabria, ni con los colegios profesionales, las entidades juveniles, ni el Consejo de la Juventud, ni los ayuntamientos, ni la propia Consejería de Educación.

Además, lo ve "inservible" porque, según Aguirre, no ha sido elaborado teniendo en cuenta las "particularidades" del tejido productivo de la región, ni las necesidades de las distintas comarcas.

Aguirre ha criticado la gestión del Gobierno regional para atajar el desempleo juvenil y ha afirmado que el Ejecutivo podrá contar con la colaboración de su partido para llevar a cabo medidas que "de verdad sirvan" para dar "un giro de 180 grados" a la situación actual, algo para lo que --dice-- no servirán las medidas que componen este plan.

El diputado del PP ha criticado también que no hay calendario de implantación, algo que han apuntado el resto de partidos de la oposición (Cs y Vox).

El portavoz parlamentario de Cs, Félix Álvarez, se ha mostrado "satisfecho" y considerado una "grandísima noticia" la presentación de este primer plan de empleo joven en Cantabria pero ha señalado que le ha dejado un sabor "un poco agridulce" puesto que "no sabe si es más de lo mismo y de lo que se venía haciendo" y cuanto tiene de innovador.

La formación naranja "echa de menos" en este plan más medidas dirigidas hacia el sector privado, que es el que debe generar la mayor parte del empleo. También ha señalado que de las 40 medidas anunciadas, algunas no pueden considerarse, a su juicio, como tal y solo 22 son específicas para mejores de 30 años.

También ha subrayado la necesidad de que haya una evaluación del plan, de sus medidas y de los resultados para comprobar si son actuaciones que consiguen "ayudar a cambiar la dinámica" actual o son solo "un parche momentáneo" para los jóvenes.

Álvarez ha "deseado" que sea un "buen plan" y "realmente sirva como punto de inflexión" de las políticas de empleo y permita a los jóvenes tener "oportunidades" y poder desarrollar un "proyecto de vida decente" en Cantabria.

Por su parte, el diputado de Vox Armando Blanco ha agradecido la presentación del plan y no ha hecho casi apreciaciones a su contenido por no haberlo podido estudiar en profundidad, si bien también ha señalado que "echa en falta en un primer vistazo" una "escaleta" que indique los tiempos de implantación de las medidas.

Tras escuchar estas observaciones, la consejera ha reconocido que, como tal, no hay dibujado un cronograma, y se ha mostrado dispuesta a hacerlo si es preciso. Sin embargo, ha explicado que "muchas de las medidas" ya se están implantadas y, de hecho, hay algunas convocatorias relacionadas con el plan que ya están resueltas.

Álvarez ha subrayado que en plan hay líneas "absolutamente novedosas" y otras ya existentes que se han "adaptado".