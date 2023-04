Revilla muestra reticencias a un posible tripartito con PSOE y Podemos-IU: “Los pactos deben ser entre dos, muchos es un lío”

El presidente de Cantabria y candidato autonómico del PRC, Miguel Ángel Revilla, “palpa” en la calle que su partido volverá a ganar las elecciones y él repetirá al frente del Ejecutivo regional, aunque asume que serán necesarios pactos, que deben ser solo “entre dos” partidos, no más. “Muchos es un lío. No se puede invitar a mucha gente si no hay comida para todos”, ha opinado.

De esta forma ha respondido este lunes el líder regionalista al ser cuestionado por la posibilidad de un tripartito entre el PRC, el PSOE --su socio en esta legislatura-- y Podemos, formación esta última que en las autonómicas del 28 de mayo se presenta en coalición con IU y que, según encuestas como la publicada hace unos días por elDiario.es, será necesario si regionalistas y socialistas quieren seguir en el Gobierno de Cantabria.

Al margen de lo que digan las distintas encuestas, que a juicio de Revilla siempre “se equivocan” con los resultados del PRC, el regionalista se ha mostrado convencido de que su partido, con él como candidato por última vez, obtendrá un “extraordinario” resultado electoral, volverá a ganar las elecciones con más de un 30% de votos, seguirá gobernando Cantabria y seguirá siendo presidente.

Sin embargo, ha reconocido que es “muy difícil” para cualquier partido lograr la mayoría absoluta, con lo que entiende que el PRC tendrá que hacer pactos que, según ha dicho, deben ser “coherentes”, como a su juicio, hace siempre su partido (en Cantabria los regionalistas han gobernado ocho años con el PP, con el popular José Joaquín Martínez-Sieso como presidente, y dieciséis con el PSOE con el propio Revilla de presidente).

Revilla ha señalado que, antes de decidir los pactos, habrá que ver el resultado electoral y ha asegurado que su partido está dispuesto a sentarse “con todos” menos con Vox, que es la única “línea roja” para el PRC. “El resto, ya veremos”, ha señalado.

A su juicio, los pactos, “cuando los hace el PRC, salen bien siempre”, las legislaturas se acaban y la comunidad tiene presupuestos cada año. “Cuando no está el PRC, esto es un desastre”, ha opinado Revilla, que ha reivindicado que su partido “sabe gobernar, tiene experiencia, conoce la región y es un factor de estabilidad en Cantabria”, un partido “previsible” que plantea “cosas sensatas, racionales y lógicas”.

Candidatura autonómica

Revilla ha asegurado que las expectativas del PRC de cara a las elecciones son “buenas” y cree que ganará “holgadamente las elecciones”. Para ello, el PRC ha registrado este lunes ante la Junta Electoral Provincial la candidatura que dio a conocer la pasada semana y que, según Revilla, es “previsible” y “no tiene ninguna sorpresa” porque, a su juicio, lo que funciona no debe cambiarse.

También se ha mostrado satisfecho con las candidaturas municipales conformadas por su partido para los 102 ayuntamientos (en 101 bajo las siglas del PRC y en Valdáliga en coalición con la Agrupación Valdáliga Independiente), unas listas que, según ha señalado, su partido no ha tenido problemas para conformar por toda la “maquinaria” y estructura que tiene, que a su juicio, no la iguala ninguna otra formación.

Se ha mostrado “ilusionado” con la campaña electoral en la que prevé recorrer todos los ayuntamientos de Cantabria para contar las “muchas cosas” que ha hecho el PRC desde el Gobierno de Cantabria y que quiere “culminar” en la próxima legislatura.

Y es que, según ha dicho, “no hay grandes novedades de cosas nuevas” que su partido vaya a proponer hacer para Cantabria, sino que lo que quiere es “consolidar” y que queden terminadas en la próxima legislatura las que están en marcha, como el AVE a Cantabria o la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología; que la protonterapia en Valdecilla esté para el año que viene, que el aeropuerto siga sumando conexiones nacionales e internacionales y que las inversiones en el Puerto de Santander permitan alcanzar el reto de llegar a las 9 toneladas.

Al margen de estas actuaciones, lo que para Revilla será “la gran batalla de los próximos cuatro años” será lograr que queden adjudicadas las obras del tren Santander-Bilbao.

También quiere que Cantabria siga escalando posiciones, por ejemplo, en el ranking de comunidades con mejor calidad de vida (actualmente es la sexta, según datos recientemente publicados), un “buen dato” que quiere intentar mejorar en la que --ha garantizado-- será ya su última legislatura.

“Es un tema biológico, no queda más remedio. Lo quiera o no lo quiera, se acabó”, ha dicho Revilla, que se ha comprometido a que, aunque sea su última legislatura, serán cuatro años “a tope”.

Revilla ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios de comunicación, durante una rueda de prensa en el PRC en la que ha suscrito un acuerdo electoral con AVI en Valdáliga y, posteriormente, tras registrar unas horas después la candidatura de su partido ante la Junta Electoral Provincial, en el complejo judicial de Las Salesas.

Allí ha acudido acompañado de la vicesecretaria de Organización y número 2 de la candidatura autonómica, Paula Fernández, y del portavoz parlamentario del PRC, miembro del Comité de Dirección del partido y número 6 de la lista, Pedro Hernando, entre otros.