Igual acude a Madrid sin Ciudadanos para recuperar los fondos perdidos y el Ministerio le ofrece una investgación

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), se ha entrevistado este viernes con un alto cargo del Ministerio de Política Territorial, quien le ha garantizado investigar si se ha recibido en plazo la solicitud municipal de 623.000 de euros de fondos para la innovación que la capital podría haber perdido ya que a día hoy no hay justificante del envío de la petición.

La alcaldesa ha acudido a Madrid sola, sin el concejal responsable del área, Felipe Pérez Manso (Cs), y ha obtenido una promesa de investigación pero sin una salida al supuesto de que no haya constancia de la recepción. Según una nota del Ministerio, los fondos se entregarán si hay constancia del envío en plazo, pero no ofrece alternativa como una ampliación del mismo en el caso de que no haya constancia del envío. No habrá excepciones: "Y si la recepción cumple los plazos legales establecidos, se resolvería la adjudicación de las ayudas", afirma el Ministerio en una nota informativa.

Igual, en todo caso, ha agradecido la "sensibilidad" y la "colaboración" del Ministerio de Política Territorial, de la ministra, Isabel Rodríguez, y del secretario de Estado, Alfredo González, además del director general de Cooperación Autonómica y Local, Fernando Galindo, para buscar soluciones junto al Ayuntamiento que permitan "recuperar" los 622.783 euros del proyecto de Innovación de los Fondos Europeos.

De hecho, la actitud "colaborativa y comprensiva" de Galindo, en la entrevista mantenida, le hacen "albergar esperanza" de que Santander pueda obtener dichos fondos, ha afirmado el Ayuntamiento en una nota informativa.

La alcaldesa se ha comprometido a aportar toda aquella documentación o información que se requiera de forma que sea evaluada de cara a la concesión de esta ayuda económica.

"Desde el primer momento la intención del Ayuntamiento ha sido concurrir a esta convocatoria, como lo demuestran tanto la aprobación del proyecto por parte de la Junta de Gobierno local como el hecho de que se fueran cumplimentando, con margen suficiente para su presentación, las diferentes fases del proceso de solicitud", ha señalado.

La alcaldesa le ha trasladado que el Ayuntamiento elaboró, tramitó y aprobó en la Junta de Gobierno local el 13 de diciembre de 2021 dicho proyecto; que se cumplimentó el formulario y la solicitud y se adjuntó la documentación requerida para ello durante los días 13, 16, 20 y 23 de diciembre, y que se dio por completado el proceso el 23 de diciembre, días antes de la finalización del plazo, aunque un "posible fallo informático, no achacable al Ministerio", ha impedido que se registrasen como recibidos los documentos.

Igual ha recordado que desde que tuvo conocimiento de este hecho "no ha cejado" en su intento de buscar soluciones por todas las vías posibles -además de las gestiones realizadas por Concejalía de Innovación (Cs)-: a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), del Ministerio de Política Territorial, del secretario de Estado, del director general e incluso de los contactos personales que mantiene como consecuencia de su cargo.

Las gestiones de Gema Igual le han llevado a trasladarse este viernes a Madrid para mantener un encuentro presencial con el director general de Cooperación, en el que la alcaldesa ha evidenciado que se trata de una convocatoria de concurrencia no competitiva, por lo que no se perjudica el derecho de ningún otro ayuntamiento a percibir esta subvención, "y de esta forma se pueden aprovechar al máximo los fondos europeos recibidos para este fin, puesto que no se ha agotado la partida prevista", ha argumentado.

El director general, por su parte, ha trasladado a la alcaldesa de la capital cántabra que el Gobierno de España tiene el máximo interés en que los fondos lleguen a todos sus destinatarios, pues se trata de una partida que tendrá sin duda un enorme impacto en la digitalización y modernización de las entidades locales, ha informado el Ministerio.

"Desde el Ministerio de Política Territorial se van a realizar todos los esfuerzos para investigar si en efecto se ha registrado recepción en los servidores informáticos del departamento ministerial de las solicitudes presentadas por el Ayuntamiento de Santander y conocer, de ese modo, si se han cumplido los términos de la convocatoria y, en concreto, los plazos establecidos en la misma para todas las entidades locales", ha añadido. "Si la recepción cumple los plazos legales establecidos, se resolvería la adjudicación de las ayudas".