Pedro Casares dio el salto esta legislatura como diputado nacional del PSOE por Cantabria tras dos legislaturas como portavoz socialista en la oposición en Santander y una vez frustrado su objetivo de convertirse en alcalde. Sin embargo, su carrera política sigue con un pie en la ciudad y otro en Madrid, con una agenda que hace hueco siempre que puede a los temas municipales y que compagina con su cargo como portavoz de Economía del PSOE en el Congreso y como secretario de Economía y Transformación Digital de la Ejecutiva Federal del PSOE, donde Pedro Sánchez le volvió a hacer un hueco tras la última renovación del partido. Casares, que se muestra muy optimista con las reformas que el Gobierno de coalición está impulsando para consolidar la recuperación económica, reconoce que "la desigualdad todavía está muy presente en la economía española" y defiende con datos los pasos que se han dado para combatir la precariedad o el paro que golpea a los jóvenes españoles. "Queremos desterrar del mercado laboral que haya trabajadores que sean pobres a pesar de tener un empleo", subraya.

La semana pasada se aprobó con suspense la reforma laboral impulsada por el Gobierno y avalada por los agentes sociales. ¿Qué valoración hace de los cambios que introduce esta norma?

La reforma laboral es un paso importantísimo en la recuperación de derechos para la clase trabajadora en nuestro país. Además, se hace con acuerdo entre empresarios y sindicatos, algo que no había ocurrido nunca en democracia. Los objetivos son clarísimos: acabar con la temporalidad y la precariedad. Es una batalla en la que el Gobierno de España ha puesto todas las expectativas y los datos que hemos conocido del mes de enero son muy buenos por el aumento del número de contratos indefinidos. La reforma laboral viene a reequilibrar las relaciones laborales en España, recuperando la igualdad en la negociación colectiva, evitando la presión en la firma de un convenio porque si no decae. Esto es muy, muy importante. Y hay algo que va a afectar a miles de trabajadores, que es la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los convenios de empresa, que va a suponer la mejora de las condiciones salariales de muchos trabajadores de forma inmediata. Después de recuperar los niveles de empleo no solamente previos a la pandemia, sino previos a la crisis financiera de 2009, la siguiente tarea es mejorar la calidad en el empleo.

Muchos de esos objetivos que aborda la reforma laboral y de esas mejoras que puede traer para los trabajadores españoles estuvieron a punto de decaer, porque la norma se aprobó de casualidad, por el error de un diputado del Partido Popular. ¿Por qué se llegó a esa situación? ¿No fue una equivocación afrontar esa votación con un margen tan estrecho?

Para el Gobierno de España ha prevalecido un acuerdo importantísimo entre sindicatos y patronal, entre los representantes legítimos de los trabajadores y los empresarios. Entendíamos que es una buena reforma laboral, que merecía el respaldo unánime del Congreso de los Diputados. En esa estrategia que tienen algunas formaciones políticas, como el Partido Popular, del cuanto peor mejor, tratando de perjudicar a su país porque con ello piensan que perjudican al Gobierno, hemos visto que están dispuestos a todo. El Gobierno tenía la mayoría para convalidar el Real Decreto Ley, y en esa estrategia del PP lo que hemos visto incluso es un intento de ‘tamayazo’ que les ha salido mal por el propio error de un diputado del Partido Popular. Lo que intentaron es cambiar y comprar la mayoría del Congreso. Y el PP lo sabía. Si los dos diputados de UPN hubiesen dicho que no iban a apoyar la reforma laboral, el Gobierno hubiese buscado otra mayoría, con más esfuerzo, con más negociación, porque creíamos que era buena la norma. En el PP lo sabían y lo han ocultado a todos los españoles. Han mentido y han estado engañando sobre el sentido de su voto. El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer: una reforma laboral para la mayoría social de este país. Los sindicatos y los empresarios lo han entendido. Nos hubiera gustado que el PP fuera responsable y que el resto de fuerzas progresistas del Congreso lo hubieran entendido.

Precisamente, hay muchas voces desde la izquierda que defienden que la reforma laboral se queda a medias y no cumple con la promesa de la derogación total de la norma del Gobierno de Mariano Rajoy. ¿Los trabajadores españoles deben resignarse a la pérdida de derechos como una indemnización más alta por despido? ¿No se podía haber llegado más allá?

