La alcaldesa de Santander denuncia la gestión de fondos europeos tras perder 600.000 euros por no presentar un proyecto

Santander con una mano pide un favor al Ministerio y con la otra lo denuncia en Bruselas por la gestión de los fondos europeos. La alcaldesa de la capital cántabra, Gema Igual (PP), ha cargado contra el Gobierno español ante la Unión Europea cinco días después de que se entrevistara con el director general de Cooperación Autonómica y Local y pidiera "comprensión y colaboración" después de perder una ayuda de 623.000 euros para un proyecto que no consta que se haya presentado en tiempo y forma.

Igual acudió con otros alcaldes del PP a Bruselas en un acto que no dejó rastro ni en su agenda de trabajo diaria ni en las informaciones con que la regidora acompaña todas sus actuaciones habitualmente. Igual pasó con perfil bajo por la capital belga y sin llamar la atención, aunque el propio partido se encargó de evidenciarla.

El Ayuntamiento aspira a recibir de Bruselas, vía Gobierno central, 623.000 euros para financiar diversos programas de Innovación, que gestiona su socio de gobierno, Ciudadanos. Supuestamente, la Concejalía del área documentó la solicitud con tiempo de sobra y hay constancia de que la Secretaría municipal mantuvo contracto con el Ministerio de Política Territorial, pero el proceso no concluyó o no consta justificante de haberlo remitido en tiempo y forma.

Superado el plazo de solicitud y puesta patas arriba la Casa Consistorial en busca del justificante, la alcaldesa asumió la gestión política y acudió el viernes a Madrid para entrevistarse con el director general Fernando Galindo. Pese a que Galindo le dio una respuesta diplomática -se está buscando prueba del envío de la solicitud-, Igual no ahorró elogios tras el encuentro.

Según nota informativa publicada por el Ayuntamiento el viernes, Igual agradeció la "sensibilidad" y la "colaboración" del Ministerio de Política Territorial, de la ministra, Isabel Rodríguez, y del secretario de Estado, Alfredo González, además del director general de Cooperación Autonómica y Local, para buscar soluciones junto al Ayuntamiento que permitan "recuperar" los 622.783 euros del proyecto de Innovación de los fondos europeos.

Cinco días después, Igual no se pronunciaba personalmente, pero participaba en Bruselas en la escenificación de la protesta de alcaldes del PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez, con acusaciones de "favoritismo" hacia las comunidades y ayuntamientos gobernadas por el PSOE o "los nacionalistas", pero sin conseguir entrevistarse con ningún responsable directo en la gestión de fondos de la Comisión Europea.

Malestar a discreción

El viaje de la alcaldesa ha causado sorpresa y malestar en el resto de la Corporación, incluido su socio de gobierno de Ciudadanos, que ha preferido no hacer declaraciones para intentar salvar aún la ayuda 'perdida' de 623.000 euros. Los demás grupos -PSOE, PRC, Unidas por Santander y Vox- han coincidido en mostrar su sorpresa por lo ocurrido y en algunos casos ya preguntan oficialmente quién ha pagado el viaje.

Javier Ceruti, portavoz de Cs y del equipo de gobierno, oficialmente no muestra su disgusto por el viaje a Madrid y no se pronuncia sobre la visita a Bruselas. Sobre el viaje para recuperar la ayuda europea sí que habló: Gema Igual "es la máxima representante del Ayuntamiento y responsable última de este expediente, ya que todo lleva su firma. Ella está realizando esas gestiones a nivel institucional, como le corresponde, y la Concejalía de Innovación está trabajando a nivel técnico".

Sin embargo, Daniel Fernández, portavoz socialista, ya ha preguntado oficialmente por los gastos del viaje. "Hay que tener muy poca vergüenza para ir a Bruselas a criticar al Gobierno de España por el reparto de los fondos cuando el Ayuntamiento acaba de perder 623.000 euros tras pasarse dos plazo. Una 'performance' de alcaldes del PP al servicio de la calle Génova, que nadie en Bruselas se ha tomado en serio y menos en Santander, porque la participación de Igual ha sido tan ridícula que ha ido prácticamente de incógnito, poniéndose de perfil en las fotos e intentando ocultar su presencia en la nota de prensa del Partido Popular", ha valorado.

José María Fuentes-Pila, portavoz del PRC, también se ha mostrado este jueves "sorprendido de tan rocambolesca excursión, con una delegación de alcaldes del PP para quejarse no sabemos muy bien a quién". "Desde luego sorprende que no esté en la agenda del Ayuntamiento ni se haya producido nota de prensa. Habrá que saber si los gastos han sido pagados o no por el Ayuntamiento", ha recalcado.

Además, el portavoz de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, también ha resaltado la "contradicción" en que ha ocurrido Igual con su visita de “tapadillo”. "Efectivamente, es una contradicción quejarse del reparto de los fondos y dejar de presentar en tiempo y forma proyectos para gastar las posibles entregas", ha recordado.