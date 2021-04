Torrelavega aprueba definitivamente su presupuesto incluyendo una alegación de ACpT

La Corporación de Torrelavega ha aprobado de forma definitiva en el Pleno extraordinario de este miércoles el presupuesto municipal para 2021, que ha contado con el voto a favor del equipo de Gobierno PRC-PSOE y de Ciudadanos, y en el que se ha incluido parcialmente una alegación presentada por el grupo ACpT en relación con una partida que consideraba irregular.

En concreto, se trata de la partida de un millón de euros que se esperan recibir del Gobierno de Cantabria a través de los fondos europeos y destinar a financiar el segundo 'cheque resistencia' para pymes y autónomos, pero para la que "no hay ningún soporte documental".

Por ello, se han modificado las bases del documento introduciendo un párrafo en el que la partida se declara no disponible mientras no se reciba dicha subvención. No obstante, el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, ha asegurado que el compromiso de ese gasto es "claro" y si no llegan esos fondos se financiará a través de otras alternativas.

ACpT había presentado otras enmiendas pidiendo traspasos de unas partidas a otras que han sido rechazadas, al igual que las presentadas por los vecinos de Duález y la Asociación Amigos y Compañeros Emaus, que reclamaban una solución al problema de inundaciones que sufre este pueblo torrelaveguense.

En este caso, no se han aprobado porque, tal y como han explicado desde la Corporación, ya "se están dando los pasos" para dar solución a las inundaciones y se espera finalizar las actuaciones para el próximo otoño.

Además de esta alegación, la Asociación Amigos Y Compañeros Emaus había presentado otra alegación que no se ha aceptado porque constituía una "crítica política" y se ha entendido que "no es el momento" para aportarla.

La votación ha sido la misma que en el Pleno en el que se aprobó el presupuesto de forma inicial, apoyado por PRC, PSOE y CS, con la abstención de Torrelavega Sí y con el voto en contra de PP y ACpT.

El presupuesto está dotado con 52,7 millones de euros y contempla 13 para nuevas inversiones, de los cuales unos 3 son nuevos de este ejercicio y los 10 restantes corresponden al remanente del anterior.

La cifra total de las cuentas para este año asciende hasta los 56 millones si a la dotación para el Ayuntamiento se suma la de Aguas Torrelavega y el Patronato de Educación.