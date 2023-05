Revilla espera conseguir al menos 12 diputados el 28M pese a lo que denomina como “la marea pepera”

El presidente de Cantabria y candidato regionalista a la reelección, Miguel Ángel Revilla, espera conseguir 12 diputados en las elecciones del 28 de mayo -en la actualidad tiene 14-, y situarse “muy cerca” de los 13 que augura para el Partido Popular (PP) -tiene nueve- dada la que él denomina como “marea pepera”.

“Doce sería un buen resultado”, ha señalado Revilla este viernes a preguntas de la prensa durante la presentación del programa electoral del PRC, que ha reconocido que el partido va a sufrir una “rebaja” dada la “marea de incremento de voto del PP”, pero “no tantos” como señala la encuesta del CIS, que sitúa al PRC como la tercera fuerza más votada con seis o siete diputados. Así, ha vuelto a criticar la encuesta del CIS, que a su juicio “no da una” y es un “instrumento vergonzoso al servicio de un partido”, y no se cree que el PRC vaya a sacar “menos votos que el PSOE”.

No obstante, ha reconocido que se lleva “un disgusto” cuando ve los resultados del CIS, es “el peor día de la campaña”, y ha señalado que tiene un efecto “negativo” en el PRC porque “la gente cuando ve que una cosa está caída normalmente no va a echar una mano sino ya se cambia de caballo”. “Está hecho con ese propósito”, ha añadido.

“La gestión que hemos hecho estos cuatro años es extraordinaria”, ha destacado Revilla, para quien “si no hubiera esa marea era para sacar mayoría absoluta”. Para enfrentarse a esta “marea pepera”, Revilla ha abogado por explicar a los ciudadanos que “se vota a un presidente para gobernar Cantabria, no se vota a un señor que va a gobernar España”. Ha apuntado que se trata de una elección “muy personal” y ha recordado que, según la “encuesta buena”, la presidenta y candidata del PP en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, “resta a las siglas nueve puntos” y Revilla “añade ocho puntos a la lista”.

“Nosotros luchamos contra la implantación de unas siglas que está todos los días en los telediarios y que condiciona muchísimo el voto regional”, ha explicado Revilla, que ha señalado que cuando hay marea favorable los candidatos “que restan se esconden”, en referencia a Buruaga, que no ha utilizado su foto en el cartel de la campaña. Revilla ha subrayado que “el partido existe y es fuerte”, y tiene una implantación municipal que “no la tiene nadie” frente a partidos como PSOE y PP que tienen listas “donde no hay nadie del pueblo”. Respecto a Santander, ha dicho tener “la esperanza” pasar de cinco a siete concejales “como mínimo” dado que el PRC tiene “un gran candidato”. “Probablemente el Partido Regionalista no baje de 50 alcaldes”, ha dicho.

Zuloaga, “asustado” con los resultados del CIS

Cuestionado sobre posibles pactos con el PP o el PSOE en el caso de que el PSOE no le conceda la Presidencia al PRC y el PP sí, Revilla ha apuntado que el PP no le da la Presidencia “en la vida” y a ese “nivel de calentura no llegan”. “De cara a las regionales a Feijóo no le gustaría que hubiera ya un segundo pacto”, ha apuntado. “Esa imagen de un PP en manos de un partido con el que tenemos tantísimas diferencias -Vox- que van a lo fundamental de las raíces de este partido a nosotros nos corta”, ha explicado Revilla, que ha asegurado que “esa situación no se va a dar”. Y en el caso de que el PSOE gane más diputados y no conceda la Presidencia al PRC, Revilla ha aseverado que el secretario general y candidato socialista, Pablo Zuloaga, se ha quedado “asustado” con los resultados del CIS.