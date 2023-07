Igual asegura que Santander todavía no tiene un “problema” con las viviendas turísticas

La alcaldesa Gema Igual ha asegurado que Santander no tiene un “problema” con los pisos turísticos, aunque ha insistido en trabajar junto al Gobierno regional en regular la actividad para “anticiparnos” y evitar así la masificación de la ciudad.

Cantabria se convierte en la comunidad con mayor proporción de viviendas turísticas de la Península

Así lo ha señalado Igual este lunes a preguntas de la prensa durante la presentación de la programación de la Semana Grande y ha insistido en que la finalidad del Ayuntamiento es que los pisos turísticos tengan “igualdad de condiciones” que otros establecimientos y empresas turísticas que hay en la ciudad.

En este punto, ha reiterado que es al Gobierno de Cantabria a quien le “corresponde” tener inspectores que regulen la actividad que se está realizando.

Ha recordado que el Ayuntamiento ya ha dado “el primer paso” realizando un censo de esas viviendas turísticas, mediante la publicidad en portales de internet, con el objetivo de “no masificar” la ciudad “sin tener conocimiento de ello”, y en la actualidad hay casi las “mismas plazas” en establecimientos hoteleros que en pisos turísticos.

La regidora, que ha insistido en la necesidad de regular la actividad para tener “control y conocimiento”, ha señalado al respecto la posibilidad de que alguien que tenga un hotel le interese ampliar su negocio y tener apartamentos turísticos; o alguien que tenga apartamentos turísticos le interese complementarlo con un hotel.

Ha afirmado que las licencias de hoteles en Santander están “aumentando”, así como la llegada de grandes cadenas del sector de la hotelería. “Santander está de moda”, ha celebrado.

No obstante, ha abogado por “anticiparnos a ese problema, que no tenemos en Santander, pero que podemos llegar a tener, que es no saber la carga de la ciudad y hacer una ciudad masificada”.

“No es bueno que 60 o 70 días al año se diga que no se puede andar por una ciudad, como ha pasado en otras ciudades”, ha añadido Igual, que ha advertido que esto puede generar “un problema” también a la hora de “dimensionar los servicios públicos”.

Finalmente, Igual ha indicado que el Ayuntamiento va a poner dicho estudio a disposición del Ejecutivo autonómico para “trabajar de manera conjunta para regularlo, no prohibirlo”. “Nos tenemos que ir adecuando a las nuevas costumbres y a las nuevas formas de negocio turístico”, ha añadido.

“Sobreesfuerzo” en la jornada electoral

Por otro lado, cuestionada sobre si el Ayuntamiento ha establecido un dispositivo especial para que la jornada electoral del 23 de julio, que coincide con la Semana Grande, transcurra con normalidad, Igual ha señalado que “todos” estamos “de acuerdo” en que es “una muy mala fecha”, que va a requerir de “un sobreesfuerzo, económico y físico” de muchos departamentos.

Así, ha señaldo que, al ser verano, las condiciones climatológicas no son “óptimas” para quienes tengan que estar en la mesa electoral, a lo que se suma que muchas ciudades como Santander están celebrando las fiestas patronales.

Según la alcaldesa, esto requiere de “un esfuerzo extra o extra sobreextra” tanto de la Policía Local como de los Servicios de Talleres para la adecuación de los colegios electorales y las calles, por ejemplo a la hora de colocar las vallas.

Finalmente, ha hecho un llamamiento a todos los santanderinos a que vayan a votar porque “el momento en el que estamos, la situación de España, la imagen de España en el exterior, la situación económica y los engaños a los que estamos sometidos deben de tener fin el día 23”.