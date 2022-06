Arranca la edición número de 60 de FERCAM, “la mejor feria de España” y “una de las mejores de Europa” del sector agrícola

La Feria Nacional del Campo de Manzanares FERCAM ha abierto sus puertas hoy volviendo a la presencialidad, tras dos años de ser sólo virtual, en su edición número 60, una cita que hasta el 3 de julio reunirá a lo largo de 120.000 metros cuadrados de exposición a 203 expositores y 803 marcas procedentes de los sectores agrícola y ganadero, agroalimentario, transporte, muestras, obra pública, energías renovables y asociaciones agrarias.

Esta feria ha sido hoy definida por todas las autoridades presentes en la inauguración, entre las que se encontraba la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, y el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, además del presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, como la “mejor de España” en el sector agropecuario, incluso “una de las mejores de Europa”, como ha dicho Caballero.

La estimación es que pasen por los estands más de 100.000 visitantes y que los expositores “venda casi todo” como ha dicho el alcalde de Manzanares, Julián Nieva,

Isabel Rodríguez: Apoyamos con el BOE no con fotos“

En la inauguración, Isabel Rodríguez, ha querido poner de manifiesto la importancia del sector agroalimentario que además ha reivindicado su importancia en los últimos años con los acontecimientos: “Si la pandemia ya nos advirtió de la importancia del sector primario, la guerra también nos lo está recordando”.

Además, la Portavoz del Gobierno central se ha mostrado orgullosa de “pertenecer a un Gobierno que ha sabido ver al sector agroalimentario fundamental para nuestro país, con un compromiso que se demuestra con hechos, no con una foto, con decisiones y con el BOE, así ha trabajado este Gobierno con el sector primario”.

Así ha recordado algunos de los hitos de esta legislatura con la aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria o el Plan de Recuperación con 1.800 millones de euros para el campo, las ayudas directas por la guerra de Ucrania, o el trabajo llevado a cabo para conseguir una PAC “definitiva”.

Isabel Rodríguez, que antes y después de los discursos de inauguración ha recorrido los estands y ha saludado a los expositores presentes en la feria, ha subrayado la importancia que para ella tiene la tierra: “Para mí, es importante no desprenderme de mis raíces, del territorio. Al final, la tierra marca nuestras identidades. En este país diverso, donde hay que atender su diversidad, yo no me olvido nunca de mi tierra, que me vincula a mi manera de vivir, sentir y participar en las decisiones que adoptamos en el Consejo de Ministros”.

Buenos datos de exportación

Por su parte, el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, que ha acompañado a la ministra en su recorrido por los expositores, entre ellos el dedicado a los alimentos de calidad diferenciada ‘Campo y Alma’, ha destacado en su intervención que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto a disposición del sector agroalimentario 250 millones de euros para los planes de innovación, destinados, principalmente a la innovación, que es un eje fundamental para la rentabilidad de las explotaciones.

Martínez Arroyo ha destacado que hay que innovar “para hacerlo más competitivo, más rentable”, con máquinas “al servicio del hombre” y que impulse que haya empleo de calidad, vinculado al sector agroalimentario.

Hay que hacerlo también, ha continuado, en algo tan importante como es el agua, donde en Castilla-La Mancha, en estos momentos, se están invirtiendo 184 millones de euros con fondos europeos, nacionales de los fondos propios del Ejecutivo castellanomanchego, en modernización de regadíos. Y es que, en esta tierra, ha dicho, se sabe que el agua “es el mayor de los tesoros” y hay que aprovechar “cada gota de agua” y seguir demostrando que somos la región más eficiente en su uso.

En estos momentos, ha señalado, la Comunidad Autónoma es la región de España que más superficie tiene por goteo a nivel nacional, el 63 por ciento, y en muchos casos, gracias a la “innovación tecnológica”; y “ese es el camino”, ha especificado.

El consejero ha destacado la fortaleza de un sector que ha incrementado en un 11 por ciento por ciento los datos de facturación en la exportación en el mes de abril respecto al mismo periodo del año pasado, alcanzado los 1.000 millones de euros en el mes de abril, unos datos que ha calificado de “espectaculares”.

Martínez Arroyo que ha señalado el sector ganaderos como uno de los que más ha sufrido en los últimos meses ha recordado las aportaciones en apoyo a sectores como la ganadería de leche, el sector más afectado por la crisis, que ya ha cobrado 18 millones de euros del Gobierno de Castilla-La Mancha, apoyo al que se unirán los ganaderos de carne que recibirán la ayuda excepcional antes del 30 de septiembre para hacer frente a situaciones de dificultad.

La jornada de hoy comenzaba con el corte de cinta que ha corrido a cargo de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez; el alcalde de Manzanares, Julián Nieva; el propio consejero Martínez Arroyo, así como el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, entre otras autoridades, como el propio director de la Feria, Pablo Camacho.

Posteriormente se han desplazado a los diferentes expositores del recinto ferial y del Pabellón de Muestras, donde el Gobierno de Castilla-La Mancha está presente con un stand de los alimentos de calidad diferenciada ‘Campo y Alma’.