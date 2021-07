Denunciados en Santander 23 personas por 'botellón', 15 por el toque de queda y un local hostelero

La Policía de Santander ha denunciado este fin de semana a 23 personas por beber en la calle, a 15 por saltarse el toque de queda, tres por no usar la mascarilla y a un local de hostelería de Cañadío por no respetar las restricciones vigentes por el coronavirus. Concretamente, este negocio hostelero fue denunciado el sábado por la noche por permitir consumir en su terraza a grupos de más de 6 personas no convivientes, que además estaban de pie, ha informado en un comunicado la Policía Local.

Otro local hostelero de la calle Tantín fue denunciado también por no respetar las condiciones de su licencia, ya que ofrecía servicio de cocina cuando no tenía autorización para ello. Además, tampoco cumplía la norma de tener en lugar visible el plano de su superficie y la distribución de los elementos de la terraza.

Por otra parte, la Policía Local también denunció este fin de semana por ruidos a los responsables de nueve viviendas en las que se estaban celebrando fiestas caseras.

En otro orden de cosas, el viernes por la noche la Policía Local detuvo a una mujer que agredió a uno de los agentes de seguridad que estaban al cargo de un concierto que se estaba celebrando en la Plaza de Pombo. A la llegada de la Policía, la mujer se encontraba reducida por los vigilantes de seguridad del concierto por alterar gravemente el orden público y agredir a uno de ellos. Según relata la Policía en un comunicado, la mujer "simuló una pérdida de conciencia y reaccionó violentamente contra uno de los agentes que se hicieron cargo de la situación, lanzándole varias patadas", tras lo que fue reducida y detenida.

Además, durante el fin de semana tres personas fueron denunciadas por faltar al respeto a los policías en distintas intervenciones y controles que estaban llevando a cabo en distintos puntos de la ciudad y una por negar a identificarse.