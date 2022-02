Dos municipios afectados por el proyecto eólico de El Escudo paralizan los sondeos porque la empresa carece de licencia

Dos de los cinco municipios afectados por el futuro parque eólico de El Escudo han paralizado los sondeos iniciados por la empresa por carecer de licencia de obra. Los vecinos y ayuntamientos de Aguayo y Molledo han adoptado medidas tras constatar la llegada de maquinara de Biocantaber SL para iniciar la perforación del sondeo geotécnico en el límite entre ambas localidades, cerca del paraje conocido como Hoyo de los Vallados, donde iría la subestación del proyecto eólico.

Ante estos hechos, el Consistorio ha afirmado que, a día de hoy, no se ha concedido la licencia de obras que permitiría a la empresa trabajar con maquinaria en los montes de Molledo, tal y como ha trasladado a Europa Press.

Además, ha indicado que, una vez se ha conocido la actuación que se estaba llevando a cabo ayer, desde el Ayuntamiento de Molledo "se adoptaron las medidas necesarias para que, de manera inmediata, se paralizase la perforación y la empresa retirase toda la maquinaria, ya que no disponen de los permisos pertinentes para llevarlo a cabo".

El Ayuntamiento ha dado traslado al Servicio de Montes, de la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Cantabria, de la actuación y ocupación de terrenos por parte de la empresa Biocantaber S.L, con el fin de realizar sondeos en la zona citada.

‼️ Energías renovables si, pero no a cualquier precio

‼️No es solo el paisaje, la naturaleza... es nuestra forma de vida

‼️No todo vale#AsíNo pic.twitter.com/mamYTxztdM — Ayto San Miguel de Aguayo (@AytoAguayo) 10 de febrero de 2022

Asimismo, el Ayuntamiento de Aguayo ha celebrado en su cuenta de Twitter la paralización de esta actuación. "Conseguido, adiós Iberdrola, así no", ha publicado en un tuit, mientras en otro explicaba los motivos. "Energías renovables sí, pero no a cualquier precio; no es solo el paisaje y la naturaleza, es nuestra forma de vida; no todo vale", sostiene.

Protestas vecinales

Por su parte, un grupo de vecinos de Molledo han trasladado a la Junta de Gobierno de Molledo su "malestar" por la manera de operar la empresa, que "no es la primera vez que actúa sin tener permiso", han afirmado en relación a las pintadas, marcas y balizas en las localizaciones de los aerogeneradores en Campoo de Yuso.

Los vecinos han trasladado al Ayuntamiento que, dado que no ha concedido licencia de obras que permitiría a Biocantaber "meter su maquinaria" en los montes de Molledo, la Administración local "tiene el deber de denunciar a la empresa por su ilegal actuación y suspender toda futura autorización" con la citada sociedad, según se desprende además, indican, de la resolución de 25 de enero de 2022 del director general de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, Antonio Lucio.

Un día después de esta "ilegal actuación" de la empresa solicitante, el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) recoge este jueves el inicio de la información pública del expediente para la implantación del parque eólico El Escudo en los municipios de Campoo de Yuso, Luena, San Miguel de Aguayo y Molledo

"Queremos avisar a estas empresas y gobiernos, presentes y futuros, que mucha de la gente que vivimos en Iguña estaremos ahí para parar tanto este polígono eólico como las solicitudes que han entrado en el Ayuntamiento de Molledo: Alsa, Bustafrades, Campo Alto, La Costana, Carabeos, Coteruca, Cuesta Mayor, Ebro Norte, El Acebo, Lantueno, Pico Ureño, Aguayo 1, Aguayo 2, Aguayo 3, Aguayo 4 y Aguayo 5", han advertido los vecinos.