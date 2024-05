Apenas 50 personas en la concentración convocada durante el Foro Nacional de Ganadería Extensiva en Toledo

El Foro de Diálogo de la Ganadería Extensiva en España que se están celebrando en Toledo se ha desarrollado con normalidad y con muy poca presencia de ganaderos concentrados fuera aunque varias organizaciones ganaderas habían expresado su disgusto al no estar invitada a participar en el foro.

A las puertas del hotel donde se está celebrando el encuentro, organizado mediante un debate en mesas redondas de los sectores ganaderos tras las que mañana se publicarán unas conclusiones, se han concentrado apenas 50 ganaderos pertenecientes a ASAJA Castilla-La Mancha y Unión por la Ganadería de Castilla-León que estaban para “apoyar a nuestros compañeros que están dentro”.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación que, según ha señalado la vicepresidenta de ASAJA en Castilla-La Mancha Blanca Corroto, tenía previsto asistir a la inauguración del foro, tampoco ha acudido. “El ministro había anunciado que venía hoy a la inauguración, pero como debe ser que tenía conocimiento de la concentración ha decidió venir mañana a la clausura, esperamos que las propuestas de esta organización, las reconsidera y las tenga en cuenta”, ha señalado a las puertas del foro.

Tanto Corroto como el representante de Unión por la Ganadería, Javier García Calvillo, han pedido al Ministerio que la “ganadería no sea la gran olvidada” en las medidas que hizo públicas el Ministerio tras las manifestaciones de este año. “El ministro presentó un documento que Asaja no firmó, no podíamos estar de acuerdo porque de ganadería no se habla nada”, ha señalado la representantes de ASAJA.

También la sombra de que tras las próximas elecciones al Parlamento Europeo se retomen medidas que se han paralizado tras las protestas ha planeado sobre el foro. “Hay una normativa comunitaria que nos quieren imponer: el bienestar animal o el bienestar animal en el transporte. Al final lo del bienestar animal se ha paralizado porque hay elecciones. El miedo que tenemos es que cuando se vuelva a reactivar el Parlamento Europeo todas estas normativas que son asfixiantes para el ganadero las vuelvan a poner otra vez en marcha y eso haría que despareciera muchísimas ganaderías que tenemos en esta Comunidad Autónoma”, ha señalado Corroto.

Elsa, ganadera de vacuno

Algunos de los ganaderos que estaban concentrados en apoyo han descrito la situación que atraviesa en estos momentos la ganadería y han pedido apoyo y que se les escuche.

Así, Elsa García, joven ganadera de vacuno de la zona de Ávila y Toledo, ha señalado a AgroalimentariaCLM que el “principal problema que tenemos los ganaderos actualmente es la burocracia. Cada vez nos exigen más requisitos, más documentación”.

También, “la flexibilización de la PAC es una cosa de que estamos pidiendo, puesto que aparte de que nos están reduciendo las subvenciones, los requisitos que hay que cumplir son mucho más complicados de llevar a cabo”, ha destacado.

Tanto ella como Corroto, han destacado como un problema la imposición de dos vueltas de saneamiento al año en las ganaderías, cuando antes sólo se hacía una, y las dificultades que esto tiene para las ganaderías en extensivo.

El abandono y la falta de relevo generacional es un tema que han señalado los ganaderos presentes. “Cuando yo me incorporé con 18 años hicimos el curso 35 ó 36 personas. En ese momento te daban unas condiciones financieras para incorporarte y unas ayudas, y lo tenías que mantener 5 años. Casi todos proveníamos de familias ganaderas, creo actualmente quedamos con ganadería 8 o 9 nada más”, ha señalado Elsa García.

Entre sus expectativas para el foro que se están celebrando que “la ganadería no se sienta abandonada y espero al menos que nos escuchen”.

En el mismo sentido, José Luis Gutiérrez, ganadero caprino en Madridejos en Toledo ha apuntado entre los principales problemas el exceso de burocracia y los bajos precios de los animales. “Llegan a por los chivos y los pagan como quieres”.

Este ganadero no ve muy factible que su ganadería tenga continuidad, si su hijo no quiere seguir con la explotación. “Esto no pinta muy bien”.