Es que esta reforma laboral da pasos enormes en la recuperación de derechos de la clase trabajadora. Por primera vez en democracia se hace una reforma laboral para recuperar derechos y no para quitárselos a los trabajadores, en cosas tan importantes como la mejora de las condiciones laborales, la subida de los salarios, la mejora de los contratos, el reequilibrio de la negociación colectiva, el fomento de la contratación indefinida, la mejora de los contratos de formación… Todo esto está incluido en la reforma laboral y es un objetivo de legislatura. El Gobierno está decidido a mejorar los derechos laborales de los españoles. Entendíamos que era muy importante que fuera de la mano del diálogo social y del acuerdo entre los agentes sociales. Entre todos hemos llegado a la conclusión de que esta era una buena reforma laboral. ¿Se pueden seguir dando pasos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores? Sí. De hecho, la subida del Salario Mínimo Interprofesional cumple otro de los objetivos del Gobierno, que era llegar este mismo año a los 1.000 euros mensuales. Pero serán más los pasos que tendremos que dar. Y en eso estamos, pero tenemos que poner en valor lo acordado hasta ahora.

En el caso de la reforma laboral se priorizó mantener dentro del acuerdo a los empresarios, porque habían anunciado que no querían que se moviera una coma en la negociación parlamentaria, y se mantuvo el texto. Sin embargo, en el reciente anuncio de la subida del salario mínimo el acuerdo es con los sindicatos, pero quedan fuera los empresarios. ¿Por qué ahora no es imprescindible el apoyo de la patronal?

Con la reforma laboral hay otro componente fundamental: el acuerdo forma parte de los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que España había alcanzado con Europa para la llegada de los importantes fondos europeos. La Comisión Europea nos había pedido un esfuerzo para el acuerdo entre los distintos agentes sociales, como ha sido. Si sindicatos y empresarios son capaces de llegar a acuerdos por el bien de su país, ¿por qué el Partido Popular no? ¿Qué intereses defiende cuando vota en contra de los acuerdos de los agentes sociales? En el caso de la subida del SMI, creo que es fundamental que tengamos todos claro que es clave para avanzar en la mejora de las condiciones laborales, que es imprescindible subir el salario a los que menos ganan, porque queremos desterrar del mercado laboral español que haya trabajadores que sean pobres a pesar de tener un empleo. Debemos luchar contra la desigualdad que todavía está muy presente en la economía española y que la pandemia ha puesto encima de la mesa. Hemos demostrado que un mantra que ha utilizado mucho el PP, incluso la patronal, era falso. Nos decían que subir el salario mínimo iba a aumentar el desempleo y hemos visto como desde 2018 hasta aquí, el Gobierno de España ha subido como nunca el SMI, 265 euros al mes, y eso iba aparejado a las cifras de mayor creación de empleo de nuestra historia. Nunca antes se habían creado tantos empleos, más de 800.000 empleos aun habiendo subido el SMI. Lo vamos a seguir haciendo: el compromiso es seguir subiendo el salario mínimo interprofesional dentro del acuerdo del diálogo social, aunque somos conscientes de que a veces no será posible. Para nosotros prevalece el recuperar derechos y las condiciones de trabajo para mejorar la vida de los españoles, y vamos de la mano de los principales sindicatos del país en esta tarea.

Por primera vez en la historia de España se reconoce como un derecho de ciudadanía la posibilidad de que todo el mundo pueda tener garantizadas unas mínimas condiciones dignas. Son pasos que transforman la vida de la gente y marcan una legislatura

Hablaba de la precariedad y de cómo hay trabajadores que son pobres a pesar de tener un empleo y familias que tienen verdaderas dificultades para cubrir sus necesidades básicas. ¿Cómo se puede avanzar hacia una confluencia con Europa para evitar esta anomalía del mercado laboral español?

Se están dando pasos para conseguirlo. En primer lugar, el Gobierno es consciente de esta realidad. Durante mucho tiempo, algunos partidos como el PP negaban que tengamos un marco de relaciones laborales que genera enormes desigualdades y que existe mucha gente que son pobres a pesar de tener trabajo. En segundo lugar, la reforma laboral ataca de lleno a esta situación. Vamos a ver a lo largo de 2022 cómo mejora sustancialmente la vida de cientos de miles de trabajadores simplemente con la entrada en vigor de las cuestiones que hemos pactado en esta norma, como por ejemplo la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa, que va a mejorar las condiciones de muchas trabajadoras del sector de la limpieza o el campo y de importantes sectores de la economía española. En tercer lugar, con medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Y luego, tenemos una oportunidad como país si somos capaces de ejecutar bien el Plan de Recuperación, que está llamado a transformar importantes sectores de nuestra economía, lo que nos va a permitir crear nuevos empleos. Mientras desplegamos todo esto, es clave que el Gobierno siga apostando por mejorar determinadas políticas, como la creación del Ingreso Mínimo Vital, que es un paso de gigante en nuestra historia. Por primera vez en la historia de España se reconoce como un derecho de ciudadanía la posibilidad de que todo el mundo pueda tener garantizadas unas mínimas condiciones dignas. Son pasos que transforman la vida de la gente y marcan una legislatura.

