Cooperativas Agroalimentarias estima una disminución en la cosecha de almendra del 65% debido a las heladas

Las primeras previsiones de cosecha de almendra en Castilla-La Mancha apuntan a que este años se alcanzarán hasta las 4.132 toneladas, es decir, un 65% menos que en la campaña 2021/22, cuando se alcanzaron las 12.020 toneladas de almendra (Largueta, Marcona y Comuna) y ya fue corta debido a importantes daños por helada.

Castilla-La Mancha, tercera comunidad con daños más graves en el campo por la borrasca Ciril: 33 millones de euros

Saber más

Así lo han señalado los miembros de la Mesa Regional de Frutos Secos en Castilla-La Mancha, integrada por Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha, ASAJA, COAG, UPA y la Asociación Española de Organizaciones de Productores de Frutos Secos y Algarrobas ‘AEOFRUSE’ en su última reunión.

Esta disminución ha sido provocada por las severas heladas registradas entre el 1 y el 4 de abril de 2022. A las heladas hay que añadir los problemas de falta de cuajado por las constantes precipitaciones caídas y los problemas fúngicos que se están produciendo de forma generalizada por la elevada humedad ambiente y presencia de agua.

Valoración de Cooperativas Agroalimentarias

Unas circunstancias que hacen atravesar al sector un año “tremendamente malo, a nivel general, no solo para Castilla-La Mancha. Solo se han salvado un poco Extremadura y Andalucía”, señalaba el portavoz de Frutos Secos de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Emilio Galdrán.

“Nos ha castigado mucho la climatología, a lo que se suma que mucha gente ha dejado de tratar los árboles, por falta de cosecha, subida de inputs. Etc. También los animales, aquí en la Sierra de Albacete (cabras, ciervos) están muy protegidos, y en época de seguía, cuando no tienen de dónde comer, comen de nuestras plantaciones, campando a sus anchas. Hay buenas palabras, pero pocas soluciones, señala.

Una situación que repercutirá no solo en la “malísima cosecha de este año”, sino y lo que es “más preocupante”, en la cosecha de años futuros ... no hay quien lo soporte“. El sector viene además de cosechas bajas de años anteriores, y aunque la producción también se ha reducido a nivel internacional, aún enlazamos con existencias de la campaña anterior, por lo que la leve subida de precios, no compensará la falta de producción en las cooperativas, ha manifestado Emilio Galdrán.

Superficies

Por otro lado, la superficie de producción de almendro se estima, según datos facilitados por el MAPA y por la Consejería de Agricultura de CLM, de 99.683 hectáreas de secano y de regadío 16.826 has., lo que da un total de 116.509 has de almendro en producción.

En cuanto al pistacho, en la PAC de 2021 se declararon 46.057 ha de pistacho, y de estas se considera que 4.388 ha son las que se encuentran en producción (superficie plantada según PAC de 2013), estando en secano 3.711 ha y en regadío 667 ha.

Por otro lado, durante el encuentro se debatieron sobre las acciones puestas en marcha para la vertebración del cultivo del pistacho en Castilla-La Mancha, así como de las novedades para la próxima PAC 2023-2027 relacionadas con los frutos secos, ayuda asociada y ecoregímenes.

Del mismo modo se trató el seguro en frutos de cáscara y aspectos a tener en cuenta para su contratación de manos del responsable regional técnico de seguros agrarios de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Pedro Leandro Mayorga.