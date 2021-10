Los vecinos de Pombo-Cañadío denuncian el estado de las calles tras la apertura del ocio nocturno

La Asociación de Vecinos de Pombo, Cañadío y el Ensache ha manifestado su "indignación" por el estado de calles, aceras y portales cada fin de semana tras la apertura del ocio nocturno. Una situación que consideran "totalmente insalubre" e "insostenible".

En un artículo difundido en sus redes sociales, acompañado de fotografías que apoyan su denuncia, la asociación señala que las calles y los portales están "enmerdados" con colillas, vasos, mascarillas y todo "un bazar de porquería". "Esto es un botellón. Alegaban que al abrir se iba a acabar. Sabemos hace tiempo que esto se hace y se fomenta. No se acaba", subraya.

Añade que los vecinos están "indignados" por esta situación y "las personas y los animales no tienen por dónde pasar". "Claman que esto está prohibido. ¿Por qué no se cumple la ley? ¿quién protege al vecino?", se pregunta la asociación que agrega que, mientras tanto, a los responsables de los negocios, que son los que "permiten sacar la bebida, la Alcaldía les hace descuento en basuras".

"No pagamos impuestos para esto, máxime cuando ahora a los dueños de los negocios se les exime de parte del pago de la tasa por basuras. No hay derecho a que se nos desprecie de este modo. Ya no podemos más. Esto tiene que parar", concluye.