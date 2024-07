La zona de bajas emisiones de Torrelavega no funcionará los domingos y festivos

Las restricciones de tráfico al centro de Torrelavega que implicará la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones (ZBE) no estarán activas durante los domingos y festivos y se ha abierto la posibilidad a delimitar periodos donde no se sancione, como las fiestas de La Patrona o Navidad.

Además, se ha establecido una moratoria de seis meses para la entrada en vigor del régimen sancionador, periodo que podrá ser ampliado por resolución de Alcaldía hasta que esté operativo el aparcamiento en altura de La Carmencita y el sistema de cámaras y sensores que se están ejecutando en este momento.

Estas son algunas de las modificaciones que el equipo de Gobierno (PRC-PSOE) ha incluido en el segundo borrador de la ordenanza reguladora de la ZBE una vez estudiadas las propuestas presentadas por los grupos municipales.

Las medidas se han abordado este viernes en una Comisión extraordinaria de Urbanismo y Movilidad presidida por la concejala de Urbanismo y Movilidad, Jezabel Tazón, que ha hecho una valoración “positiva” del trabajo realizado por parte de los grupos para mejorar el documento aprobado inicialmente el pasado mes de marzo y ha asegurado que su objetivo es “escuchar a todo el mundo” y conseguir el “mayor consenso” posible en torno a esta normativa.

Entre los cambios introducidos, se ha establecido que se podrá acceder a la ZBE desde las 14.00 horas de los sábados y vísperas de fiesta, hasta las 8.00 horas del lunes o del día siguiente al festivo para no perjudicar al comercio y a la hostelería. Además, por resolución de Alcadía se podrán establecer periodos donde no se sancione, como las fiestas patronales o navideñas. Además, se han ampliado de 20 a 24 las veces que se puede acceder al año a la ZBE sin estar autorizado.

También, dentro de las excepciones podrán acceder vehículos de personas con movilidad reducida legalmente reconocida, y de empresas y autónomos que vayan a realizar algún trabajo en inmuebles que se sitúen dentro de la ZBE. Igualmente se podrá entrar a recoger o dejar a personas residentes con movilidad reducida.

Una vez presentado este nuevo texto, los departamentos municipales deberán informar el mismo para posteriormente ser debatido y aprobado en Comisión Informativa y en Pleno, según ha explicado la concejala del área. Por su parte, desde el PP han celebrado que se han incluido en la ordenanza “gran parte” de sus propuestas, aunque se abstendrán en la votación al no recoger todas ellas.

El concejal 'popular' Miguel Remón ha destacado en un comunicado tras la Comisión extraordinaria que solo su partido ha presentado iniciativas para “enriquecer” el documento, gracias a lo que ha logrado que “no sea una ZBE 24 horas, 7 días de la semana, los 365 días del año”, al permitir esa libertad de acceso durante los festivos.

No obstante, ha criticado que no se haya recogido ya en el borrador aplicar esa misma medida en periodos como Navidad o La Patrona. “Francamente nos parece un error que eso no aparezca regulado”, ha manifestado.

Entre los logros que se atribuye el PP también se encuentra la inclusión de que cualquier persona con discapacidad o problemas de movilidad, esté empadronado o no en Torrelavega, pueda acceder en todo momento a la ZBE.

Sin embargo, desde el partido han mostrado su disconformidad sobre la permisión de acceso a todos los vehículos que se dirijan a un aparcamiento subterráneo de pago, es decir, al aparcamiento del Boulevard o al de La Llama, ya que lo ven “injusto” y creen que también se debería contemplar esa posibilidad para los que vayan a estacionamientos en superficie como el de Novalina, el de la antigua Cámara de Comercio, el que se encuentra entre las calles Berta Perogordo y Félix Apellaniz o cualquier otro que se pudiera habilitar temporalmente.

“Si vas al parking de pago te dejo entrar, mientras que si vas al gratuito no te dejo entrar”, han ironizado, sosteniendo que “PRC-PSOE no debe obligar a los ciudadanos a pagar por aparcar”.

Al inicio de la tramitación de la ZBE el PP propuso solicitar la exención al Ministerio de Transición Ecológica como han hecho otras ciudades como Pontevedra, pero han señalado que “lamentablemente” su propuesta no prosperó y socialistas y regionalistas “nos impusieron una delimitación que ahora mismo se encuentra judicializada”.