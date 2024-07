El PSOE dice que “el lleno total de Santander” justifica la imposición de la tasa turística

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Daniel Fernández, ha asegurado que “el lleno total de Santander”, especialmente estos días de Semana Grande, en los que la ciudad está “colapsada” por multitud de visitantes, justifica la imposición de la tasa turística en la capital cántabra.

“Un impuesto a las estancias turísticas no desincentiva al turismo, lo regula y nos permite recaudar unos ingresos extraordinarios para mejorar la calidad de los servicios públicos que prestamos a los santanderinos, pero también a quienes nos visitan”, ha afirmado el edil del PSOE, para quien con la implantación de la tasa “ganamos todos”.

En un comunicado, Fernández ha asegurado que “el que quiere venir a Santander viene, con tasa turística o sin ella”, y ha considerado que son “muchos” los ejemplos de ciudades que han establecido un impuesto de estas características y en las que no ha actuado como elemento “disuasorio”.

“Cantabria y Santander están de moda, cada vez son más los que nos visitan y por eso es el momento idóneo para abrir un debate que tiene, a nuestro modo de ver, muchas más ventajas que inconvenientes”, ha apuntado el portavoz del PSOE en el Consistorio, partidario de actuar y sentar las bases para la regulación y el control del turismo en la capital “antes de que sea demasiado tarde” o de llegar a situaciones como las que sufren otras urbes en las que el turismo “se ha vuelto en su contra”.

“Ciudades como Barcelona o Ibiza ya la tienen establecida y otras como Valencia, Santiago de Compostela o Vitoria-Gasteiz están estudiando implantarla. Es el momento de estudiarlo y ponerlo en marcha también en Santander”, ha defendido Fernández, que ha pedido a la alcaldesa, Gema Igual (PP), trabajar de forma conjunta y estudiar las “ventajas” que la tasa tendría para Santander y sus vecinos.

Y es que el socialista estima en cerca de un millón de euros anuales los ingresos que podría obtener el Ayuntamiento con una tasa de un euro por pernoctación. “En 2023 hubo casi 900.000 pernoctaciones en Santander y eso supondría casi un millón de euros para nuestra ciudad”, explica.

Apunta a continuación que con los ingresos extraordinarios por esa tasa podrían destinarse a proyectos en beneficio de los santanderinos o a mejorarse servicios públicos como el de transporte, ampliando frecuencias para que los autobuses no estén “colapsados como lo están en estos meses”, en los que parecen “latas de anchoas”. “Lo he comprobado yo mismo usando el otro día la Línea 12 donde no cabía un alfiler”, ha concluido.