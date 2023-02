Castro Urdiales presume de “buena gestión” y asegura tener un remanente de Tesorería superior a 13 millones de euros

El Ayuntamiento de Castro Urdiales dispone de un remanente de tesorería que, casi con toda seguridad, superará los 13 millones de euros, según la liquidación provisional del ejercicio 2022.

A falta de incluir ciertas operaciones contables que permitirán conocer la cantidad exacta, desde el departamento de Intervención ya se ha precisado que, en ningún caso, el ahorro del Consistorio será inferior a esos 13 millones.

Así lo ha señalado el concejal responsable de Hacienda, Pablo Antuñano, que ha destacado que “la buena salud económica” del Ayuntamiento permite abordar inversiones que ya están aprobadas y pendientes de ejecutar, como la segunda fase de asfaltados en las juntas vecinales.

“Las cifras son claras y no mienten; demuestran la buena gestión que desde el Partido Socialista venimos realizando en materia económica; no sólo no hemos aumentado la deuda del Ayuntamiento, sino que hemos logrado ahorrar casi dos millones de euros más y todo ello sin dejar de atender las demandas ciudadanas”, ha dicho.

El edil ha señalado que durante el último ejercicio se han puesto en marcha obras “de gran calado”, como el arreglo y acondicionamiento del campo de fútbol de Vallegón; la renovación del firme del paseo de Ostende o la instalación re rampas mecánicas para dar acceso a Santa Catalina.

Además, acaban de comenzar las obras para la iluminación de pasos de peatones y calmado del tráfico rodado en todo el municipio. También se han podido realizar programas como los bonos comercio “que han ayudado a nuestro tejido económico en estos momentos de inestabilidad económica”.

“Seguimos reduciendo la deuda vida del ayuntamiento”, que a finales de este año “se quedará un poco por encima de los 2 millones de euros. En esta legislatura habremos pasado de un ayuntamiento endeudado en más de 8 millones de euros a un ayuntamiento con poco más de 2 millones, más de 6 millones amortizados en estos 4 años, sin renunciar a las inversiones y a la mejora de los servicios”, ha explicado.

En este sentido, ha señalado que, “pese a lo que muchos han pretendido hacer creer, no hemos vaciado las arcas del consistorio ni gastado todo el dinero que había ahorrado. Al contrario, hemos invertido en los ciudadanos y ciudadanas de Castro y hemos conseguido ahorrar dos millones más que se incorporan al remanente de tesorería”.

“De 11 millones ahorrados, hemos pasado a 13 millones, lo que nos permitirá seguir realizando inversiones por y para los castreños y castreñas, no sólo del núcleo urbano, si no también de las pedanías”, ha reiterado Antuñano.

“El mejor destino para esos ahorros es invertirlo en Castro y su gente, por eso no entendemos, cuando planteamos proyectos como la cubrición del parque infantil de Ostende, nuestra oposición vote en contra haciendo pagano a los vecinos y vecinas de revanchas políticas”, ha añadido.

Para el concejal, dada la “saneada situación económica”, el equipo de gobierno afronta un futuro “desde la tranquilidad” de tener los recursos económicos disponibles para realizar todas aquellas actuaciones que Castro necesite, “también para afrontar situaciones sobrevenidas y que requieran de una inmediatez en su solución”.