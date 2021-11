Buena campaña de pistacho en cantidad y precios y con “mucho margen” aún para seguir creciendo

Una buena campaña de producción de pistacho en Castilla-La Mancha, con buenos precios en el mercado y aún mucho margen para seguir creciendo, es más, la superficie y producción podría multiplicarse por diez en un horizonte de entre 5 y 7 años. Así lo asegura Ignacio Lobato, portavoz de Cooperativas Agroalimentarias en Castilla-La Mancha y director general de Domo Pistachio.

Con la cosecha ya completamente recogida en la región, asegura que esta ha sido una “campaña muy buena” ya que las primeras estimaciones que se hacían se han quedado cortas y ha ido mejor de los esperado, en parte porque aún hay muchas plantaciones nuevas y “es difícil predecir cuanto pistacho se va a producir”. Parece que la cifra podría estar entre las 2.800 y las 3.000 toneladas en Castilla-La Mancha (el año pasado se produjeron 2.000 toneladas), región que concentra más del 80% de la superficie plantada en todo el territorio nacional, la mayor parte de ella en secano y un porcentaje importante en ecológico.

La calidad de lo recogido está siendo muy buena. Aunque ha habido un porcentaje de fruto dañado por granizo en un 10% en algunas zonas, sin embargo, no quiere decir que no se pueda comercializar. “Nosotros utilizamos este pistacho ‘manchado’, que está dañado y no se vende como snack, pero sí se vende como grano”, asegura.

Del pistachero “sacamos dos productos comercializables: el pistacho abierto que es el que se utiliza para snack, y el cerrado que va para industria”, aunque este último empieza también a envasarse para su consumo como snack ya que “cada vez se está poniendo de moda el consumo de pistacho en grano entero; es un producto que se considera saludable y mucha gente lo toma casi contando los granos que se van a comer, se utiliza mucho para dieta de deportista”, señala.

Respecto a los precios siguen siendo buenos. En el caso del pistacho convencional sí está creciendo mientras en el ecológico se mantienen “porque el incremento de la producción ha sido importante y el mercado no está preparado para recibir tanto pistacho ecológico de momento”.

En el caso del pistacho convencional los precios en España también se están viendo favorecidos por dos circunstancias: las dificultades de fletes que llegan de EEUU e Irán, principales productores, y la reducción de cosecha que se ha producido en países como Turquía, porque el cultivo es “vecero” y este año toca una año escaso, e Irán por las heladas de primavera.

Aún hay mucho margen para crecer

En España y en Castilla-La Mancha el pistachero es un cultivo todavía joven, casi incipiente pese al gran crecimiento que ha tenido en los últimos años. Ignacio Lobato considera que aún hay mucho margen para crecer. “Con mucho campo de cereal poco rentable, hay margen para seguir plantando. Pero aún es un cultivo nuevo y el agricultor es conservador, no sabe cómo va a funcionar el pistacho, es una inversión muy importante y hay que dejar el campo sin producción durante 7 años”, asegura este experto en el cultivo de este leñoso que tan bien se ha adaptado a Castilla-La Mancha.

De momento las cosechas van a ir a más ya que aún hay muchas plantaciones nuevas sin producción y que se van a ir incorporando año a año. “Tenemos hechas estimaciones de que en 5 o 7 año se va a multiplicar por 10 la producción”, señala, algo que también va a cambiar la situación actual. “Hasta ahora es un sector cómodo y muy rentable porque son producción pequeñas y se comercializaba con cierta facilidad”, pero con el incremento que se prevé para la producción van a surgir dos problemas: no hay plantas de procesado y tampoco hay proyectos de comercialización, asegura.

Por ello aboga por proyectos de agrupación de productores como Domo Pistachio donde actualmente están llegando al centenar de productores. “En Domo Pistacho estamos haciendo el esfuerzo de agrupación de agricultores para defender sus intereses, porque son agricultores pequeños y de forma individual no tienen posibilidad de comercializarlo. Estamos trabajando para unificar y concentrar la oferta y poder defender los pistachos y que sea un cultivo rentable a largo plazo”, asegura.

A su juicio, sigue habiendo margen para incrementar la producción porque “el consumo está creciendo, aunque nosotros estamos especializados en ecológico y el consumo es más limitado”, por eso considera que hay que invertir en campañas de marketing para incrementar ese consumo y que se siga comercializando a precios rentables para los agricultores.