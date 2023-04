Optimismo sobre el futuro del olivar milenario que ofrece aceites de calidad en la mesa de expertos de las III Jornadas NaturAceite

Optimismo para el futuro del olivar sostenible, el olivar tradicional adaptado al medio en el que se desarrolla hace miles de años, es el mensaje con el que han querido terminar los integrantes de la segunda mesa redonda de las III Jornadas NaturAceite, organizadaS por elDiarioclm.es y su sección Agroalimentaria, patrocinada por el Ayuntamiento de Mora y Eurocaja Rural, y con la colaboración de Campo y Alma y la Fundación Global Nature, y que se han celebrado a lo largo de esta mañana en Mora.

Un mensaje basado en la necesidad de apostar por el relevo generacional, por mejorar la comercialización, por modernizar las explotaciones, por aprender a comunicar y sobre todo por la calidad y la diferenciación respecto a los aceites superintensivos.

Esta mesa, moderada por el director de Cordópolis, medio asociado a elDiario.es, ha analizado el momento por el que atraviesa el sector olivarero y, por supuesto, la sequía, los altos precios y la baja producción de las últimas campañas han sido los temas más importantes que se han tocado por parte de los integrantes de la mesa, el gerente de la Denominación de Origen Montes de Toledo, Enrique García Tenorio; la directora general de Agricultura y Ganadería, Cruz Ponce; la secretaria de organización de UPA CLM y responsable de olivar, Elisa Fernández; y Andrés Gómez Mora, presidente del Grupo Cooperativo Oleotoledo.

El momento que se ha descrito por parte de todos los miembros de la mesa es preocupante: dos o tres campañas muy complicadas tras el año 2021 en el que se produjo la tormenta Filomena que, especialmente en las zonas de Toledo, tuvo mucha incidencia; y un 2022 muy malo en producción con comarcas dentro de Castilla-La Mancha como en la Jara donde, según señalaba Elisa Fernández, “hemos tenido municipios que han recogido el 80% menos de un año normal”.

En estos momentos, la sequía también está extendiendo un velo de preocupación tanto entre los productores y como entre la Administración.

“Emergencia climática”

Sobre el precio, según Férnandez, “venimos de años de ruina y este año que parecía que esto podía cambiar, creo que vamos a ir por el mismo camino, y al final estamos ante un cambio climático, es ya una realidad que nos está afectando. Estamos en una emergencia climática, hay que ver y analizar qué medidas se pueden poner encima de la mesa”, ha señalado.

En el mismo sentido, Enrique García Tenorio ha señalado que “no hay precedentes de esta situación y estamos muy preocupados por el corto plazo pero me preocupa más el medio y largo plazo, yo no sé cómo vamos a salir de esta y de la que puedan venir, si vamos a poder salvar el sector a largo plazo”.

También Cruz Ponce, ha puesto el acento en la situación de un mercado que es consecuencia de las últimas campañas, con bajas producciones, “nos encontramos casi sin producción, porque ha habido precios que han subido pero había existencias, este año lo que puede suceder es que no haya existencias como el año pasado. Hay que ir a ver qué está pasando, ir más allá y comprender por qué pasa esto y poner soluciones”.

Soluciones

Las soluciones que se han puesto encima de la mesa pasa por “aceptar que nos encontramos en una situación de fenómenos de cambio climático ante el cual la agricultura debe saber adaptarse e intentar, en lo que pueda, mitigar el cambio climático, estamos en intentar dar estas herramientas para que las explotaciones agrarias y los olivares terminen teniendo unas condiciones de suelo que les ayuden a paliar estos efectos ”, señalaba Ponce.

También Elisa Fernández ha pedido que se respete la Ley de la Cadena Alimentarias y que se le pague al productor el precio que le cuesta producir el aceite de oliva. “Lo que no pude ser que los consumidores paguemos 7 euros por litro y que el agricultor reciba 2,80 cuando le ha costado producirlo tres euros”, apuntaba.

Enrique García señalaba la importancia de apostar por la diferenciación ya que el olivar tradicional que hay en la región no puede competir en cantidad con los superintensivos. “No podemos competir con ellos en precios”, hay que competir en calidad y en diferenciarse.

Así García Tenorio señalaba que “diferenciarnos no consiste en decir ‘yo soy diferente’, está en serlo, conseguir que mi aceite sea lo mejor posible. No dejar de lado nuestras variedades tradicionales, sino intentar el manejo de estos cultivos tradicionales conseguir una mejor variedad, no podemos salir al mercado a ofrecer lo mismo que todo el mundo”.

“Deberíamos hacer esfuerzos para defender nuestras plantaciones tradicionales, modernizarlas, integrar tecnologías, para hacerlas más rentables junto con la diferenciación en ecológico, denominaciones de origen y calidad, saber comunicar que no estamos vendiendo lo mismo, no es un acete de oliva superintensivo que un tradicional”, apuntaba.

Medidas de la administración

Cruz Ponce apuntaba las medidas que se están llevando a cabo desde la Administración regional para ayudas a todos los olivicultores. “Los gobiernos estamos para compensar en la medida que podamos esta reducción de rentabilidad para que se sigan manteniendo el olivar, ya que hay que destacar la importancia del olivar para el mundo rural, para eso hay que poner apoyos económicos”, apuntaba.

Así ha hablado de las ayudas de la PAC, “las cosas han mejorado mucho respecto al anterior periodo de PAC, en las ayudas del primer pilar, en las ayudas básicas a la renta en todas las regiones de secano de Toledo, el valor medio va a subir entre un 3 y un 25%”, manifestaba.

También ha animado a los agricultores a que se acojan a los eco-regímenes, las nuevas ayudas agroambientales de la PAC, “medidas que van a ayudarnos ante situaciones de sequía, de riadas, que implican cambiar nuestro paradigma de cultivo, que van a suponer más capacidad de retención de agua, incremento de biodiversidad y que les va a ayudad a adaptarse a efectos de cambio climático”.

Elisa Fernández terminaba con una reflexión sobre la necesidad de cambiar algunas cosas pero con la vista puesta en el optimismo para el sector del olivar. “Hay que cambiar algunas cosas, hay que contarles a los consumidores lo que producimos, que son desconocidas las propiedades del Aceite de Oliva Virgen Extra, es importante desde las administraciones poner en marcha esas campañas informativas y formativas a los consumidores, explicándoles las propiedades, diferencias con el aceite ecológico, apostar por un mejor etiquetado. Tengo esperanzas, creo que no va a ir tan mal, el precio se estabilizará y entre todos tenemos que ser capaces de que esos olivos milenarios sigan ahí mil años más”, terminaba.

La jornada, inaugurada por el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, y por el alcade de Mora, terminaba con otra mesa dedicada a los proyectos sostenibles.

Tras esto, el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha sido el encargado de la clausura.