CCOO apunta a Revilla tras el varapalo judicial por la suspensión de las vacaciones escolares: "Debe pedir perdón y asumir responsabilidades políticas"

El sindicato Comisiones Obreras, que impulsó en los tribunales el recurso que ha tumbado la resolución que modificaba el calendario escolar de Cantabria y suspendía el periodo no lectivo previsto entre el 2 y el 6 de noviembre, apunta ahora hacia el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla (PRC), al que ha exigido una reacción inmediata tras el varapalo judicial que se ha llevado su Gobierno: "Debe pedir perdón y asumir responsabilidades políticas", ha señalado en rueda de prensa el secretario general de CCOO en la comunidad autónoma, Carlos Sánchez, para quien la gestión del bipartito en esta materia ha sido "caprichosa y sin fundamento".

"Han sido incapaces de demostrar ante los tribunales que se basaron en criterios sanitarios para tomar esta decisión", ha subrayado el líder sindical durante una convocatoria de urgencia para valorar el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que les da la razón y acepta las medidas cautelares solicitadas por su organización, que en la práctica se traduce en el cierre de los centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria hasta el próximo lunes 9 de noviembre, recuperando parte de las vacaciones escolares previstas para esta semana.

A juicio del sindicato denunciante, "se han repuesto los derechos de los trabajadores, para vergüenza del Gobierno de Cantabria, que anuló de manera arbitraria, absurda e irresponsable el periodo no lectivo previsto para esta semana". Desde Comisiones Obreras han recordado a los diferentes responsables políticos implicados en esta decisión que "la escuela no es un apartadero de niños" y han lamentado que "se hayan puesto en juego muchas cosas, incluido el derecho constitucional a la huelga".

El máximo representante de CCOO en Cantabria ha considerado que el Gobierno ha dañado la imagen de la escuela y de los docentes, además de perjudicar a los estudiantes y a muchos trabajadores y empresas de servicios complementarios, como el transporte escolar o los comedores. "Alguien debe pedir perdón y asumir responsabilidad políticas. Deben repararse muchos daños. Han metido la pata y esto no puede salir gratis: ha sido un auténtico fracaso", ha insistido.

Sánchez también ha hecho un llamamiento a todas aquellas personas que se hayan sentido afectadas por la decisión que adoptó el Gobierno de suspender las vacaciones escolares a "reclamar". En este sentido, ha aclarado que no solo se trata de saldar con los docentes la "deuda" de los dos días ya trabajados esta semana, sino "más cosas".

Huelga desconvocada

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Enseñanza del sindicato en Cantabria, Conchi Sánchez, ha calificado de "victoria para todos los trabajadores de la Educación" la resolución judicial que acepta las medidas cautelares y recupera el periodo no lectivo desde este mismo miércoles. "Sabíamos que teníamos razón y nos hemos volcado en detener este atropello", ha dicho durante su intervención. "Gana la comunidad educativa y gana la educación de Cantabria", ha sostenido.

Además, ha anunciado que proceden a desconvocar de manera inmediata la huelga que habían anunciado para esta semana, una vez que el TSJC les da la razón. Esta convocatoria estaba sostenida únicamente por CCOO, que se había descolgado del resto de organizaciones sindicales con presencia en la Junta de Personal Docente, que dejaban para más adelante las movilizaciones al considerar que legalmente era imposible llevarla a cabo sin notificarla con diez días de antelación.

Igual que su compañero, ha apuntado hacia los responsables políticos de esta controvertida decisión, que ha puesto en pie de guerra a los docentes, y ha cuestionado la idoneidad de la consejera de Educación, Marina Lombó (PRC), para seguir al frente de este departamento.

Dimisión de Lombó

En esa misma línea se ha pronunciado de manera oficial a través de un comunicado la Junta de Personal Docente, que ha considerado que, a tenor de la decisión de los tribunales, "queda claro que las razones sanitarias a las que había aludido la Consejería de Educación no estaban suficientemente acreditadas". "La Consejería lo ha hecho todo mal, como veníamos diciendo, desde el comienzo de este conflicto", han sentenciado.

En cualquier caso, este organismo integrado por los sindicatos STEC, ANPE, TU, CCOO, UGT y CSIF, ha señalado que "el daño que ya ha hecho la Consejería es irreparable", porque, a su juicio, "ha tensionado innecesariamente a la comunidad educativa, ha desorganizado los centros y ha producido graves perjuicios al colectivo docente, al que ha vulnerado sus derechos laborales". Por eso, han recordado que si ya venían pidiendo desde el comienzo de curso la dimisión de Marina Lombó como consejera de Educación, "después del monumental desaguisado que ha organizado con el calendario escolar, no puede seguir ni un minuto más al frente de este departamento".

"La manera dictatorial como ha gestionado el cambio de calendario ha sido una más de su forma de actuar a lo largo de toda la pandemia. Es por ello que esta Junta de Personal vuelve a decir basta: si la señora Lombó no dimite esta misma tarde, o mientras no sea cesada por Miguel Ángel Revilla, convocamos a todo el profesorado a una gran concentración de protesta frente a la Consejería el viernes de esta semana, a las 17.30 horas bajo el lema 'Lombó Dimisión'. El sistema educativo de Cantabria no puede seguir con una persona al frente tan nefasta, tanto por su actitud autoritaria como por la incompetencia que está demostrando a diario", han anunciado.