Y respecto al paro juvenil, que impide la emancipación de los jóvenes y determina completamente su vida, ¿qué se está haciendo?

Somos muy conscientes del problema que tenemos. La juventud es la gran castigada por las crisis que hemos sufrido. Fueron ellos los principales perjudicados por la crisis financiera, por la crisis del ladrillo, han sido muy afectados por la crisis de la COVID, y hacen falta políticas públicas decididas a hacer frente a esto. Por primera vez el Gobierno de España introduce en unos presupuestos la visión de las políticas de juventud en todas las medidas que desarrolla. Lo hicimos en su momento con las políticas de igualdad de género y ahora damos otro paso con las políticas de juventud. El Gobierno está muy decidido a que los jóvenes puedan tener un proyecto de vida autónomo y para eso hace falta mejorar sus condiciones de trabajo y mejorar el acceso a la vivienda. A eso va destinado el Plan Estatal de Vivienda o ese Bono de Alquiler Joven que va a permitir tener una ayuda de 250 euros mensuales para que puedan emanciparse. Además, en la lucha contra la precariedad de la reforma laboral, los principales beneficiados son los jóvenes. También el refuerzo de las políticas educativas, con la nueva Ley de Educación que hemos aprobado en el Congreso, la Ley de Formación Profesional o el aumento en datos históricos de más de 2.000 millones de euros para las becas. Los jóvenes necesitan oportunidades, formación y ayuda cuando empiezan una vida autónoma.

España ha creado en 2021 uno de cada tres empleos que se han generado nuevos en la Eurozona: el 33% ha sido empleo español. La recuperación económica es sólida y creemos que va a ir a más cuando despleguemos todas las reformas

¿Y hasta qué punto la recuperación económica se puede ver lastrada por los continuos repuntes de la pandemia?

Ya hemos asumido todos que sin recuperación sanitaria no puede haber recuperación económica. Muchos lo negaban y defendían que debía prevalecer la economía frente a la salud. Hoy ya tenemos todos claro que no es así. Afortunadamente, gracias a nuestro Sistema Nacional de Salud actualmente España es un ejemplo en el mundo. La campaña de vacunación ha sido un éxito y eso permite que España esté en una posición privilegiada para la recuperación. Los datos que hemos conocido de 2021 son extraordinarios. En el mercado laboral se han creado más de 800.000 puestos de trabajo en un año, hemos alcanzado los 20 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, la economía española ha crecido por encima del 5%, algo que no ocurría desde hace dos décadas, los ingresos tributarios han crecido al 15%, cumpliendo los objetivos presupuestarios del Gobierno gracias a la mejora de la actividad económica y de la creación de empleo. España ha creado en 2021 uno de cada tres empleos que se han generado nuevos en la Eurozona, el 33% ha sido empleo español. La recuperación económica es sólida y creemos que va a ir a más cuando despleguemos todas las reformas del Plan de Recuperación, donde España está cumpliendo por encima de la media europea.

¿En qué medida pueden transformar un país como España la llegada de fondos europeos? ¿No existe el riesgo de que todo ese caudal de dinero público no alcance al tejido productivo?

Los fondos europeos son una oportunidad extraordinaria para España y estoy seguro de que España la va a aprovechar. Son inversiones pero también son reformas. El Gobierno se ha comprometido con la Unión Europea con el mayor paquete de reformas de la historia de nuestro país, que alcanzan al mercado laboral, las pensiones, el modelo energético, reformas sociales, el marco regulatorio de sectores importantes como el de las telecomunicaciones, en transportes, en materia educativa… Por tanto, tenemos encima de la mesa un proyecto para transformar el país, que va acompañado de la mayor llegada de fondos europeos que no tiene comparación siquiera con todo lo recibido por España por los fondos de estructurales y de cohesión. Nos van a permitir transformar sectores clave como el de la automoción, que con los fondos europeos vamos a ser capaces de reconvertir un sector tan importante en la creación de empleo para que sea un sector más limpio. Además, son fondos que España va a invertir de la mano de todas las administraciones públicas, que se van a implicar en su gestión, además de con la colaboración público-privada, que es el segundo paso de los fondos europeos, que también lleguen estas ayudas al tejido productivo. A lo largo de 2022 vamos a ver todo ese despliegue.

