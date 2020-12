PP avisa de que la armonización fiscal que defiende Revilla va a significar una "subida brutal" de impuestos

Nunca jamás vi a un regionalista abdicar igual del autonomismo y la defensa de la autonomía", ha afirmado

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha advertido de que la armonización fiscal que "defiende" el jefe del Ejecutivo regional y líder de los regionalistas, Miguel Ángel Revilla, "solo significa una subida brutal de impuestos" para los cántabros.

Así lo ha afirmado, en un comunicado, Sáenz de Buruaga tras las últimas declaraciones de Revilla mostrándose a favor de la armonización fiscal que plantea el Gobierno central (PSOE-Unidas Podemos).

Buruaga ha avisado de que la postura del PRC y de Revilla sobre este asunto "perjudica a las familias de Cantabria" ya que, según ha dicho, "la única armonización que conoce el PSOE es subir los impuestos".

Y es que la dirigente popular ha afirmado que "el acuerdo bilateral de Pedro Sánchez con los nacionalistas de ERC" supone fijar un tipo mínimo del impuesto de Patrimonio para toda España, pero el Gobierno hará exactamente igual con Sucesiones y Donaciones.

"Patrimonio es el primer paso, luego vendrán Sucesiones y Donaciones y eso es lo que está respaldando Miguel Ángel Revilla de palabra y con los hechos, votando en el Congreso de los Diputados a favor de los presupuestos", ha afirmado la presidenta.

ACUSA A REVILLA DE "RENUNCIAR" A EJERCER LA AUTONOMÍA

Por otro lado, Buruaga ha opinado que esta defensa de Revilla de la necesidad de una armonización fiscal supone, a su juicio, una "renuncia" por parte del presidente regional al ejercicio de la autonomía pues "dinamita las competencias en materia de política fiscal de las autonomías, pero solo cuando se trata de bajar impuestos".

"Nunca jamás vi a un regionalista abdicar igual del autonomismo y la defensa de la autonomía", ha aseverado, en un comunicado, la presidenta del PP, quien ha afirmado que Revilla "se ha vuelto centralista porque es capaz de cualquier cosa con tal de quitarse de encima la responsabilidad de su propio fracaso".

"La autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas es la esencia del sistema de financiación autonómica. No me imagino a Iñigo Urkullu renunciando a ejercerla", ha añadido Buruaga, para quien es "inmoral" hablar de armonizar cuando lo que se está haciendo es reforzar los sistemas especiales del País Vasco o Navarra y aumentar los privilegios de Cataluña.

Además, ha afirmado que "no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, porque no es cierto Cantabria no pueda bajar impuestos porque entonces no puede pagar la Educación y la Sanidad".

"Cantabria es la comunidad que más fondos recibe del Estado, la que lidera el ranking del sistema de financiación autonómica, lo que significa que ninguna comunidad autónoma recibe más fondos del Estado para financiar sus servicios públicos y esenciales. ¿Si los demás pueden, por qué Cantabria no? Eso es lo que hay que explicar", ha dicho.

Buruaga ha afirmado que, en todo caso, el Gobierno necesita subir los impuestos para pagar los sueldos del "gran número" de altos cargos que han creado en la autonomía de Cantabria, "muy por encima" --ha dicho-- de lo que gana un cántabro medio y cuya productividad es mínima a la vista de su desastrosa gestión.

La presidenta ha concluido que Revilla es un "veleta político". "Cuando gobernaba con el PP aceptó rebajar Sucesiones y lo defendió; cuando gobernó con el PSOE lo volvió a subir y lo defendió; cuando tuvo que pactar con Ciudadanos lo volvió a bajar y lo defendió; y ahora de nuevo con el PSOE acepta que se vuelva a subir y lo defiende", ha afirmado.

"En un tema tan fundamental como este para las familias de Cantabria, Revilla no tiene más criterio que el oportunismo político y el sostener una vez una cosa y otra vez la contraria", ha resumido.