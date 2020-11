Valdecilla activa su Plan de Contingencia y abre nuevas áreas COVID

El Hospital Valdecilla ha procedido a la apertura de nuevas áreas COVID, una ampliación que está contemplada en el Plan de Contingencia con el que trabaja para "adelantarse" al avance de la pandemia.

En estos momentos, las medidas implementadas permiten que el resto de la actividad esté "a pleno funcionamiento", de forma que la actividad del hospital "se está manteniendo y no ha habido que suspender pruebas o cirugías", ha informado el centro en nota de prensa.

Así, a las 72 camas de hospitalización COVID de las séptimas plantas del edificio de las Tres Torres se han añadido las 42 de la séptima planta del edificio 2 de Noviembre. Y a los pacientes del Servicio de Medicina Interna a los que se les atendía en esa ubicación se les ha redistribuido en otras plantas y en el Hospital de Liencres.

Por lo que respecta a la UCI, a las 18 camas disponibles en el Pabellón 15 y las 6 en la sala C de la UCI se han sumado las 12 camas disponibles en la sala A de la UCI convencional, que ha pasado al dispositivo COVID.

A los pacientes que requieren de Cuidados Intensivos se les va a seguir atendiendo en la UCI B y también en las salas de REA (Reanimación), en la que hay suficiente espacio para responder a esta demanda y las necesidades de los pacientes postquirúrgicos.

Según el gerente de Valdecilla, Rafael Tejido, dentro del Plan de Contingencia, cuando aumenta el número de casos y el impacto hospitalario, se adaptan "para dar una mayor capacidad de respuesta".

"En ningún caso estamos saturados, ni en las áreas COVID ni en las no COVID, no hemos suspendido nada. Pero lo que no podemos negar es que en función de la demanda nos adaptamos abriendo nuevas estructuras. Tenemos que ir por lo menos teniéndolo preparado, como siempre hemos hecho", ha señalado.

En estos momentos, la ocupación del Hospital con pacientes COVID es del 11 en planta (84 pacientes ingresados) y del 19% de la UCI (con 16 pacientes ingresados). La apertura de nuevos espacios está prevista y se llevará a cabo conforme sea necesario, según la demanda.