Estos días se ha intensificado la campaña del PP, incluso en Bruselas, para cuestionar el reparto de estos fondos que hace el Gobierno. ¿Qué efectos puede tener para España?

Afortunadamente, al Partido Popular no lo creen en Europa ni sus socios europeos. La Comisión Europea está trabajando con el Gobierno de España desde el primer momento en el despliegue de estos fondos y la Comisión Europea sabe que España ha sido el primer país en presentar el Plan de Recuperación, ha sido el primer país en tener aprobado este plan, -por cierto, con una nota de sobresaliente-, España ha sido el primer país en recibir el desembolso de dinero por parte de Unión Europea, de esos primeros 10.000 millones de euros, porque hemos sido los primeros en cumplir con los hitos de esas reformas que estaban contempladas en el Plan de Recuperación, y la propia presidenta de la Comisión Europea ha felicitado públicamente a España por el despliegue de ese Plan de Recuperación. Lo que pasa es que el PP es preso de sus propias mentiras. Se las acaba creyendo. Esta campaña de criticar el reparto de los fondos, si uno analiza cómo se están repartiendo a las comunidades autónomas, ve cómo muchas de las gobernadas por el PP están entre las que más están recibiendo. De las seis que más han recibido, cuatro están gobernadas por el PP. Con datos y números se desmontan los argumentos y las mentiras del Partido Popular, que sabe que el Plan de Recuperación es un proyecto de país que puede consolidar por mucho tiempo el Gobierno progresista, y por eso lo combate. El PP ha recurrido a la mentira permanente, probablemente porque si la gente conociera cuáles son las verdaderas propuestas que está haciendo el PP no les votaría. Se dedican a difamar y mentir, y les da igual llevarse por delante la imagen de España en Europa. Insisto, afortunadamente ni sus socios europeos se creen las mentiras del Partido Popular.

Entre los dirigentes del PP críticos con el reparto en Bruselas ha estado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que acudió tan solo unos días después de reconocer que se habían perdido más de 600.000 euros de fondos europeos por no presentar un proyecto en plazo... Aunque ahora no esté en la primera línea de la política municipal, ¿cómo ve la ciudad esta legislatura?

Está claro que si hacemos un balance, esta ha sido otra legislatura perdida. No ha habido ningún proyecto de transformación de la ciudad, ni uno solo. No hay ni un proyecto en Santander. Tenemos los problemas de siempre, pero se han incrementado. Hoy en día la degradación de los servicios públicos municipales es alarmante, escandalosa. El problema que ha tenido el PP con las basuras, con parques y jardines, con la limpieza viaria… Todo ello pone de manifiesto la degradación política de la capital de Cantabria. Y algo que es muy preocupante y muy grave: los problemas de este equipo de gobierno fallido están perjudicando directamente a los ciudadanos de Santander. A mí los problemas que tengan en su pacto de gobierno me preocupan relativamente, pero sí me preocupa mucho si esos problemas se trasladan a los santanderinos como estamos viendo. Hemos desaprovechado esta legislatura.

¿El futuro político de Pedro Casares está fuera de Santander o todavía no descarta la posibilidad de volver a ser candidato en 2023?

