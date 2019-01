Shame - Songs Of Praise

Durante años el germen contestatario y rebelde en el mundo de la música lo encontrábamos en el punk; la angustia adolescente tenía su altavoz en estas bandas, y es cierto que en los últimos años anda un poco flojo. Por eso la aparición de bandas como Shame viene caída del cielo. Uno de los mejores discos del 2018, Songs Of Praise, un bombardeo de punk (más bien post punk) en la mejor tradición British, un escupitajo de desprecio de unos macarras del sur de Londres. Como la cosa en las islas no cambia, la prensa musical rápidamente les coloca como la nueva esperanza blanca y en cuanto sacan el disco empiezan a darle palos. Songs of Praise escarba en la tensión de unos The Fall, también tienen cositas de Wire, o de grupos como Psychedelic furs, pero suenan fresquísimos, irónicos, descarados y creíbles. Son conscientes de que de poco sirve vociferar si las soflamas son endebles, y las letras de Shame son punzantes y airadas; con ideas que se repiten en varios temas, como la preocupación por ser ignorados o el aburrimiento y las inseguridades juveniles. Temas como el inicial Dust On Trial reptan por sonidos oscuros, mientras que en Just One Rizla o Tasteless se acercan al pop (pop en plan Buzzocks, no flipemos) y en The Lick la tensión a partir de un spoken word crece hasta el estallido final. El disco se desinfla hacia el final, pero aun así Songs Of Praise es un notable debut, y se agradece la mala leche granujienta y descarada de estos pendencieros.