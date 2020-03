Ha sido muy celebrado estos días el capítulo de South Park sobre el Capitán A Posteriori, el ridículo superhéroe que llega al lugar de la tragedia y señala todo lo que podría haberse hecho para evitarla pero no ofrece ninguna solución para ponerle fin. A toro pasado es muy fácil identificar las causas cuando conoces los efectos, lo difícil es anticiparse al problema cuando aún no te ha estallado en la cara. Se podría decir que esta enfermedad dio avisos suficientes en otros países antes que el nuestro, pero basta levantar la vista para ver que esta crisis le está pasando por encima a todo el planeta.

Ha habido científicos que dieron la voz de alarma, pero ni siquiera ellos pudieron calcular que la pandemia obligaría a parar la economía mundial y encerrar a la mayoría de su población en sus casas. A todos los países afectados les arrolla la realidad porque no es fácil confinar a todo un país sin provocar pánico en la economía y en la gente. Tampoco la OMS recomendó confinamientos tan masivos como éstos de cuya eficacia dudaba porque eran "nuevos para la ciencia". Nadie previó esta situación inédita en la Historia.

Nadie, no. ¡En España, un ejército de Capitanes A Posteriori sabía lo que iba a pasar y lo que había que hacer pero que se lo callaron y esperaron a que todo se fuera al garete para aparecer enfundados en sus trajes de licra y contarnos lo listísimos que son y lo tontos que somos el resto! Miseria de superhéroes que no sólo no salvan a nadie sino que sólo se dedican a meter el dedo en la llaga del enfermo.

La derecha extrema y la extrema derecha española tendrá que explicarnos por qué si lo sabían, no nos avisaron del desastre y esperaron a que sucediera, sólo para tener munición con la que disparar al gobierno, al que acusan de las muertes de una epidemia que mata en todo el mundo. Y de paso, el PP podría aclararnos por qué provocaron en la Sanidad pública los estragos que ahora sufren con creces los hospitales y pacientes. Esta crisis era imprevisible pero sería menos grave si la derecha no hubiera mermado el sistema público de salud.

En un momento en el que el país necesita unidad y la ciudadanía demuestra en general una unión y responsabilidad encomiable, el PP, Vox y sus acólitos se dedican a romper filas y desestabilizar a la opinión pública para intentar derribar al gobierno al que le ha tocado lidiar con el peor desafío de nuestra Historia reciente.

Se pueden discutir estrategias, como han hecho con mayor o menor acierto algunos partidos y presidentes. El gobierno tendría que haber explicado mejor que el cierre total ha sido paulatino porque no es tan sencillo como pedirlo en una sola comunidad o en Twitter, requiere atar cabos y negociaciones. No es que el Ejecutivo esté exento de críticas, pues es evidente que no están llegando a tapar todas las grietas, pero lo que se necesitan son flotadores y cubos, no torpedos contra el barco. Todo lo que ha ofrecido Casado son banderas a media asta y funerales de Estado.

Eso no salva vidas y alienta el desaliento. Cuando Capitán a posteriori llega para explicar lo que se hizo mal pero ahora no tiene remedio, la gente se desanima y deja de luchar contra el fuego. Pues eso.