Mi compromiso con Santander es claro. Hacer posible el cambio político en Santander es una prioridad. Y eso solo lo puede hacer el PSOE. Asistimos muy preocupados a algo que estamos viendo: si esta ha sido una legislatura fallida, perdida por el pacto que Gema Igual alcanzó con Ciudadanos, la siguiente legislatura puede ser todavía peor, porque nos amenazan con un pacto del Partido Popular y Vox. A Gema Igual le da igual todo con tal de seguir siendo alcaldesa de Santander y eso solo lo puede parar el Partido Socialista. Por tanto, hoy es aún más urgente desarrollar el proyecto político del PSOE. Mi partido siempre me va a encontrar para propiciar y ayudar a ese cambio. Afortunadamente, el PSOE tiene indiscutibles referentes políticos en la capital de Cantabria. Tenemos a un portavoz municipal, Daniel Fernández, que está haciendo un extraordinario trabajo en el Ayuntamiento, que es la voz de la oposición en Santander, la referencia de la alternativa a este equipo de Gobierno. También tenemos a una delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, que está trabajando coordinadamente y a diario para que las políticas del Gobierno de España también mejoren Santander. Y tenemos a otras figuras como la mía, como diputado nacional, siempre muy pendiente de las cosas que están ocurriendo en la ciudad, como ahora intentando arreglar el destrozo que Gema Igual ha hecho con la pérdida de fondos europeos. Yo creo que eso es una fortaleza para el Partido Socialista de Santander, que hoy tiene muchos referentes y está en una situación extraordinaria para poder liderar ese cambio en 2023. Llevamos mucho tiempo en ello y estamos dispuestos a sumar a todos los partidos que quieren poner fin a este desgobierno en la capital de Cantabria.

Pero a falta de poco más de un año para las elecciones municipales no hay un candidato definitivo. ¿Cuándo se tiene que decidir para que ese proyecto del PSOE pueda visibilizarse claramente? ¿Qué plazos manejan?

El PSOE elegirá a sus candidatos por primarias. Serán los militantes del Partido Socialista en Santander en su conjunto quienes elijan quién debe ser el candidato a la Alcaldía de la ciudad y los plazos serán los mismos que se manejan para toda España. Habrá un proceso interno que será el mismo en todas las capitales de provincia y ciudades de más de 50.000 habitantes. Todavía no está cerrado. Queda mucho tiempo para la cita electoral. Lo importante ahora mismo es fortalecer el proyecto, visibilizar esa alternativa del modelo de ciudad que solo el PSOE tiene y trabajar en la alternativa política al tiempo que denunciamos todo lo que el Partido Popular está haciendo mal para que cuando llegue el momento de elegir el candidato ya hayamos hecho todo lo importante y solo nos quede elegir al cabeza de cartel y al equipo que lo acompañará. Insisto, será por primarias y a la vez en toda España.

La moción de censura en Santander a estas alturas de legislatura parece que está descartada, pero durante todos estos años han dado los números para impulsar una alternativa distinta a la que gobierna en la actualidad, teniendo en cuenta además que el equipo de gobierno no tiene siquiera mayoría en el pleno y necesita continuamente el apoyo del concejal de Vox. ¿Por qué no se han dado las circunstancias para que se produjera esa alternancia en el poder municipal?

Esa respuesta probablemente la tendrán que dar otros... El Partido Socialista intentó que el cambio político se produjera en Santander en 2019 porque además entendíamos que así lo querían los ciudadanos. Cuando votaron en mayo de 2019 y dieron una mayoría alternativa muy clara a la del Partido Popular nos estaban lanzando un mensaje a todos. En esa estrategia, comprobamos que Gema Igual estaba dispuesta a todo por conservar el sillón municipal. Le daba igual Santander. Estaba dispuesta a ofrecer todo a Ciudadanos, y lo vimos en el pacto de gobierno, para llegar a un acuerdo. Por encima de los intereses de Santander puso sus intereses, y un partido político que supuestamente apostaba también por el cambio como fue Ciudadanos defraudó y engañó a sus electores. Les dijo durante la campaña electoral que ellos eran partidarios del cambio político, y a la primera oportunidad que tuvieron, y ante los ofrecimientos de Gema Igual, decidieron pactar. A partir de ahí, creo que tenemos que seguir trabajando. Para que se dé el cambio político, el PSOE debe de tener aún más fuerza. Fuimos el partido que más votos y más concejales creció en 2019, pero todavía tenemos que conseguir más apoyo electoral. Somos los únicos que podemos parar un gobierno peor que el que tenemos, un gobierno de Partido Popular y Vox. Gema Igual ha pasado ya a la historia como la alcaldesa de la basura, en una legislatura que literalmente hemos tirado a la basura. Santander se merece una oportunidad para que está ciudad tenga proyectos que ilusionen, para que la gente joven se pueda quedar aquí a trabajar, que los mayores disfruten de un entorno habitable, con servicios públicos esenciales, para que las empresas y los emprendedores puedan venir a Santander a hacer negocios y generar empleo, que Santander sea una ciudad europea en parámetros importantes. Es la tarea que tenemos por delante.