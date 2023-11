La extrema derecha acusa al Defensor del Pueblo de “violar” la Constitución al investigar los casos de pederastia en la Iglesia

La portavoz de la extrema derecha en el Parlamento de Cantabria, Leticia Díaz (Vox), ha acusado al Defensor del Pueblo de no inhibirse en la investigación de los casos de pederastia en el seno de la Iglesia católica y con ello “violar” la Constitución que, a su juicio, prohíbe a este organismo investigar casos que no estén vinculados a instituciones del Estado. Además, para la formación política, la propuesta de un estudio de la situación desvelada en 11 centros cántabros por el Defensor del Pueblo está viciado de origen porque lo presenta el PSOE.

Y es que PP y Vox han frenado este lunes en el Parlamento de Cantabria la aprobación de una iniciativa del Partido Socialista para pedir al Gobierno autonómico una investigación propia sobre los abusos sexuales en la Iglesia católica cometidos en la Comunidad Autónoma, o al menos aquellos que se recogen en el informe del Defensor del Pueblo, y que apoye las medidas encaminadas a resarcir a las víctimas y a la determinación de las responsabilidades.

Tras condenar todo tipo de abuso, la portavoz ultraderechista ha acusado a la izquierda de pretender “erosionar” el prestigio de la Iglesia más que proteger a las víctimas. Sobre el informe del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, exrector y excandidato socialista por la Comunidad de Madrid, ha dicho textualmente que “viola” el articulado de la Constitución, refiriéndose con ello a que la institución no es competente, supuestamente, a investigar asuntos de instituciones que no pertenezcan al Estado. “La Iglesia no es una institución del Estado. El Defensor debió rechazar este encargo partidista”, ha dicho en la tribuna de oradores.

A partir de ahí, Díaz ha menospreciado el alcance de la pederastia dentro de la Iglesia con respecto a otros casos externos, así como que la mayor parte se produjo “en los años 60 y 70”, en toda Europa, recordando el manifiesto de 100 intelectuales franceses que el que pedían despenalizar el intercambio sexual con menores. Es más, ha añadido que la Iglesia es la primera en haber combatido esta lacra desde 2010. Por si cabía duda sobre la exculpación de la Iglesia pretendida, la portavoz de Vox ha subrayado que “la mayor parte de los abusos se producen en el ámbito familiar”.

Propuesta socialista

Esta proposición no de ley (PNL) del PSOE, presentada en el Pleno por el socialista Jorge Gutiérrez, ha sido apoyada por el PRC y criticada duramente y rechazada por el PP y Vox. Populares y extrema derecha han coincidido en líneas generales en sus argumentos a la hora de cuestionar las conclusiones y datos del informe del Defensor del Pueblo y en atacar la iniciativa de los socialistas, que han tildado de “partidista” y que, a su juicio, “no busca la verdad” de lo ocurrido, ni “resarcir o proteger” a las víctimas sino “estigmatizar” y “censurar” a la Iglesia católica o “dañar su ingente labor”.

Concretamente, en la PNL se buscaba instar desde el Parlamento al Gobierno del PP a evaluar y valorar el informe del Defensor del Pueblo en lo que atañe a la Comunidad; realizar una investigación propia en al menos los centros de Cantabria en los que este estudio “tiene constancia de abusos sexuales” y traer sus conclusiones a la Cámara en un plazo no superior a seis meses.

También pedía apoyar medidas para resarcir a las víctimas y determinar responsabilidades; aplicar el estudio para la prevención del riesgo de explotación sexual de los niños y adolescentes en los centros de acogimiento residencial, y revisar la legislación vigente en materia de protección de menores en el ámbito de los abusos sexuales para garantizar la protección de las víctimas.

El portavoz del PP, Juan José Alonso, ha afirmado que los abusos sexuales a menores son “uno de los actos más aberrantes que se pueden cometer” y hay que investigarlos, pero ha censurado que se usen hechos “deleznables” para realizar una “condena generalizada” a la Iglesia.

Además, ha señalado que, según la encuesta de GAD3 encargada por el Defensor del Pueblo, se indica que un 11,7% de los entrevistados afirmaba haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir 18 años; que un 1,13% de las agresiones se registró en el ámbito religioso y que un 0,6% sufrió abusos sexuales por parte de algún sacerdote o religioso. “¿No les preocupa el 10% restante?”, ha preguntado Alonso a los socialistas, recriminándoles que solo planteen una iniciativa que atañe a aquellos datos relativos a los abusos sexuales en el marco de la Iglesia católica.

Para los 'populares', el PSOE con propuestas como esta pretende convertir el Parlamento “en un espectáculo mediático” para “desviar la atención de la ciudadanía” y “distraer” de la que, a su juicio, es la “mayor ignominia cometida en décadas” por el PSOE, aludiendo con ellos a los acuerdos para la investidura alcanzados con los independentistas, incluyendo la Ley de Amnistía.