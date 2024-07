ASAJA anuncia movilizaciones en septiembre para exigir protección a la producción nacional de cereales

ASAJA Castilla-La Mancha ha anunciado que convocará movilizaciones en el mes de septiembre para exigir, al Gobierno de España y a los órganos europeos competentes, medidas que acaben con “la situación de indefensión que la llegada masiva de barcos cargados de grano a los puertos españoles está provocando en los precios del cereal”.

Según ha señlado la organización, la decisión se ha adoptado en el transcurso de la reunión urgente que ha mantenido en Cuenca la sectorial del Cereal regional, en la que se ha puesto de manifiesto la gran preocupación tanto por la paulatina reducción de superficie destinada al cultivo del cereal a nivel nacional en los últimos años como por la caída de precios que sufre el sector.

Además, ha acusado al Gobierno de tener una actitud de “brazos caídos” y le ha instado a que se abra un proceso de inspección en la Organización del Mundial de Comercio (OMC) para comprobar si se están realizando prácticas ilegales, “si se hace con otros sectores como ha ocurrido con el del automóvil no vemos por qué no se puede hacer con el agrario”.

La sectorial ha advertido que “nos encontramos en plena recolección de la cosecha de cereal, con una campaña muy superior a la del año pasado y unos precios ruinosos que no cubren los costes, los agricultores están dejando su cosecha en depósito ya que no se atreven a cobrarlo a los precios actuales y a enfrentarse a pérdidas inasumibles. En este caso el agricultor no es parte de la cadena agroalimentaria, es el que sufre en solitario las pérdidas, ningún otro eslabón se ve afectado, ni almacenistas, ni intermediarios, ni distribuidores”, afirma el presidente de ASAJA CLM, José María Fresneda.

Exigir trazabilidad y condicionalidad

ASAJA CLM exige controles en la trazabilidad y condicionalidad de cereal de terceros países para “que cumplan las mismas normas que piden a los agricultores españoles y la aplicación de aranceles disuasorios o el incremento de los precios de intervención que eviten que el precio en puerto provoque el hundimiento del cereal producido en nuestro país”, ha indicado el responsable regional de la organización que ha denunciado la “pasividad de la Comisión Europea que permite importaciones sin control y sin valorar las negativas repercusiones que tiene para el mercado cerealista de nuestro país y que mantiene al sector sumido en una crisis permanente”.

Durante la sectorial se ha recordado que la pasada campaña el 50 por ciento del cereal que produjo Rusia y Ucrania vino a España con la siguiente repercusión en los precios que bajaron drásticamente y que remataron una catastrófica campaña en la que sólo se recolectaron 9 millones de toneladas.

Según ha señalado ASAJA, España es un país deficitario en producción de cereal y necesita importar entre 15 y 20 millones de toneladas al año para cubrir sus necesidades que se centran principalmente en la alimentación del ganado.

Asimismo, han apuntado que la situación que vive el cereal de secano ha pasado de ser coyuntural para convertirse en un problema estructural. Costes altos y bajos precios provocan una falta de rentabilidad para los agricultores que poco a poco están dejando de dedicar sus tierras al cereal. En este punto el presidente de ASAJA CLM ha calificado de “contradictorias” las políticas europeas que destinan fondos para incorporar a jóvenes a la agricultura y, al mismo tiempo, permiten que el sector esté sumido en una crisis de precios que hace inviable su rentabilidad, “¿qué es lo que quieren, que empujemos a nuestros jóvenes a ejercer una actividad con la que se van a arruinar?”, se pregunta José María Fresneda.

ASAJA CLM acordará en próximas reuniones tanto el calendario de movilizaciones como otras acciones para dar a conocer y alertar de la grave situación que están atravesando los productores de cereal, que en septiembre se van a enfrentar a un nuevo año en crisis si se mantienen las circunstancias actuales, han señalado.

Las movilizaciones se convocarán a finales del mes de septiembre cuando los agricultores hayan concluido las campañas de recolección y desde ASAJA CLM se anima a todos los agricultores a participar en ellas.

Por último, la sectorial de ASAJA CLM ha lamentado la “falta de compromiso de la clase política de nuestro país con el sector agrícola, del que sólo se acuerdan cuando hay procesos electorales o cuando nos movilizamos y nos utilizan para ponerse en la foto”.