La hostelería conquense advierte de un "goteo constante de cierres" debido a las medidas restrictivas por la pandemia de coronavirus

"Se nos está castigando y señalando desde hace tiempo", recalca el técnico en Hostelería de CEOE CEPYME Cuenca, Diego López, que asegura qu se ha "demostrado" que el sector "no es el problema" en cuanto a los contagios por COVID-19. "En el caso de que la estrategia que siguen las administraciones siga adelante, nosotros cerraremos. Tenemos que contar con ayudas, como se está haciendo en otros países y como va a hacer también la región de Murcia", advierte López. Estas ayudas irían para hacer frente a los gastos fijos de cada establecimiento, y también para poder "sobrevivir".

Según López, desde que se impuso el nivel 3 de restricciones en Cuenca. "Si sale ahora esta norma de cierre, sólo con el 50% de terraza, no quedará abierto más que un puñado. Una terraza en noviembre en Cuenca es como cerrar", resume López. Y es que, afirma, la ciudad no está preparada para las terrazas de invierno, porque "no es algo que se haya facilitado aún". El sector se reunirá esta misma semana con el Ayuntamiento para establecer medidas que faciliten a mantener los establecimientos abiertos, una reunión que estaba prevista antes de conocer estas restricciones.

Es cierto, reconoce, que la ciudad vive en "un porcentaje" del turismo y que esto depende de los barrios. "Pero es que la hostelería es un sector muy amplio, donde hay empresas que funcionan de manera muy distinta. No sólo hablamos del turista 'puro', sino también del conquense que viene de otras ciudades y ahora ya no puede venir, ese porcentaje también afecta a la hostelería", señala.

Desde la Agrupación de Hostelería de Cuenca y Hostelería Cuenca han mostrado su "total desacuerdo" con el cierre del interior de los establecimientos, y recalca que el sector "siempre ha sido responsable" y se ha colaborado "estrechamente" con las autoridades durante la pandemia para "ayudar a contener el virus". Las dos organizaciones hosteleras aseguran que los contagios producidos en el sector son poco más del 3%, lo que es prueba de la responsabilidad y de las inversiones de estas empresas en el control de la pandemia.

"Se es muy contudente con un sector, pero muy laxo con las actuaciones individuales que vemos constantemente en la calle. Eso es matar moscas a cañonazos, alguna mosca matas, pero el panorama que dejas es desolador. Los resultados están ahí”, ha afirmado López. Además, aseguran que los datos después del cierre del ocio nocturno y de las restricciones en la actividad, han empeorado "notablemente" los datos en vez de mejorarlos.

Las asociaciones empresariales ponen en valor el alto número de impuestos que paga el sector hostelero, que sirve para mantener muchos servicios públicos y que siempre será una cantidad mayor que las ayudas que puedan percibir para no quebrar y por lo tanto seguir tributando. Y recuerda López “de esta o salimos todos o no saldremos, que nadie crea que su situación está asegurada, hay ejemplos cercanos en el tiempo y en la distancia”.