El 70% de la producción de aceituna de La Alcarria de los próximos años, en peligro por los daños de Filomena

Entre el 60 y el 70 por ciento de la producción de aceituna de los próximos años en La Alcarria está seriamente amenazada por la situación en la que han quedado cientos de olivos como consecuencia del temporal Filomena, que ocasionó en los árboles unos daños que requerirán podas y tratamientos fitosanitarios para su recuperación.

‘Filomena’ merma la cosecha de la Denominación de Origen Montes de Toledo que finaliza con 18.000 toneladas de aceituna recogidas

Saber más

Así lo ha señalado ASAJA Cuenca tras la visita que su secretario general, Manuel Torrero, que tras comprobar la situación ha solicitado una reunión con el presidente de la Diputación de Cuenca para trasladarle la preocupación por la situación y para plantearle su colaboración en un Plan de Recuperación del Olivar de La Alcarria.

Torero ha calificado la situación de “preocupante” y ha asegurado que, durante los próximos años, los agricultores “tendrán que invertir en poda o en tratamientos fitosanitarios para recuperar los olivos, porque, a pesar de su aspecto, no se han perdido totalmente”

Torrero ha recordado que en La Alcarria de Cuenca se han hecho en los últimos años grandes inversiones por parte de los agricultores para modernizar este cultivo y que la pérdida de producción durante los próximos años va a tener un efecto muy negativo no sólo para la renta del agricultor, sino también para las cooperativas de la zona que van a tener una reducción de liquidez importante.

Plan de recuperación del olivar

En este sentido, el Plan de Recuperación del Olivar que se planteará a la Diputación también contempla posibles líneas de apoyo a estas cooperativas alcarreñas que han hecho importantes inversiones en los últimos años y que esta pérdida de producción puede llevarlas a una falta de liquidez o a la quiebra.

Por lo que respecta al olivar ecológico, Torrero ha avanzado que se va a solicitar a la Consejería de Agricultura una consideración especial a aquellos agricultores que tienen este cultivo, “hay que tener en cuenta que en los próximos años la cosecha va a ser escasa o nula y no se les puede exigir la misma producción que en una situación normal para cumplir con los requisitos que establece el cultivo ecológico”.

Según ASAJA, el olivar de bajo rendimiento se ha convertido en La Alcarria de Cuenca en parte fundamental para la renta de los agricultores. Las primeras estimaciones apuntan daños generalizados en toda la zona, principalmente en las zonas más bajas. Algunos productores han optado por esperar a ver cómo se comporta la primavera y si la pluviometría y las temperaturas ayudan a la recuperación de los árboles. Otros han comenzado por podar los árboles más afectados y han iniciado ya el tratamiento fitosanitario.

En este sentido, el secretario general de ASAJA Cuenca ha aconsejado iniciar el tratamiento de recuperación y estimulación del olivo “a través de la protección fitosanitaria para hacer frente a plagas enfermedades como el barrenillo. Hay que tener en cuenta que el olivo está convaleciente de una helada histórica y, los que no se pierdan, pueden tardar entre 5 y 6 años en recuperarse”.

Algunos de los agricultores, durante la visita, han manifestado su “desesperación” por la situación. Así Juan Carlos Budia, explica como en uno de sus olivares de 380 árboles ha tenido que cortar unos 200, “en otros no sé qué hacer con ellos porque no creo que vuelvan a producir en 8 o 10 años. Tendremos que esperar a ver cómo evoluciona la primavera y hacer tratamientos regulares, cada 15 días. Tendremos sobrecostes importantes que no sé cómo vamos a asumir”.