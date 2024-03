El Gobierno de Cantabria contrata un grupo musical de cinco hombres para actuar en el acto institucional por el 8M

El Gobierno de Cantabria ha contratado a un grupo musical integrado por cinco hombres para que actúe en el acto institucional que ha organizado por el Día Internacional de la Mujer. El Ejecutivo del PP ha promovido para el 8M una gala con la participación de asociaciones de mujeres bajo el lema 'seguimos trabajando por la igualdad real' que estará amenizada por Puro Relajo, un quinteto de música mexicana, latina y en euskera compuesto íntegramente por varones.

“A través de su música de siempre, Puro Relajo tratará de crear un ambiente alegre, que anime a las asistentes a celebrar y disfrutar del día, fortaleciendo así los lazos de solidaridad entre las personas que participan. Además, servirá de complemento al tono reivindicativo de evento y a la importancia de continuar luchando por la igualdad de género”, señala la nota de prensa publicada este lunes por el Gobierno encabezado por María José Sáenz de Buruaga.

El evento ha sido anunciado el mismo día en el que su consejera de Cultura ha tenido que responder a preguntas de la oposición socialista sobre la eliminación de las referencias específicas a la mujer en un programa para visibilizar talento femenino en el mundo de la cultura.

“Yo nunca pensé que la palabra persona fuese una fuente de conflicto, no sé si las mujeres no son personas o los que no son personas son los hombres, no lo tengo claro”, ha defendido Eva Guillermina Fernández (PP), acusando al PSOE de “generar falsos debates”.

El Gobierno de Buruaga trae al Palacio de Festivales a Puro Relajo, unos 'euskomariachis' para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Al parecer no hay en Cantabria mujeres para desarrollar cultura en un día como el #8M.



🌹@Pablo_Zuloaga pregunta a la presidenta en #plenocan pic.twitter.com/QS5y99owv6 — PSOE Cantabria (@PSOECantabria) 4 de marzo de 2024

Y es que su portavoz, Pablo Zuloaga, ha ironizado al respecto de este asunto en su intervención parlamentaria dirigiéndose a la presidenta de Cantabria: “No habrá encontrado a ninguna mujer para desarrollar cultura en el acto del Día Internacional de la Mujer; vergüenza le tendría que dar”, ha dicho, al tiempo que ha utilizado el nombre del grupo musical para criticar la gestión popular: “Puro relajo, llevan meses sin hacer nada”, ha expresado el también secretario general del PSOE cántabro.

Por su parte, el diputado socialista, Jorge Gutiérrez, ha criticado que el Gobierno de Cantabria “haya decidido eliminar de un plumazo el talento femenino de la cultura en un día tan importante”. “Usted es la presidenta de todos los cántabros y también de todas las cántabras, y pasará a la historia por ser la primera presidenta mujer de esta comunidad, pero pasará a la historia también por ser la presidenta menos feminista de la historia de Cantabria”, ha expresado, tras criticar la eliminación de las referencias específicas a la mujer en el programa 'Mujer y Cultura' -impulsado por el anterior Ejecutivo PRC-PSOE- que ha pasado a llamarse 'Cultura Expandida'. “Han cogido las mismas bases y donde había cualquier mención a mujeres o a artistas mujeres la eliminan”, ha lamentado.

La consejera de Cultura, al respecto, ha reducido este hecho a “una anécdota pequeña”, y se ha preguntado cómo el PSOE puede estar “en contra de la educación segregada y, sin embargo, a favor de las convocatorias segregadas”. Asimismo, ha afirmado que antes de preparar su intervención hizo “pequeños experimentos” con su hija y sus amigas de 15 y 16 años: “Les pregunté qué opinaban de que hubiera programas y espacios, por ejemplo en cultura, específicamente para mujeres y me dijeron que les parecía discriminatorio”. “Dejen ese paternalismo trasnochado y escuchan a las nuevas generaciones que no tienen prejuicios ni complejos ni gracias a dios están todavía adoctrinadas”, ha sentenciado la titular de Cultura.