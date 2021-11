La oposición de Astillero pide devolver competencias al Pleno ante la "falta de transparencia" del alcalde

Los cuatro grupos políticos que conforman la oposición en el Ayuntamiento de El Astillero (PSOE, PRC, PP e IU) han solicitado la convocatoria de un Pleno extraordinario para devolver ciertas delegaciones a este órgano que estaban delegadas en la Junta de Gobierno Local, ante la "falta de transparencia" del gobierno "en minoría" de Ciudadanos presidido por Javier Fernandez Soberón.

En concreto, según han explicado en un comunicado conjunto, pretenden que el Pleno recupere la competencia en materia del ejercicio de las acciones judiciales y administrativas, así como la declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento, delegaciones que fueron acordadas y delegadas a la junta de gobierno en la sesión plenaria de julio de 2019.

A su juicio, a tenor de la coyuntura actual donde existen "muchas más sombras que luces" sobre los procesos judiciales en los que está inmerso el Consistorio y la idoneidad o no de los mismos, "un gobierno que está en minoría no puede permitirse el lujo de concentrar competencias de Pleno y dejar al margen de esa información y de esos expedientes a los miembros que conforman la oposición, a los que debe darse cuenta obligatoriamente".

Por ello pretenden que las decisiones que se tomen en el Ayuntamiento "partan del Pleno" y sean consensuadas por el equipo de gobierno y la oposición, puesto que precisamente "es la cámara plenaria la que representa la voluntad popular".

"En materias tan importantes como las que se pretenden revocar a la Junta de Gobierno no podemos aceptar que la propuesta del equipo de gobierno sea otorgarse a sí mismos una mayoría que no es real en el Pleno, señalan. Y añaden que esta iniciativa "no pretende obstruir ni bloquear si no trabajar para dialogar y consensuar por el bien del municipio".